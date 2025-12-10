日本三大イルミネーション「湘南の宝石」に新スポット。鵠沼海浜公園 HUG-RIDE PARKに海辺の夕景に輝く高さ3.5mの木製オブジェが初登場！12月20日(土)～1月12日(月・祝)まで限定開催

株式会社小田急ＳＣディベロップメント

株式会社小田急ＳＣディベロップメント（本社：東京都新宿区 取締役社長：細谷 和一郎）が運営する、神奈川県藤沢市の「鵠沼海浜公園HUG-RIDE PARK（ハグライドパーク）」は、江の島の冬の風物詩となっているイルミネーションイベント「湘南の宝石」に今年初めて参画し、2025年12月20日(土)から2026年1月12日(月・祝)までの24日間、『湘南の宝石 HUG-RIDE PARK』～Seed of Beginning～を同園にて初開催します。

高さ3.5mのメインオブジェ「はじまりのタネ」を中心に、美しい夕陽から夜景へと移ろう「マジックアワー」の海辺を幻想的に演出。さらに開催中には期間限定で、キッチンカーでのホットワインやグルメの販売、焚き火やマシュマロ焼き体験を実施。冬の公園で心温まる特別なひとときをお楽しみください。

■日本三大イルミネーション 「湘南の宝石」とは

「湘南の宝石」は、江の島・片瀬海岸エリア一帯にて開催される今年で26年目を迎える光と色の祭典です。地域一体となった取り組みが評価され、2012年には「関東三大イルミネーション」、2013年には「日本夜景遺産」、そして2025年には「日本三大イルミネーション」に認定されるなど、数々の夜景ブランドタイトルを獲得しています。寒さの中にある「まばゆく煌びやかな光の温もり」と、湘南の美しい空・海・夜景が融合した唯一無二の世界観は、毎年多くの方に感動を呼び、冬の湘南エリアを象徴するイベントとして親しまれています。

今年度は実施エリアをさらに拡張し、新たな輝きの拠点として鵠沼エリア（鵠沼海浜公園 HUG-RIDE PARK）が初めて参画することとなりました。

1. HUG-RIDE PARKの木造建築と調和する高さ3.5mの「タネのオブジェ」

『湘南の宝石 HUG-RIDE PARK』～Seed of Beginning～の会場のシンボルとなるのは、高さ3.5mの巨大な「Seed（タネ）のオブジェ」。この場所から新しい光と賑わいが芽吹き、未来へ向けて大きく育っていく―――そんな願いを込めています。

（1）木造建築との調和を目指した「木」のデザイン

HUG-RIDE PARKの特徴である木造建築との一体感を生み出すため、イルミネーションのオブジェのフレームには温かみのある木材を採用。華美な色彩で飾り立てるのではなく、都会的で洗練された木質のフレームワークにより、昼間は海辺の風景に溶け込み、夜間は幻想的に浮かび上がるスタイリッシュな空間を創出します。

（2）「赤ちゃんの寝息」のような光の演出

オブジェ内部にはLEDチューブライトを内蔵し、まるで「赤ちゃんの寝息」のようなゆったりとしたスピードで明滅する、柔らかい間接照明の光を演出します。中心に据えられたミラーボールは、外からのライティングを受けて煌めき、ソリッドな光の存在感を放ちます。内側から灯る生命力のような光と、外側へ放たれる輝きが、冬の夜空とひとつになる瞬間をお楽しみください。

（3）海辺の絶景「マジックアワー」とイルミネーション

本会場の最大の魅力は、遮るもののない海沿いのロケーションです。 特に、空と海がグラデーションに染まる日没直後の「マジックアワー（16:00～17:00頃）」は、点灯し始めたイルミネーションの光と、自然の夕景が溶け合う特別な時間帯です。海辺の公園ならではの幻想的な光景をお楽しみいただけます。

2. 冬の公園を楽しむ、期間限定コンテンツ

開催期間中には、キッチンカーや焚き火とマシュマロ焼き体験など、全3コンテンツを現地にて楽しめます。

（1）キッチンカー ～ホットワインやスープなどの温かい冬のグルメ～

イルミネーションを見ながら楽しんでいただけるような温かいグルメやホットワインを提供するキッチンカーが出店。光の演出を楽しみながらの飲食をお楽しみください。

時間：16:00～21:00

※上記以外の日程でもキッチンカーが出店する場合がございます

写真左から：移動喫茶アリンチョ、THE NYC BOX、FIVE STARS

（2）焚き火とマシュマロ焼き体験

揺らめく炎を囲みながら暖を取れる焚き火エリアを展開。マシュマロ焼き体験も予定しており、ご自身でその場で焼いてお召し上がりいただけます。

期間：12月27日(土)・28日(日)・2026年1月10日(土)・11日(日)

時間：16:00～21:00

※マシュマロ焼き体験は200円（税込）、予約不要

＜担当者コメント＞

「湘南の宝石」は湘南のみならず県外からも注目されている人気イベントであり、今回当公園が参画できることを大変喜ばしく思っております。鵠沼エリアにおける冬の新たな賑わい創出の『タネ』となるべく、ミラーボールを中心とした大きい『タネ』のオブジェをメインの演出としました。来年以降も継続的に開催し、地域の方や来園者のみなさまと共に少しずつこの『タネ』を育て、冬の風物詩へと成長させていきたいと考えています。

（小田急ＳＣディベロップメント湘南営業室 塩冶）

3. 概要

イベント名：『湘南の宝石 HUG-RIDE PARK』～Seed of Beginning～

期間：2025年12月20日(土)～2026年1月12日(月・祝)

点灯時間：16:00～21:00

会場：鵠沼海浜公園 HUG-RIDE PARK（神奈川県藤沢市鵠沼海岸4-4-1）

入場料：無料（園内入場自由）

主催：株式会社小田急ＳＣディベロップメント

企画・制作：湘南藤沢活性化コンソーシアム、江ノ島電鉄株式会社、小田急電鉄株式会社

照明演出：MIRRORBOWLER

＜注意事項＞

※イベント内容は予告なく変更となる場合がございます

※悪天候時は中止となる場合がございます

※写真・イラストはイメージです

※イベントの詳細はこちらをご確認ください

https://www.odakyu-sc.com/shopping/detail/59?topic=11

4. 鵠沼海浜公園HUG-RIDE PARK（ハグライドパーク）について

公園に施設を設置して運営する事業者を公募により選定する「Park-PFI制度」を藤沢市で初めて活用した事業として、地元で長く親しまれてきた鵠沼海浜公園。スケートパークを大幅リニューアルし2024年6月に開園。新たに設けた公園スペースや商業（ショップ・レストラン）機能によって、鵠沼らしいカルチャーの創造に貢献すると共に、来園者や地域住民が共に憩い楽しめる施設として、鵠沼周辺地域をはじめ藤沢エリアの新たな魅力を育みます。

■SHOP INFO（ショップ・レストラン）

イルミネーションイベント『湘南の宝石 HUG-RIDE PARK』～Seed of Beginning～とあわせて、個性豊かなショップやレストランが揃うハグライドパークで、1日を通して豊かな時間をお過ごしください。

＜物販、アパレル店舗＞

・Studio Route134

〈イタリアンラグジュアリーサーフ〉をテーマにしたセレクトショップ。メゾンマルジェラやモンクレールなどを中心に展開。

・ムラサキスポーツ

スケートボードなどのアクションスポーツギア、ファッション・アクセサリーが充実。

＜飲食店舗＞

・Reg-on Diner

「食べログ ハンバーガー 百名店」に6回選出された渋谷人気店の2号店。

・We eat Wheat

10種類の自家製生パスタと15種類のソースを組み合わせるパスタや、特注窯のピッツァが自慢。

・湘南鮪漁港

三崎まぐろ問屋が手掛ける、上質な天然まぐろと湘南名物釜揚げしらすを味わえる店。

・Windera Cafe

「日常を贅沢に。非日常を日常に。」がテーマの海が見えるカフェ。自家焙煎コーヒーや自家製スイーツが楽しめる。

■ロケーションサービス・イベント

鵠沼海浜公園HUG-RIDE PARK（ハグライドパーク）でのロケやイベントをご検討いただく場合は、当社までご連絡ください。

URL：https://www.odakyu-sc.com/kugenuma_hug_ride_park/

■参考

【参考1】 株式会社小田急ＳＣディベロップメントについて

小田急グループにおける商業施設の運営・開発事業を一貫して担う会社として、2020年4月1日に設立されました。

URL：https://www.odakyu-scd.co.jp/

【参考2】 株式会社小田急ＳＣディベロップメントの「地域共生ステートメント」について

当社では、より地域社会の発展に貢献していくことを目的に、2022年12月に地域共生ステートメント「エキチカは、マチチカ、ヒトチカへ。」を制定いたしました。

今後も、当社では小田急の商業施設がお客さまと地域をつなげる「接点」となることを目指し、様々な取り組みを展開してまいります。

URL：https://www.odakyu-scd.co.jp/csr/local_relationship/