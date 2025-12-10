11月度GD認定～INI「THE WINTER MAGIC」、Snow Man「音故知新」がミリオン認定！
日本レコード協会は、2025年11月度ゴールドディスク認定作品を公表いたしました。
▶ゴールドディスク認定 作品一覧 https://www.riaj.or.jp/data/gd/
・ミリオン認定
INI「THE WINTER MAGIC」(シングル)
Snow Man「音故知新」(アルバム)
・トリプル・プラチナ認定
乃木坂46「ビリヤニ」(シングル)
&TEAM「&TEAM KR 1st Mini Album 'Back to Life'」(アルバム)
嵐「ARASHI LIVE TOUR Popcorn」(ビデオ)
・ダブル・プラチナ認定
CUTIE STREET「キューにストップできません！ / ちきゅーめいくあっぷ計画」(シングル)
timelesz「Steal The Show / レシピ」(シングル)
TOMORROW X TOGETHER「Starkissed」(アルバム)
・プラチナ認定
HKT48「半袖天使」(シングル)
STU48「傷つくことが青春だ」(シングル)
その他、11月度は9作品（シングル3作品、アルバム4作品、ビデオ2作品）がゴールド認定となりました。
詳細は、下記URLまたは添付資料をご参照ください。
▼日本レコード協会 ゴールドディスク認定
https://www.riaj.or.jp/data/gd/
ゴールド：100,000
プラチナ：250,000
ダブル・プラチナ：500,000
トリプル・プラチナ：750,000
ミリオン：1,000,000
（以降100万毎に賞を設定）
以上