兼松、すかいらーくへ国産米と環境価値のセット供給を実現～原材料の生産・調達に係るサプライチェーン排出量の削減取組み～

兼松株式会社（以下、「兼松」）は、株式会社すかいらーくホールディングス（以下、「すかいらーく」）へ、国産米とその生産過程において創出した環境価値のセットによる供給を実現しました。

持続可能な国産米の供給実現を目指す多くの関係者、サプライチェーン上の川下企業であるすかいらーくに加え、コメの流通を担うライズみちのく販売株式会社（以下、「ライズみちのく」）、ならびに生産者である花巻マイブランド研究会および農事組合法人きずな（以下、「生産者」）、さらに環境価値の創出を担うGreen Carbon株式会社（以下、Green Carbon）との協力と連携により成し得たものです。

花巻の生産者の水田にて、関係者一同と

本件は、国産米のサプライチェーン内で削減・除去された温室効果ガス排出量を、同一のサプライチェーン「内」で取り込む「カーボンインセット」の概念に基づくものです。すかいらーくをはじめとした、サプライチェーンに関連する事業者のスコープ３削減に資する取組みとなります。

環境価値の創出においては、まず生産者の水田でJ-クレジット方法論AG-005「水稲栽培における中干し期間の延長」に基づいた中干し期間の延長を行いました。これにより削減されたGHG排出量をGreen CarbonがJ-クレジットとして創出し、すかいらーく向けに無効化しました。兼松およびライズみちのくは、生産された国産米のトレーサビリティを確保の上、すかいらーくへ供給という流れです。

兼松は、長年のコメ取り扱いを通じ、すかいらーくおよびライズみちのく、花巻マイブランド研究会、農事組合法人きずなと共に、顔が見える安定的な供給体制を築き、お客さまへ安心・安全なお米を提供して参りました。

また、兼松とGreen Carbonは、水田のメタン削減によるカーボンクレジット創出と、その手法で栽培された環境配慮米の販売を共同で促進するための連携協定書を2024年5月に締結し、取組みを推進してきました。本件は、当社のサプライチェーンを繋ぐ商社としての役割を活かし、新たな付加価値を創出する、持続可能な食料サプライチェーンの構築に向けた取組みです。

これからも４社および生産者で信頼関係を一層強化しながら、持続可能な国産米の生産・調達体系の構築を推進・拡大していきます。さらに、兼松とすかいらーくは今後、本サプライチェーン以外においても、「カーボンインセット」の概念に基づいたパートナー連携を強化します。共同で、地球環境への配慮および気候変動対策を促進すると共に、生物多様性なども含めた持続可能な原材料の生産・調達体系の構築と持続的な社会の実現を目指していきます。

