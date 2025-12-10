【明日開催】AIエージェント博 by AI博覧会 フロアマップを一挙公開！Notion、日清食品など登壇者全34名が集結

株式会社アイスマイリー

国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、最先端AIが集結する次世代技術の祭典「AIエージェント博 by AI博覧会(https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/aiagent-haku/)」を2025年12月11日（木）～2025年12月12日（金）の2日間、御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター2Fで開催します。本日、カンファレンス登壇者全34名と会場フロアマップを公開しました。

■金融・食品・グローバルテックなど、各界のトップランナーが連日登壇

次世代AIの主役である「AIエージェント」を総合的に理解できる機会として、Notion、みずほ、日清食品HDをはじめ、業界を牽引するトップランナーによる講演を実施します。AIエージェントの実装によるビジネス革新の行方を、余すところなく語り尽くします。

■主な登壇企業・スピーカー（一部抜粋・登壇順）

AI×データで現場を動かす安全な基盤とAIアシスタント活用術

Snowflake合同会社 パートナーソリューションエンジニア

宮川 大司 氏

日時：2025年12月11日（木）10:00～10:40

Notionが実現するAIエージェントとのチームワーク

Notion Labs Japan合同会社 ゼネラルマネジャー アジア太平洋地域担当

西 勝清 氏

日時：2025年12月11日（木）13:00～13:40

〈みずほ〉のビジネスを変革するAIエージェント活用

株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役員 デジタル戦略部 部長兼デジタル・AI推進室長

藤井 達人 氏

日時：2025年12月11日（木）15:00～15:40

AI活用から挑むデータ統合と次世代分析

日清食品ホールディングス株式会社 ITプラットフォーム / データサイエンス室 室長

小郷 和希 氏

日清食品ホールディングス株式会社 ITプラットフォーム / データサイエンス室 係長

緒方 純子 氏

日時：2025年12月11日（木）17:00～17:40

AIエージェントが拓く人とAIの協働時代

AI inside 株式会社 代表取締役社長CEO

渡久地 択 氏

日時：2025年12月12日（金）14:00～14:40

※全登壇者・タイムテーブルの詳細は公式サイトの「タイムテーブル」(https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/aiagent-haku/#timetable-wrapper)をご確認ください。

無料来場登録 :https://event.aismiley.co.jp/event/15138/users/register

■会場フロアマップを公開

「AIエージェント博」は、生成AIの次に注目されるAIエージェントに特化し、その実装フェーズの最新トレンドを最短でキャッチアップできる最先端の専門展示会です。

会場となる御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンターには、生成AI・自律型AIを活用した最新ソリューションを持つ50社以上が集結。デモ体験が可能な展示ブースと、有識者が登壇するカンファレンスで、技術の「深化」を体感できます。

フロアマップはこちら :https://aismiley.co.jp/assets/img/ai_hakurankai/ai_agent/floor-map.pdf

※出展企業の詳細情報は公式サイトの「出展企業一覧」(https://event.aismiley.co.jp/event/14780/module/booth/381256?_gl=1%2at3107m%2a_gcl_aw%2aR0NMLjE3NjEwMTM4NjQuQ2p3S0NBand1OWZIQmhBV0Vpd0F6R1JDX19sY1NCR2Vfem5CSHU5VG43Rk1vMHZHY3pYZUxhdGE5eEdWUlpwTWlrQ0JRekRMSkoyZFhSb0M3eFlRQXZEX0J3RQ..%2a_gcl_au%2aMzUyOTkyMDkxLjE3NjQxMjMzMTA.)をご参照ください。

■「AIエージェント博 by AI博覧会」開催概要

名称：AIエージェント博 by AI博覧会

会期：2025年12月11日（木）～12日（金）10:00 ～ 18:00 （最終日は17:00まで）

会場：御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター 2F

住所：〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-6

主催：株式会社アイスマイリー

後援：

・一般社団法人 日本ディープラーニング協会

・一般社団法人 生成AI活用普及協会

・一般社団法人 Generative AI Japan

・一般社団法人 金融データ活用推進協会

・一般社団法人 リテールAI協会

・一般社団法人 データサイエンティスト協会

・一般社団法人 生成ＡＩ協会

・一般社団法人 ソフトウェア協会

想定来場者人数：3,500名

出展社：50社 約100製品以上

カンファレンス数：30講演以上

出展対象品目：

AIエージェント、生成AI、LLM、RAG構築、ファインチューニング、マルチモーダルAI、ChatGPT連携、ライティング支援、画像生成AI、動画生成AI、議事録作成AI、画像認識、需要予測、アノテーション、AI-OCR、AI受託開発、ボイスボット、バーチャルヒューマン、エッジAI、データ分析、リスキリング、外観検査、顔認証 等

公式サイト：https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/aiagent-haku/

■無料来場登録はこちら

ご登録完了後に展示会場への入場用バッジが発行されます。ボタンより、手順に沿ってご登録をお願いいたします。

無料来場登録 :https://event.aismiley.co.jp/event/14780/users/register所要時間は約30秒です。

■AIポータルメディア「AIsmiley」の概要

AIsmileyは、月間300万PV・掲載製品数500以上を誇る国内最大級のAIポータルメディアです。

Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIソリューションを選び、まとめて無料で資料請求できます。

企業のAI導入を加速させるプラットフォームとして、国内のDX推進を支援します。

URL：https://aismiley.co.jp/

■アイスマイリーの会社概要

会社名：株式会社アイスマイリー

所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西１-20－2 西武信用金庫恵比寿ビル 9F

設立年月日：2018年3月9日

代表者：代表取締役 板羽 晃司

資本金：14,990千円

URL：https://aismiley.co.jp/company/

■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社アイスマイリー

「AIエージェント博 by AI博覧会」広報事務局 担当：瀬戸・松井

Email：event@aismiley.co.jp

電話番号：03-6452-4750