クリプトリエ、東芝デジタルソリューションズによる社内コミュニケーション・インセンティブ設計の検証に「MintMonster」を提供

株式会社クリプトリエ

法人向けにWeb3ソリューションを展開する株式会社クリプトリエ（代表取締役 CEO：手塚 康夫、本社：東京都中央区、以下 クリプトリエ）は、東芝デジタルソリューションズ株式会社（取締役社長：島田 太郎、本社：神奈川県川崎市、以下 東芝デジタルソリューションズ）におけるNFTの企業内活用の可能性検証のために、NFT活用プラットフォームの「MintMonster（ミントモンスター）」を提供したことをお知らせいたします。

◆ NFTの企業内活用に向けた取り組み

東芝デジタルソリューションズはブロックチェーンを活用したビジネス開発を行っており、注力領域のひとつであるNFTについて、企業内活用による新たなコミュニケーション・インセンティブ設計の可能性を検証する目的で、「MintMonster」の社内試行を開始しました。社員のWeb3体験を通じ、エンタープライズ領域におけるNFT活用の知見を積みあげようとしています。

社内試行の第一弾として「PeCoMe(R)」の利用者拡大と社内普及の施策として「MintMonster」を活用しています。「PeCoMe(R)」は東芝デジタルソリューションズが提供する従業員個人の視点で一人ひとりのライフスタイルをサポートするサービスです。社員のプロフィール欄の充実やその情報を元にした社員同士の交流の促進、成長の実感を与える効果が期待されます。今回の施策では、「MintMonster」で用意している複数のミッション機能を使ってNFT発行を実践しています。そのひとつである「アンケートミッション」では、回収したアンケート調査から今後の社内施策を検討し、フィードバックや特典付与などのスキームを検討する狙いもあります。

東芝デジタルソリューションズは今後も社内実践を重ね、社外パートナーや顧客向けに、地方創生やマーケティングなど様々な領域でNFT活用提案を行っていく予定です。





◆ エンタープライズ向けブロックチェーン「DNCWARE Blockchain+」をMintMonsterに採用

今回の取り組みでは、東芝デジタルソリューションズが開発したエンタープライズ向けプライベートブロックチェーン「DNCWARE Blockchain+」をMintMonsterの基盤となるブロックチェーンとして採用しております。

「DNCWARE Blockchain+」は、ブロックチェーンネットワークの管理・運用を意識することなく、簡単にアプリケーションを作成できるプライベートブロックチェーンです。企業用途で求められる高信頼性については、東芝デジタルソリューションズがもつクラスタ技術（複数のコンピューターを連携させてひとつのシステムとして動作させる技術）を合意形成の多数決ロジックに応用して実現しています。

クリプトリエの「MintMonster」と東芝デジタルソリューションズの「DNCWARE Blockchain+」の連携により、エンタープライズ領域における信頼性の高いサービスを提供し、NFTのビジネス活用のユースケース拡大を目指してまいります。





エンタープライズ向けブロックチェーン「DNCWARE Blockchain+」

https://www.global.toshiba/jp/products-solutions/ai-iot/blockchain.html





DNCWARE Blockchain+ の特長

マネージドサービスとしての提供なのですぐに使える

ブロックチェーンのソフトウェア自体ではなく、複数ノードで構成されるブロックチェーンネットワークのマネージドサービスを提供。アプリケーション開発者は、ブロックチェーンネットワークの構築、管理・運用を意識することなく、すぐに使うことができます。

なお、ブロックチェーンネットワークのノードを、アプリケーション開発者自らが用意いただくことも可能です。





アプリケーション事業者はスマートコントラクトを自由に作成・リリースできる

アプリケーション開発者は、ブロックチェーンネットワーク管理・運用者の承認を得ることなく、スマートコントラクトを作成・リリース（デプロイ）することができます。アプリケーション開発者同士が自由にビジネスを展開できる環境を提供します。

また、スマートコントラクトを開発するためのツールも用意しています。





実績あるクラスタ技術に基づいた高信頼なブロックチェーンネットワーク

「DNCWARE Blockchain+」は、東芝デジタルソリューションズが20年以上にわたって実績を積んできたクラスタ技術をベースにしています。東芝デジタルソリューションズのクラスタソフトウェアは企業の重要システムや、社会インフラシステムで導入されています。

そこで培ってきた、ネットワーク上の複数サーバーの連携を高度に制御するクラスタ技術を基に開発した新たな合意形成のアルゴリズムで、高い信頼性を実現しています。







◆ 東芝デジタルソリューションズ株式会社 ICTソリューション事業部 データ事業推進部 新規事業開発担当 参事 齋藤 稔 様よりコメント

「Toshiba OPEN INNOVATION PROGRAM」で協業を開始したクリプトリエ様の「MintMonster」の社内試行が開始できたことを大変喜ばしく思います。このような新しいテクノロジーの活用に積極的にチャレンジし、知見をアップデートしていきたいと考えています。







◆ 東芝デジタルソリューションズについて

東芝が長年にわたり培ってきたものづくりや社会インフラ事業の知見・経験と、AIなどのデジタル技術や量子技術を融合し、さまざまな産業から得られるデータの力を最大限に生かしたソリューションを提供しています。

社会や企業の課題解決やDXの実現を推進し、お客さまやパートナーと新たな価値を共創していきます。

代表者：取締役社長 島田 太郎

URL：https://www.global.toshiba/jp/company/digitalsolution.html





◆ 「MintMonster」について

「MintMonster」は企業によるNFTのビジネス活用を、簡単かつ迅速に実現するプラットフォームです。NFTを簡単に配布・受取できることはもちろん、NFTを活用するための多彩な機能や、施策の詳細な効果測定ができる管理機能により、NFTのビジネス活用の成果を最大化します。ファンマーケティング、地方創生・地域活性化、店舗マーケティング、社内マーケティングなど、さまざまな場面でご活用いただけます。

▼「MintMonster」のサービスサイトはこちら

https://mint-monster.io/





◆ 株式会社クリプトリエについて

株式会社クリプトリエは、「ビジネスにWeb3という選択肢を」というミッションのもと、法人向けのWeb3ソリューションを提供する企業です。NFTマーケティング・プラットフォーム「MintMonster（ミントモンスター）」の提供の他、Web3領域のコンサルティングや受託開発サービスも展開しています。

会社名：株式会社クリプトリエ

本社：〒104-0061 東京都中央区銀座1-12-4N&E BLD.7階

設立：2023年（令和5年）3月13日

資本金：109,995,001円（資本準備金を含む）

代表取締役：手塚 康夫

URL：https://www.cryptolier.co.jp/

