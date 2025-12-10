11月度GD認定～INI「THE WINTER MAGIC」、Snow Man「音故知新」がミリオン認定！

一般社団法人日本レコード協会

日本レコード協会は、2025年11月度ゴールドディスク認定作品を公表いたしました。


・ミリオン認定


INI「THE WINTER MAGIC」(シングル)






Snow Man「音故知新」(アルバム)






・トリプル・プラチナ認定


乃木坂46「ビリヤニ」(シングル)






&TEAM「&TEAM KR 1st Mini Album 'Back to Life'」(アルバム)






嵐「ARASHI LIVE TOUR Popcorn」(ビデオ)






・ダブル・プラチナ認定


CUTIE STREET「キューにストップできません！ / ちきゅーめいくあっぷ計画」(シングル)






timelesz「Steal The Show / レシピ」(シングル)






TOMORROW X TOGETHER「Starkissed」(アルバム)






・プラチナ認定


HKT48「半袖天使」(シングル)






STU48「傷つくことが青春だ」(シングル)






その他、11月度は9作品（シングル3作品、アルバム4作品、ビデオ2作品）がゴールド認定となりました。



認定ランク：最低累計正味出荷枚数
ゴールド：100,000
プラチナ：250,000
ダブル・プラチナ：500,000
トリプル・プラチナ：750,000
ミリオン：1,000,000
（以降100万毎に賞を設定）



以上