アキッパが「日本サービス大賞 国土交通大臣賞」を受賞
スマート駐車場アプリ「アキッパ（akippa）」を運営するakippa株式会社（代表取締役社長 CEO：金谷元気）は「第5回 日本サービス大賞」（主催：公益財団法人日本生産性本部 サービス産業生産性協議会（SPRING））にて「国土交通大臣賞」を受賞しました。
受賞理由としては、多様なステークホルダーの課題を共創的に解決する“五方よし”の仕組みや、ドライバー・オーナー双方に配慮したサービス設計が高く評価されたことが挙げられます。さらに、地域資源の有効活用と社会課題解決への貢献が今回の受賞につながりました。
■日本サービス大賞とは
公益財団法人日本生産性本部 サービス産業生産性協議会によって設立され、2015年より開始した「革新的な優れたサービス」を表彰する日本初、日本最高峰のサービス表彰制度です。日本国内の”きらり”と光る優れたサービスを幅広く表彰します。
https://service-award.jp
■受賞サービス「アキッパ（akippa）」とは
https://www.akippa.com/
駐車場のシェアリングサービス。月極駐車場の未契約区画や個人宅の車庫・空き地・商業施設など空いている場所を時間貸し駐車場としてスマホから簡単に貸し出せ、ドライバーはWebまたはアプリから事前予約・事前決済して利用できる。スペースの貸出や会員登録は無料。全国に常時5万5000件以上予約できる駐車場を確保しており、スポーツ観戦やイベント・通勤・帰省・旅行などさまざまな用途での車移動時に利用されている。これまでに50以上の自治体・スポーツクラブと連携し、交通渋滞や駐車場不足などの困りごと解決に取り組んでいる。また駐車場をシェアすることは、遊休資産の活用、排出ガス削減につながることからSDGsにも貢献できる。現在の会員数は累計500万人（2025年11月時点、貸主は含まない）。
■特に評価されたポイント
“五方よし”を実現する価値共創：
駐車場不足に悩む利用者やイベント主催者、渋滞に困る地域、遊休地を活用したいオーナー、既存の駐車場事業者など、多様なステークホルダーの課題を共創的に解決している。
サービスの創り込み：
オーナーは設備投資不要で、保険や24時間サポートも受けられる。保険代理店を通じて免許返納者の駐車場登録も増加。利用者は地図上で簡単に空き駐車場を探すことができ、比較的安い料金で予約が可能。イベント時にはダイナミックプライシングで交通分散を促進している。
地域資源の有効活用と社会課題解決に貢献：
空きスペースを駐車場として活用するシェアリングサービスを創り込み、地域資源の有効活用と社会課題解決に貢献する優れたサービスである。
■akippa株式会社
本社：大阪府大阪市浪速区（東京オフィス：東京都千代田区）
代表者：代表取締役社長 CEO：金谷元気
設立：2009年2月2日
資本金：20億円（資本準備金含む）
事業内容：駐車場予約アプリ「アキッパ」の運営
HP：https://akippa.co.jp/
