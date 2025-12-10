ミラノ・コルティナ2026に向け、オリンピック選手とパラリンピック選手による26のAirbnb体験

Airbnb Japan株式会社

主なポイント

- Jamie Anderson、Gus Kenworthy、Deborah Compagnoni、Dorothea Wierer、Felix Neureuther、Carolina Kostner（敬称略）といったスポーツ界のレジェンドがホストを務めるAirbnb体験では、ファンが憧れのヒーローである彼らととミラノ・コルティナ2026の感動を分かち合うことができます。

- ゲストは7か国・地域、15競技にわたる26名のオリンピックおよびパラリンピックアスリートとのユニークな体験を楽しむことができます。- クッキング、スキー、スパ体験、オリンピック出場経歴を誇る有名アスリートと一緒にスケートを楽しむ体験など、さまざまな体験をご用意。また、チケット制のイベントでは、有名アスリートと一緒にスキー、カーリング、フィギュアスケート、アイスホッケーの決勝戦を観戦できる特別な機会を提供します。

*米国時間11月18日に公開された “Unveiling 26 Olympian and Paralympian experiences for Milano Cortina 2026(https://news.airbnb.com/unveiling-26-olympian-and-paralympian-experiences-for-milano-cortina-2026/)”の抄訳です。

ミラノ・コルティナ2026に世界の注目が集まる中で、オリンピック・パラリンピック競技大会のワールドワイドパートナーであるAirbnbは、オリンピアンとパラリンピアンによる特別な体験コレクションを通じて、ファンのみなさまに冬季大会の魅力と素晴らしさをこれまで以上に身近に感じていただける機会をご提供します。

26人の伝説的なアスリートとの一生に一度のAirbnb体験(http://airbnb.com/mico2026)をご紹介します。ぜひミラノ・コルティナ2026の開催拠点において、スポーツ界のヒーローたちとの忘れられないつながりを築いていただければと思います。

メダル獲得数が合計67個を誇り、7か国・地域に属している、15種目の現役選手や元選手がホストを務めるユニークな体験により、オリンピック、パラリンピック競技大会の前後や期間中に、ゲストとアスリートがつながります。ボルミオのゲレンデやミラノのアリーナ、コルティナのドロミテ山塊でアスリートと共に過ごし、オリンピックとパラリンピックの精神を本格的に体験する機会をご提供します。

コレクションには、オリンピックとパラリンピックの両方の競技にわたる、国際的なスター選手やイタリアの伝説的なアスリートとの体験が含まれており、クッキング、スキー、スケートなどの参加型のアクティビティから、チャンピオンと一緒に決勝戦を観戦できるチケット制のイベント体験まで、さまざまな体験を楽しむことができます。

Gus Kenworthy元選手と一緒に楽しむミラノでのショッピング体験(https://www.airbnb.com/experiences/6733634?c=.pi129.pkexep_micokenworthy)、オリンピアンのDorothea Wierer選手と一緒の贅沢なスパ体験(https://www.airbnb.com/experiences/6656559?c=.pi129.pkexep_micoDorothea)、オリンピック出場歴を誇るArianna Fontana選手と楽しむスケート(https://www.airbnb.com/experiences/6730585?c=.pi129.pkexep_micoarianna)、Nathan Chen元選手と観戦するフィギュアスケートの決勝戦(https://www.airbnb.com/experiences/6731380?c=.pi129.pkexep_micoNathan)から、パラバイアスロンのDani Aravich選手(https://www.airbnb.com/experiences/6641271?c=.pi129.pkexep_micoDani)やパラアイスホッケーのAndrea Macrì選手(https://www.airbnb.com/experiences/6567857?c=.pi129.pkexep_micoAndrea)と一緒に楽しむディナーやトレーニングまで、それぞれの体験を通じて、ゲストはオリンピック、パラリンピック競技大会を象徴する情熱、決意、多様性の尊重する精神を分かち合うことができます。

オリンピアン、パラリンピアンによるAirbnb体験は、11月18日（米国時間）よりairbnb.com/milanocortina2026(http://airbnb.com/mico2026)にて、1人あたり30ドルでご予約を開始しており、2026年2月から3月にかけて実施されます。

コレクションのハイライトは以下のとおりです。

※全ての体験はすでにSold outしております。

「Jamie Andersonと一緒にハーフパイプの決勝戦を観戦しよう」(http://airbnb.com/jamie2026)

3度のオリンピック出場歴を持ち、2度の金メダルを獲得したJamie Andersonと一緒に、リヴィーニョ・スノーパークでミラノ・コルティナ2026のスノーボードハーフパイプ決勝を観戦しましょう。ゲストは、特別に用意されたテラス席で、競技を代表する伝説的な選手と一緒にオリンピックとパラリンピック競技大会の熱気を間近で体験できます。サステナビリティとウェルネスへの情熱で知られるホストが、バランス、スポーツ、環境についての独自の視点を語ります。2026年2月12日と13日に実施されるこちらの体験には、観戦チケットに加え、絶景を望む予約制テラスへのアクセスが含まれます。

「Gus Kenworthyからオリンピック競技大会のドレスコードを学ぼう」(https://www.airbnb.com/experiences/6733634?c=.pi129.pkexep_micokenworthy)

ソチ冬季オリンピックのフリースタイルスキー銀メダリストであり、真のスタイルアイコンであるGus Kenworthyが、ミラノでゲストをお迎えします。参加者はホストとミラノ・コルティナ2026のメガストアを訪れ、新作のオリンピックコレクションをチェックしながら、興味深い情報やスタイルのヒントを発見できます。ショッピングの後は市内中心部を散策し、会話が弾む温かい雰囲気の交流で朝のひとときをお楽しみください。ファッション、スポーツ、そしてオリンピック精神を称える本格的な体験です。

「Nathan Chanとオリンピックのフィギュアスケートを観戦しよう」(http://airbnb.com/nathan2026)

ゲストは、「4回転王」の異名をもつ米国のNathan Chenと一緒に、ユニークな視点からフィギュアスケート観戦を体験できます。ミラノでの2つの決勝戦を通してチャンピオンがゲストを案内し、技術的な分析や興味深いエピソード、そして氷上での思い出を共有します。こちらの体験にはホストが同行し、2月16日（ペアフリースケートプログラム）と2月19日（女子フリースケートプログラム）の決勝観戦券が含まれます。

「パラリンピアンのDani Aravichと一緒にミラノでディナーとクラフトを楽しむ夜」(http://www.airbnb.com/dani2026)

米国の代表選手としてパラリンピックに2度出場したDaniが、開催都市ミラノにアメリカ西部の雰囲気をプラスした特別な夜へとゲストをお招きします。この体験では、トラットリアでディナーを楽しみ、街を散策し、ホストの故郷モンタナにちなんだカウボーイハットのデコレーションに挑戦する創造的なひとときを過ごします。笑いを交えたエピソードを通して、会社員としてのキャリアからパラリンピックへの挑戦へとDaniさんを導いた情熱とエネルギーを共有します。

「Amos Mosanerと一緒に車いすカーリングを観戦しよう」(http://www.airbnb.com/amos2026)

オリンピック混合カーリングのチャンピオンであり、イタリア代表チームのメンバーでもあるAmos Mosanerが、コルティナでゲストを案内し、パラリンピックの車いすカーリングの試合を特別な席から一緒に観戦します。ドロミテ山塊に囲まれる中、専門的な解説やオリンピック大会でのエピソード、アダプテッドスポーツに関する自身の考えを通じて、パラリンピックのエネルギーと精神を伝授してくれます。

「パラリンピアンのAndrea Macrìと氷上のひとときを楽しもう」(https://www.airbnb.com/experiences/6567857?c=.pi129.pkexep_micoAndrea)

イタリアのパラアイスホッケーチームのディフェンダーであり、4回のパラリンピックに出場したAndrea Macrìが、イタリアで開催される5回目のパラリンピックに向けて準備を進める中、迫力ある同競技の基礎をゲストに紹介します。氷の上で、チャンピオンの力強さや卓越した技術、そして揺るがぬ意志に触れつつ、競技への情熱やこれまでの挑戦の物語を分かち合う体験です。

ミラノ・コルティナ2026でのオリンピアンとパラリンピアンによる体験の詳細や、アスリート全員のラインナップは、https://www.airbnb.jp/e/mico2026でご確認いただけます。大会の感動を現地で味わいたい方は、会場周辺にあるAirbnbの多彩な宿泊施設(http://airbnb.com/mico2026)をご検討ください。



