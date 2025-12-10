【Excel自動化 × Webアプリ開発】プログラミングが学べる求職者支援訓練「基礎から学べる！Webアプリケーションプログラマー養成科（ｅラーニングＡ）」2/17開講！受講生募集開始

エキサイトホールディングス株式会社

ワークキャリア株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役：秋吉 正樹）はeラーニング型の求職者支援訓練にて、2月17日(火)より開始する「基礎から学べる！Webアプリケーションプログラマー養成科（ｅラーニングＡ）」の受講生を募集します。このコースでは、Excelの自動化を図れるマクロ・VBAを通して、プログラミングの基礎を学んでいきます。

募集期間：2025年12月10日（水）～2026年1月29日（木）まで

【訓練詳細】 http://job-training.jp/wp-content/uploads/2025/12/IT_02_iwate.pdf(http://job-training.jp/wp-content/uploads/2025/12/IT_02_iwate.pdf)

IT業界は、今、最も成長している業界の一つです。 IT技術は社会のあらゆる場面で活用されており、その需要はますます高まっています。しかし、IT業界で活躍できる人材は不足しており、企業は常に優秀な人材を求めています。

IT業界で活躍できる人材を育成するために、本コースでは、プログラミングやWebアプリケーション開発などの専門知識・スキルを体系的に学ぶことができます。また、キャリアコンサルタントとの定期的な面談など職業相談や就職支援も充実しています。即戦力として活躍できるIT人材を目指しましょう。

Webアプリケーションプログラマー養成科とは

Webアプリケーションプログラマー養成科は、プログラミングとWebアプリケーションの制作スキルを身に着け、業務効率化の提案・設計・実装ができる人材を目指す職業訓練コースです。本コースでは、以下の内容を学ぶことができます。

- 表計算基礎- プログラミング（マクロ・VBA・GAS)- Webアプリケーション開発基礎（Java・PHP)- データベース- サーバー構築

主に、Webアプリケーションプログラマーとしての就業を目指します。

求職者支援訓練とは

「求職者支援制度」とは、雇用保険を受給できない求職者（自営業廃業者、非正規雇用者、学卒未就職者、主婦など）を対象に、受講料無料で職業訓練を提供し、就職に必要な知識・技能の習得を支援する制度です。交通費や給付金の支援もあります。

訓練期間中及び訓練終了後もハローワークと訓練校が連携し、積極的な就職支援を行います。収入・資産などの一定要件を満たす方には、訓練受講中に国から「職業訓練受講給付金」が支給されます。

対象者の条件

・育児・介護中の者

・居住地域に訓練実施機関がない者

・在職中の者等訓練の受講に当たりに配慮を必要とする者、自宅あるいは作業環境においてインターネット通信環境を用意でき、接続可能なパソコンをお持ちの方

・キーボードやファイルの操作ができる。

募集概要

事前説明会（オンライン）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1346/table/1069_1_d868a472b5bc778e7c7519b7d3f8fc21.jpg?v=202512100127 ]

詳しいカリキュラムや難易度について、実際の講師がわかりやすくご説明します。

さらに、卒業生も参加し、講座の雰囲気やリアルな体験談をお話しします！

▼説明会の参加予約はこちらから

https://liff.line.me/1657874369-R22djydG/landing?follow=%40443vnwpd&lp=AVm3Oc&liff_id=1657874369-R22djydG(https://liff.line.me/1657874369-R22djydG/landing?follow=%40443vnwpd&lp=AVm3Oc&liff_id=1657874369-R22djydG)

上記のURLからLINEに登録後、説明会の参加予約が可能です。

お申込方法

お住まいの地域を管轄するハローワークでお手続きをお願いします。

eラーニング型の職業訓練なので、岩手県以外にお住まいの方でもお申込が可能です。

詳しくはハローワークにお問い合わせください。

訓練に関するお問い合わせ

ジョブトレ岩手校

メール ：iwate@workcareer.jp

電話 ：050-8884-6532

ワークキャリア株式会社

所在地 ：東京都港区麻布台一丁目3番1号麻布台ヒルズ森JPタワー27階

設立 ：2024年7月1日

代表者 ：代表取締役 秋吉 正樹

事業内容 ：職業訓練校「ジョブトレ」運営

URL ：https://job-training.jp