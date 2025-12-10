「いい生活売買クラウドOne」「いい生活売買クラウド 営業支援」「いい生活ウェブサイト」が連携する会員限定物件表示機能をリリース

株式会社 いい生活

不動産業務を網羅するバーティカルSaaSと業務効率を推進するBPaaS（※1）で不動産市場のDXを推進する株式会社いい生活（東京都港区、代表取締役社長 CEO：前野 善一、東証スタンダード：3796、以下：いい生活）は、「いい生活売買クラウドOne」「いい生活売買クラウド 営業支援」「いい生活ウェブサイト」が連携する『会員限定物件表示機能』をリリースしたことをお知らせいたします。

■開発の背景と機能概要

「いい生活」とは :https://www.e-seikatsu.info/

従来の不動産取引においては、機密性の高い物件や高額物件、あるいはプライバシー配慮が必要な物件を、一般公開せず特定の顧客（見込み客）に限定して情報提供したいというニーズが常に存在していました。

こうした背景を踏まえ、この度『会員限定物件表示機能』をリリースいたしました。本機能は、不動産会社が保有する機密性の高い物件情報を、安全かつ効率的に見込み顧客へ限定公開することを可能にします。これにより、情報開示の柔軟性が高まるとともに、不動産会社のDX推進と、質の高い顧客エンゲージメントの創出を支援いたします。

本機能の概要は以下の通りです。

１.物件登録（いい生活売買クラウドOne）：

管理画面から物件ごとに「会員限定公開」の設定をワンクリックで簡単に追加できます。

これにより、機密性の高い物件情報も、安全な環境下で公開範囲を柔軟にコントロールできます。

２.ホームページで会員限定公開（いい生活ウェブサイト）：

会員限定物件は、ウェブサイト上では統一されたマスク画像で表示されます。

詳細を閲覧したいユーザーは自動的に会員登録ページへ誘導され、購買意欲の高い見込み顧客を効率的に集客します。

３.顧客データの獲得と育成（いい生活売買クラウド 営業支援）：

獲得した会員データは、営業支援システムに反響データとして即座に連携されます。

登録完了後、会員専用のマイページへの誘導を通じて、本格的な追客（フォローアップ）と顧客育成を迅速に開始できます。

本機能は、当社の「いい生活売買クラウドOne」「いい生活売買クラウド 営業支援」「いい生活ウェブサイト」の連携により、不動産会社の「情報管理」「顧客獲得」「成約推進」をシームレスに実現します。

※1 BPaaS：Business Process as a Serviceの略でクラウド上で業務プロセスをアウトソーシングすること

・いい生活売買クラウド One https://www.es-service.net/service/sale/

不動産売買業務に最適化された売買業務のデジタル化を支援するサービスです。売却査定から販売、広告、顧客情報の管理、売買契約、成績管理などの一連の業務をデジタル化。最新の法改正に対応した重要事項説明書や売買契約書を利用することも可能です。

・いい生活売買クラウド 営業支援 https://www.es-service.net/service/sale-sales-support/

不動産の売買業務において発生するお客様からの問い合わせや反響、追客業務、来店対応などの業務を効率的に行うためのシステムです。自動返信メールや一元管理された顧客情報などを活用して、顧客との迅速かつ正確な対応を可能にし、顧客満足度の向上に貢献しています。 また、来店予約の調整や来店記録の共有などもシステムで一元管理されるため、不動産業務の生産性向上にも寄与しています。

・いい生活ウェブサイト https://www.es-service.net/service/website/

物件情報をはじめとするコンテンツ作成に必要な機能を持ったクラウド型不動産ホームページ作成ツールです。テンプレートで編集効率を向上できるほか、オリジナルデザインでのサイト構築も可能で、物件情報や問合せフォームも含めカスタマイズできます。

・株式会社いい生活 会社概要 https://www.e-seikatsu.info/

いい生活は「テクノロジーと心で、たくさんのいい生活を」ミッションに掲げ、不動産業務クラウドサービス、不動産プラットフォームサービスを提供する不動産テック企業です。不動産市場の法改正やIT化に迅速柔軟に対応し、不動産業務を網羅するフルラインナップのSaaSで不動産市場のDXを推進しています。いい生活は、不動産市場に関連する企業はもちろん日本各地のエリアに寄り添ったソリューションで、「心地いいくらしが循環する、社会のしくみをつくる」ビジョン実現を目指します。

- 商号： 株式会社いい生活- 所在地： 東京都港区南麻布五丁目2番32号 興和広尾ビル3F- 設立： 2000年1月21日- 資本金： 628,411,540円（2025年3月末現在）- 事業内容 ： 不動産市場向けSaaSの開発・提供

