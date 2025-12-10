アキッパが「日本サービス大賞 国土交通大臣賞」を受賞

akippa株式会社

スマート駐車場アプリ「アキッパ（akippa）」を運営するakippa株式会社（代表取締役社長 CEO：金谷元気）は「第5回 日本サービス大賞」（主催：公益財団法人日本生産性本部 サービス産業生産性協議会（SPRING））にて「国土交通大臣賞」を受賞しました。

受賞理由としては、多様なステークホルダーの課題を共創的に解決する“五方よし”の仕組みや、ドライバー・オーナー双方に配慮したサービス設計が高く評価されたことが挙げられます。さらに、地域資源の有効活用と社会課題解決への貢献が今回の受賞につながりました。

■日本サービス大賞とは

公益財団法人日本生産性本部 サービス産業生産性協議会によって設立され、2015年より開始した「革新的な優れたサービス」を表彰する日本初、日本最高峰のサービス表彰制度です。日本国内の”きらり”と光る優れたサービスを幅広く表彰します。

https://service-award.jp