TMJ、テクマトリックス CRM FORUM 2026に登壇

株式会社TMJ

コンタクトセンター・バックオフィス（事務処理センター）の構築・運営を行うセコムグループの株式会社TMJ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：丸山 英毅、以下TMJ）は、2026年2月20日（金）に開催される「テクマトリックス CRM FORUM 2026」において、生成AIを活用したコンタクトセンター運営の最新事例を紹介するセミナーに登壇します。当日はブース出展も行い、当社が提供する「TMJ Generative Solution」の最新デモンストレーションをご覧いただけます。

■TMJ登壇・ブース内容について

「人の力を補完するAI」から「人と協働するAI」へ──。いま生成AIの進化が、コンタクトセンター運営のあり方を根本から変えつつあります。本講演では、応対品質のばらつきを抑えながら、業務効率・顧客満足・ナレッジ活用を同時に高める“AI時代のセンター運営モデル”を紹介。TMJが実際の運営現場で培ったAI活用の成功要因と、現場実装でつまずきやすいポイントを具体的な事例とともにお伝えします。

講演タイトル：生成AIでここまで変わる！

応対品質・業務効率を両立する

センター運営の新常識

日時 ： 2026年2月20日（金）15:10～15:40

登壇者 ：株式会社TMJ ビジネスデザイン本部

デジタル・AI部 部長 宮川 正雄

詳細・申込 ：https://crmforum.event-site.info/?r=tmj

当日はブース出展も予定しています。セミナーで紹介したコンタクトセンター活用事例に加え、最新の「TMJ Generative Solution」デモンストレーションを実施。生成AIを活用した業務効率化や応対品質向上の具体的なソリューションをご体験いただけます。ぜひ当社ブースへお越しください。

■テクマトリックス CRM FORUM 2026の概要について

「テクマトリックス CRM FORUM 2026」は、顧客接点の高度化やCX（顧客体験）向上をテーマに、最新のCRM戦略やテクノロジーを紹介する業界イベントです。コンタクトセンターやCRMに関わる企業・専門家が集まり、事例共有や最新ソリューションの展示を通じて、顧客対応の未来を考える場を提供します。

■カンファレンス詳細

名称 ： テクマトリックス CRM FORUM 2026

開催日時 ： 2026年2月20日(金) 10:00～18:00

会場 ： ザ・プリンスパークタワー東京 コンベンションホール（東京都港区芝公園4-8-1 B2F）

参加 ： 無料（事前登録制）

主催 ： テクマトリックス株式会社

詳細・申込： https://crmforum.event-site.info/?r=tmj

■株式会社TMJについて

TMJは、株式会社福武書店（現・株式会社ベネッセコーポレーション）のインハウスコールセンターより独立分社化する形で1992年に設立。世界でも例のない継続型の会員制事業で培った生産管理、品質管理のノウハウを活かし、多種多様なクライアント企業のコールセンターの設計・運営から、調査・分析、人材派遣、人材育成などのサービスを提供しております。2017年には、セコム株式会社の100％子会社となり、より強固で安全性の高いグループネットワークを活かし、クライアントビジネスの成功をサポートします。

※本プレスリリース記載の情報は発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。