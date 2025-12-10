リチェルカセキュリティ、日本サイバーセキュリティ産業振興コミュニティ（NCPC）に参画

株式会社リチェルカセキュリティ日本サイバーセキュリティ産業振興コミュニティ（NCPC）設立メンバー

株式会社リチェルカセキュリティ（代表取締役：木村 廉）は、日本のセキュリティ産業の振興と経済安全保障を強化し、セキュリティからIT国家として再興を目指すことを目的として2025年12月9日に設立された、日本のセキュリティ製品・ サービスを開発・ 支える企業が連携する「日本サイバーセキュリティ産業振興コミュニティ（Nippon Cybersecurity Promotion Community／略称：NCPC）」に、一般会員として参画いたします。

サイバー攻撃が高度化・巧妙化し、企業や組織への脅威が日々増大している昨今、日本のサイバーセキュリティ産業の強化は喫緊の課題となっています。リチェルカセキュリティは、日本発のセキュリティ技術の研究開発に取り組む日本企業として、NCPCに参画いたしました。コミュニティの一員として、日本のセキュリティ産業の強化・育成を推進してまいります。

コミュニティ設立背景

サイバー攻撃が持続的に行われ、国内の組織で被害が発生している昨今、また経済安全保障推進法および能動的サイバー防御関連法の可決など法制度面においても大きな変化が生じています。サイバーセキュリティは国の安全保障と経済活動の両面からますます重要性を増しています。一方で、日本ではデジタル貿易⾚字の拡大や国外製品への依存が課題となっており、国内産業の自立的な発展が求められています。こうした状況を踏まえ、日本で活躍するセキュリティ産業を強化・育成するための新たな枠組みとして本コミュニティが立ち上げられました。また、経済産業省が2025年3月に公表した「サイバーセキュリティ産業振興戦略」※1にも 示されているように、増加するデジタル貿易⾚字の是正、経済安全保障・能動的サイバー防御の推進、そして日本のセキュリティ産業の競争力強化に寄与することを目的としています。さらには、2025年6月に閣議決定された「統合イノベーション戦略2025」※2にも 示されているように、日本のデジタル化をより安全に発展させることも目的としています。

※1）出典：経済産業省「サイバーセキュリティ産業振興戦略」(https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/sangyo_cyber/wg_cybersecurity/enhanced_security/20250305.html)

※2）出典：内閣府ホームページ「統合イノベーション戦略2025」(https://www8.cao.go.jp/cstp/tougosenryaku/togo2025_zentai.pdf)

コミュニティ概要

今後の展望

リチェルカセキュリティは、NCPCへの参画を通じて、コミュニティ内の企業や関係機関との連携を深め、国産セキュリティ技術の発展と人材育成に貢献してまいります。「日本の守る力を興す力へ」というNCPCのビジョンに共感し、日本のサイバーセキュリティ産業の発展と、安全・安心なデジタル社会の実現に貢献してまいります。

会社情報

リチェルカセキュリティは、オフェンシブセキュリティのプロフェッショナルチームです。防衛セクターを含む政府機関、フォーチュン500企業、国内外のクライアントに対するサービス提供実績を有します。当社には、ゼロデイ脆弱性の発見者、サイバーセキュリティ関連書籍の著者、海外トップスクールや大手研究機関での研究経験を有するセキュリティリサーチャー、DEFCON CTFやGoogle CTFのファイナリストらが所属しています。

会社名: 株式会社リチェルカセキュリティ

所在地：〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町3丁目2番14号GLORKS水道橋5階

設立日：2019年12月4日

代表取締役社長：木村 廉

URL：https://ricsec.co.jp/

Blog：https://ricercasecurity.blogspot.com/