人と樹木の一期一会の出会いを提供するガーデンショップ『グリーンデゴー ウィズカーメンクンハウス』OPEN

ヴィソン多気株式会社

温故知新のガーデンショップ「グリーンデゴーウィズカーメンクンハウス」が、三重県・多気町の商業リゾート施設「VISON［ヴィソン］」に2025年12月20日（土）にオープンします。

本店舗は、チャンネル登録者数120万人を誇る人気園芸YouTuber「カーメン君」とも連携し、運営は東海地区最大級の園芸センター「花ひろば」にテナントとして出店している株式会社石黒商店（所在地：三重県桑名市）が担います。

本店舗は、果樹（フルーツリー）と樹木を"暮らしのパートナー"として捉え直し、「眺める」「育てる」「食べる」体験を通じて、人と樹木の一期一会の出会いを提供します。玄関周りに静かな佇まいをもたらす「フロントドアプランツ」の提案や、生産者の想いが見えるストーリー性のある樹木販売により、VISONに「緑の心地よさ」を補完する園芸ショップとして展開いたします。

■カーメン君と共に提案する 暮らしを豊かにする植物との出会い

「もっと気軽に、もっと楽しく、暮らしにグリーンを」をコンセプトに、店内には、カーメン君の知見を活かし日本中から厳選した個性的で育てやすい植物が並びます。特に注目なのが、カーメン君が情熱を注ぐ「FRUITree（フルーツリー）※商標申請中」です。実を楽しむ果樹と、暮らしに寄りそう樹木を掛け合わせ、「眺める」「育てる」「食べる」という体験を同時に叶える“生活のパートナーとしての木”を提案します。

《展示樹木 一例》

ローメンテナンスな植物国産原木オリーブの木縁起の良い木 ムベ

《FRUITree（フルーツリー） 一例》

フィンガーライムフィンガーライムローストビーフ フィンガーライムとお塩で

■フロントドアプランツを提案

玄関周りやアプローチ空間をデザインする「フロントドアプランツ」を提案。樹形・葉色・質感・四季の変化を重視し、帰宅時に心が落ち着く玄関まわり、来客をそっと迎え入れるアプローチをデザインします。

■VISON理念を体現する、植物と暮らしの提案拠点

VISONが掲げる「すべては、いのちを喜ばせるために」という理念に基づき、植物を育てる体験を通じて、子どもたちが食への関心を深める『生きた食育』の機会を創出することを目指します。

■店舗概要

店舗名：Green de go! with Kahmenkun house

所在地：三重県多気郡多気町ヴィソン672-1スウィーツヴィレッジ3

オープン日：2025年12月20日（土）（12/19プレオープン）

営業時間：10:00～17:00

（６月～9月）平日10:00～15:00／土日祝10:00～17:00

定休日：木曜日

電話番号：0598-67-9352

HP：https://www.greendego.jp/

SNS：＠grigo.with.kahmenkun_vison（Instagram）

■カーメン君の紹介

園芸店勤務や現場での豊富な経験を持つ園芸のプロフェッショナル。登録者数120万人を超えるYouTubeチャンネルを中心に、季節の園芸作業（植え替え、剪定、病害虫対策など）の実演、実際の生産現場・売場を訪ねるロケ企画、

「失敗しない植物の選び方」「やめておいた方がいい買い方」などのリアルトークを発信し、現場目線の本音とユーモアを交えた語り口で多くの園芸ファンを惹きつけています。

YouTube：@Kahmen-Gardening

SNS：@kahmenkun（Instagram）

■運営は東海地区最大級の園芸専門店「石黒商店」

店舗運営を担うのは、年間約30万人が訪れる大型園芸店「花ひろば」にテナントとして出店している株式会社石黒商店です。2000品種以上の圧倒的な品揃えと、「本物の時代」を掲げる苗木へのこだわりで、お客様から絶大な信頼を得ています。

HP：https://www.hanahiroba-harvest.com/

SNS：@ ishiguroshouten（Instagram）

@ ishiguroshouten.niwaki（Instagram）