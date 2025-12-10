世界各国のインポートドレスを取り扱う『MAGNOLIA WHITE』10周年アニバーサリーイベントを開催

TAKAMI HOLDINGS株式会社

ウエディングやライフスタイル分野において、ホスピタリティを通じて上質で豊かな体験を提案するTAKAMI BRIDAL（高見株式会社 本社：京都市下京区、代表：高見重行）が運営するCouture Wedding Salon MAGNOLIA WHITE（マグノリア・ホワイト）は、2025年12月4日に10周年を記念したアニバーサリーイベントを開催。この10年間を支えてくださった皆様への感謝と、次の10年で描く未来への展望を、ご来場いただいた皆様と共有いたしました。

イベントのテーマは、Galia Lahav(ガリア・ラハヴ)の2026SSコレクション名からインスピレーションを得た“kiss & tell”。「自分らしくあることは、美しい」－MAGNOLIA WHITEが掲げる花嫁様へのメッセージを込めました。

当日は、Galia Lahavの内なる強さと揺るぎない気品を表現したショーパフォーマンスを披露。最新ドレスもお披露目し、会場の注目を集めました。

さらに、MCにドラァグクイーンのドリアン・ロロブリジーダ氏をお迎えし、ゲストにコンテンツクリエイター・DJとして活躍し、自身の結婚式でもGalia Lahavを着用された植野 有砂氏をお招きしてトークショーを開催。「美しさの多様性と、私らしい生き方」をテーマに飾らないトークが展開され、来場の皆様からも多くの共感と拍手が寄せられました。

日本で唯一のGalia Lahav正規代理店であるMAGNOLIA WHITEでは、2025年12月より、これまでオーダーメイドでのみご着用いただける特別な存在だったGalia Lahavのドレスのレンタルサービスを開始いたしました。

今後も、特別な一日を自分らしく、自信を持って過ごせるドレスをご提案し、多くのお客様の幸せの物語を紡いでまいります。

Galia Lahav Special Showcase “KISS & TELL”

2026SSコレクションをはじめ、Galia Lahavを代表する合計21着のドレスがランウェイに登場しました。

Martini/2026SSDynasty/2026SSFinesseDakota

デザイナー Galia Lahav（ガリア・ラハヴ）が、ハンドメイドのレースブランドを立ち上げたことから生まれたオートクチュールメゾン。

上質なファブリックとイリュージョンバックの美しさ、まるでジュエリーを身に纏っているかのような繊細で豪華な刺繍が特徴

トークショー

トークショーでは、植野さんがご自身の結婚式でGalia Lahavのドレスから感じられた「自信」や「パワー」、そして「私らしさ」を貫く秘訣についてお話しいただきました。和やかなムードの中、会場は大いに盛り上がりました。

Special Guest 植野 有砂氏

コンテンツクリエイター、DJとして国内外で幅広く活躍。グローバルな感性とエッジの効いた表現力で 、常に美の新たな可能性を提示し、若い女性を中心に多くの支持を集める。

自身のウエディングでGalia Lahavのドレスをオーダー。

Instagram. @alisaueno(https://www.instagram.com/alisaueno/)



MC ドリアン・ロロブリジーダ氏

ドラァグクイーンとしてデビューし、ファッションショー、映画、歌手など多岐にわたって活躍。

唯一無二のカリスマ性を持ち、個性的かつダイバーシティに富んだパーソナリティで、 多様な美の概念を体現している。

Instagram. @masaki_durian(https://www.instagram.com/masaki_durian/)

「世界を、纏う」をコンセプトに、世界各国の最旬インポートブランドからセレクトしたドレスの中から、お客様に合わせたコーディネートをご提案するインポートドレスサロン。

エクスクルーシブブランドのGalia Lahavをはじめ、世界中の花嫁様たちの羨望を集めるドレスブランドを多数取り揃えております。

公式サイト：jp.magnolia-white.com(https://jp.magnolia-white.com/) Instagram：@magnoliawhite_official(https://www.instagram.com/magnoliawhite_official/)