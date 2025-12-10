朝日放送元代表×徳島イノベーターが語るメディア経営と地方創生　～若者・地域・スポーツの熱を社会の力に変える「地域連携の成功モデル」～

株式会社Athlete Works

株式会社Athlete Works（以下「アスリートワークス」）は、一般社団法人アスリートサポートジャパンと共催で、2026年1月28日（水）18時30分よりNORIBA10 umedaにて、朝日放送グループホールディングス株式会社 前代表取締役社長で「バーチャル高校野球」元担当者の沖中 進氏、株式会社メディアドゥ 代表取締役社長 CEOで一般社団法人徳島イノベーションベース代表理事の藤田 恭嗣氏をお迎えし、「メディア経営と地方創生 ～若者・地域・スポーツの熱を社会の力に変える『地域連携の成功モデル』～」をテーマにトークイベントを開催します。

本イベントは、ジュニアスポーツの「熱」を社会の力へ転換する「地域連携・共創モデル」を全国へ広げるため、アスリートワークスの活動に共感し、共に取り組む「仲間」を増やすことを目的に企画しました。



お申し込みはこちら→https://forms.gle/LzvtUwfTqA5eZU7q8(https://forms.gle/LzvtUwfTqA5eZU7q8)

本イベントはこんな方におすすめ

ゲストスピーカー＆パネリスト

- 地方創生・地域連携に取り組む自治体・企業の方- 新規事業・組織づくり・人材育成に関心のある方- ジュニアスポーツや教育領域に課題意識のある方- 社会価値を生み出すビジネスや共創モデルに興味がある方- アスリートワークスのビジョン・活動に関心を寄せる方沖中 進 氏

朝日放送グループホールディングス株式会社 特別名誉エグゼクティブ

大阪市出身。一橋大学経済学部を卒業後、ABC朝日放送に入社。

ビジネス戦略や海外ビジネス等を統括し、2016年にはアニメーション事業・海外事業・ライセンス事業を事業分割し設立されたABCアニメーションの初代代表取締役社長に就任。その後、2018年に朝日放送グループホールディングス代表取締役社長、2024年には同社取締役会長を務める。2025年6月に退任し、特別名誉エグゼクティブに就任。

藤田 恭嗣 氏

株式会社メディアドゥ 代表取締役社長 CEO

一般社団法人徳島イノベーションベース代表理事

一般社団法人 xIB JAPAN 代表理事

株式会社がんばろう徳島 代表取締役

公益財団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ 理事

大学在学中に創業し、1996年法人化、1999年株式会社メディアドゥを設立。

2013年マザーズ、2016年東証一部（現プライム）に上場。電子書籍流通事業で業界トップ。

地元徳島で地方創生にも力を注ぎ、2020年に起業家支援団体「徳島イノベーションベース(TIB)」、2023年に全国IB横断組織「xIB JAPAN」設立。

2022年に徳島初のプロバスケットボールクラブ「徳島ガンバロウズ」立ち上げ、2025年9月よりBリーグ理事。

徳丸 博之

株式会社Athlete Works 代表取締役社長

一般社団法人アスリートサポートジャパン 代表理事

大阪明星高校、関西大学で野球部に所属し、大学時代には全国準優勝。1992 年、三和銀行（現：三菱UFJ銀行）へ入行。平日は銀行員、週末は社会人野球に打ち込む。主将も務める。 2003年に有限会社にっこう社（現：株式会社GREETING WORKS）を設立し、後に会長に就任、現在に至る。

2019年には、スポーツをする子どもたちの成長を支援する株式会社Athlete Worksを設立。2021年には、一般社団法人アスリートサポートジャパンを設立。

イベント概要

テーマ：メディア経営と地方創生 ～若者・地域・スポーツの熱を社会の力に変える「地域連携の成功モデル」～

日時：2026年1月28日（水）18:30～21:00（18:00開場）

会場：NORIBA10 umeda（〒530-0015 大阪市北区芝田1丁目1番3号 「阪急阪神MEETS」内）

アクセス：https://noriba10.jp/access/（「阪急大阪梅田駅」 2階中央改札口を出てすぐ）

参加費：1,000円（税込） ※当日、受付にて頂戴いたします。交流会の参加有無、途中退席に関わらず、ご入場時に一律徴収させていただきます。

お申し込みフォーム：https://forms.gle/LzvtUwfTqA5eZU7q8

プログラム

18:00- 開場

18:30-18:40 開会のご挨拶

18:40-19:10 講演１.「メディアと地域スポーツ」／沖中 進氏

19:10-19:40 講演２.「地域創生とスポーツ」／藤田 恭嗣氏

19:40-20:00 トークセッション／沖中 進氏×藤田 恭嗣氏×徳丸 博之

20:00-20:10 まとめ

20:10-20:45 ネットワーキング交流会（立食形式）

企業CSRとしての「部活動の地域移行」支援の可能性

人口減少・教員の負担増といった社会課題を背景に、文部科学省が進める「部活動の地域移行」は加速しています。これにより、企業がジュニアスポーツの持続可能な環境づくりに関与できる領域は広がり、CSR・CSVの重要テーマとして「スポーツを通じた次世代育成」「地域活性化」に取り組む企業が増えています。

アスリートワークスの取り組みは、企業が協賛やパートナーシップを通じて社会価値と事業価値を両立する“新しい社会投資モデル”として注目されており、本イベントはその理解を深める場となります。

株式会社 Athlete Worksについて

アスリートワークスは、「今のジブンを越えていく」を掲げ、成長過程にあるジュニアアスリートとその保護者に向けて、困難に耐えられる強いココロとカラダを育てる育成型トレーニングを提供しています。すべての競技に共通する“土台作り”を軸に、野球・サッカーなど競技別の専門コースも展開。これまでにプロ野球選手をはじめ、全日本大学野球選手権大会や今夏の第107回全国高等学校野球選手権大会（夏の甲子園）に出場する卒業生も輩出しています。

会社名：株式会社Athlete Works

代表者：代表取締役 徳丸博之

本社：大阪市北区万歳町4-12 浪速ビル5Ｆ

設立：2019年5月7日

資本金：3,750万円

事業内容：ジュニアスポーツ特化型トレーニング「Athlete Works」の運営

公式サイト：https://athleteworks.co.jp/

一般社団法人アスリートサポートジャパンについて

アスリートサポートジャパンは、「子どもたちがスポーツで夢を追い続けられる環境を創る」ことを目指しています。代表自身の野球経験を通じて、怪我や環境の制約により、子どもたちが十分な機会を得られていない現状を痛感しました。近年、データやトレーニング技術は進化していますが、それを活用できている子どもはごく一部に限られています。アスリートサポートジャパンは、こうした課題を解決するため、次の3つを柱に活動しています。１.誰もが質の高い身体と心の基礎づくりトレーニングにアクセスできる環境づくり、２.ジュニア分野で活躍するトレーナーやメンターの育成と支援、３.子どもたちを社会全体で支える仕組みの構築です。多くの人々の共感と協力を得ながら、アスリートサポートジャパンは子どもたちの「後悔」を減らし、「希望」を育て、より良い未来の創造を目指しています。

法人名：一般社団法人アスリートサポートジャパン

代表理事：徳丸博之

所在地：大阪市北区万歳町4-12 浪速ビル5Ｆ

設立：2020年9月4日

事業内容：スポーツに関する情報発信及び情報提供サービス、イベントの企画立案、研修会・講演会・セミナーの開催及び運営及びアスリートを目指す子供たちの運動能力の向上、健康増進のための啓発に関する事業、スポーツトレーナーの育成事業

公式サイト：https://www.athletesupport-japan.or.jp/

【本イベントに関するお問い合わせ】

株式会社Athlete Works

Mail：info@athleteworks.co.jp

Tel：06-7506-9864

受付時間 11:00～21:00（日・祝日除く）