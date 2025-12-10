SUGARHILLのZOZOVILLA別注タキシードを12月12日より20着限定販売

株式会社ZOZO

デザイナー・林陸也氏が手がけるファッションブランド「SUGARHILL（シュガーヒル）」によるZOZOVILLA別注タキシードを、12月12日（金）よりZOZOVILLA限定で販売します。本アイテムは、ZOZOTOWNの20周年（※）を記念して特別に製作した20着限定のアイテムです。

今回販売するZOZOVILLA別注のセレモニーウェア「WOOL DENIM TUXEDO」は、本アイテムのために開発した特製ウールサージを表地に採用し、同ブランドオリジナルのデニム生地を基にした染色と織りでデニムの風合いを表現しています。ラペルや側章にはシルク100％のダブルサテンを使用し、深みのある黒と上質な光沢、しなやかなドレープがタキシード全体を華やかに引き立てています。伝統的なテーラリングを踏襲したクラシックなスタイルに、SUGARHILLの特徴でもあるミリタリーやワークに通じる武骨さを融合し、素材本来の魅力を最大限に引き出した1着です。

本アイテムのルックは、お笑いコンビ・令和ロマンの高比良くるまさんをモデルに起用し、ZOZOの本社屋にて撮影しました。

（※）ZOZOTOWNは2024年12月15日に20周年を迎えました。

・発売日：2025年12月12日（金）正午

・URL：https://zozo.jp/shop/zozovillaselect/?p_tpcsid=2475642

※12月12日（金）正午より商品公開

＜ZOZOVILLA限定「WOOL DENIM TUXEDO」について＞

WOOL DENIM TUXEDO：224,400円（税込）