子育て家庭に人気の「arau.baby」×「Haruulala organic」がコラボレーション「子育て応援・プレゼントキャンペーン」を実施

サラヤ株式会社

サラヤ株式会社（本社：大阪／代表取締役社長：更家悠介）は、「arau.baby」と、オーガニックコットンのベビー服ブランド「Haruulala organic（ハルウララ オーガニック）」と子育て応援のプレゼントキャンペーンを実施することをお知らせいたします。

多くのママに支持されている、「アラウ.ベビー」シリーズは、石油系合成界面活性剤をはじめ肌刺激の恐れのある成分は無添加※。赤ちゃんの肌を守り育むため、アイテムごとに使用シーンにあわせて厳選した植物のチカラとやさしさをプラス。ママと赤ちゃんにより安心と安全、使いやすさを提供する無添加※ブランドです。

この度、オーガニックコットンを使用したベビー・こども服と出産ギフトを提供するブランド「Haruulala organic」の肌にやさしく、地球にもやさしいものづくりの姿勢や社会貢献活動に共感し、コラボレーションに至りました。2025年12月10日（水）にリニューアル発売する「Haruulala organic」の「新・肌着シリーズ」うららか肌着をご購入いただいた方、先着100名様に「arau.baby」サンプルセット（洗たくせっけん、やわらか消臭仕上げ剤、ミルキーローション各1回分）をプレゼントします。

※石油系合成界面活性剤、合成香料、着色料、シリコン、パラベン、鉱物油 無添加

キャンペーン概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56238/table/126_1_76eccc497cce5658770f4a3ce3dc171f.jpg?v=202512101057 ]【arau.baby（アラウベビー）】

「arau.babyアラウ.ベビー 洗たくせっけん」は、持続可能な原料調達に配慮すると共に、デリケートな赤ちゃんの肌のために成分にとことんこだわったベビー衣類用の洗たくせっけんです。合成界面活性剤不使用、蛍光剤、着色料、漂白剤、抗菌剤など10の成分が無添加※。柔軟剤なしでもふっくらやわらかな仕上がりで吸水性も損なわず、出産準備の水通しから安心してお使いいただけます。ほのかに香る天然精油ラベンダー＆スペアミントと無香タイプの2種類を展開しています。

また、アラウ.シリーズの売上の一部は、国際NGOセーブ・ザ・チルドレンを通じてアフリカ・ウガンダの子どもたちの衛生や健康改善に使われています。

※合成界面活性剤、蛍光剤、漂白剤、抗菌剤、防腐剤、合成香料、着色料、シリコン、リン、アルコール 無添加

https://www.arau.jp/baby/

【Haruulala organic（ハルウララ オーガニック）】

Haruulala organicは、オーガニックコットンを使用したベビー・こども服と出産ギフトを提供するブランドです。赤ちゃんの肌に優しい素材と可愛らしいデザインを追求し、環境にも配慮した製品作りを行っています。

2017年にバングラデシュの児童労働をなくすために設立され、現地に自社のアパレル工場を建て、貧困家庭の親たちに安定した雇用を提供することで、子どもたちが働かないで済む環境作りに取り組んでいます。また、オーガニックコットンの使用に加え、自社工場の太陽光発電への切り替えや植林による二酸化炭素の回収など、環境負荷を最小限に抑えた生産にも努めています。

https://haruulala.life/

サラヤ株式会社について

サラヤは「衛生」「環境」「健康」の３つのキーワードを事業の柱とし、より豊かで実りある地球社会の実現を目指しています。1952年の創業より、一般家庭からプロの現場まで、各種洗浄・消毒剤および食品などの製品とサービスを開発・提供しています。一般家庭用商品において手指消毒用アルコールをはじめとし、人と地球にやさしい「ヤシノミ洗剤」シリーズや赤ちゃんのための無添加せっけん「アラウ.ベビー」シリーズ、羅漢果うまれの植物由来甘味料「ラカントS」シリーズを展開しています。