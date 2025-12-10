【4人に1人が不満】オフィスビルのセキュリティ課題。従業員が不安解消に求める「入退室管理」の強化

■オフィスビルのセキュリティに満足している？


企業は、従業員が安心して働けるオフィス環境を整えなくてはなりません。


日常的に利用する出入口の管理、ゲスト対応、夜間のオフィス利用など、不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。



そこで今回は株式会社ナック電子と共同で、事前調査で「現在オフィスビルや商業施設で勤務している」と回答した全国の男女100名を対象に「勤務先のセキュリティ」についてのアンケートをおこないました。




■合計74％が、勤務先のセキュリティレベルに「満足している」と回答


まずは、オフィスのビルに導入されているセキュリティ設備について調査しました。






55％が「監視カメラ」、47％が「ICカード・社員証による認証」、40％が「警備員の常駐」、39％が「セキュリティゲート（入退館ゲート）」と回答しました。


半数以上の勤務先に「監視カメラ」が設置されていることが分かりました。


警備員が常駐している会社も4割あるようです。



現在のオフィスのセキュリティレベルについて、どの程度満足しているのか聞いてみました。






21％が「とても満足している」、53％が「やや満足している」回答し、合計74％の方が自社のセキュリティレベルに満足していることが分かります。


一方で、合計26％の方が「満足していない」と回答し、4人に1人は満足していないようでした。



これらの回答理由を聞いてみたので、一部を紹介します。



「とても満足している」回答理由


・必要にして十分なセキュリティ対策だと思う。（20代・男性）


・警備員が巡回しているし、エントランスにいてくれるので。（30代・女性）


・カードで認証されているので、不審者は入ってこられなさそうだから。（50代・女性）


・ビルのスタッフが常駐で監視しているので安心。（50代・男性）


・今まで無事だから。（60代・男性）




「やや満足している」回答理由


・最低限必要なセキュリティ措置が講じられているから。（30代・男性）


・不審者の侵入は難しいかなと思うので。（30代・女性）


・監視カメラや入退室のICカードを導入しているので。（40代・男性）


・あまり厳重なのも面倒。（50代・女性）


・警備保障会社で監視しているから。（60代・男性）




「あまり満足していない」「まったく満足していない」回答理由


・セキュリティが甘いから。（30代・男性）


・むかしのビルだからセキュリティはないも同然です。（40代・男性）


・誰でも入れる状態だから。（40代・男性）


・何の対策もされてないので。（50代・女性）


・警備員が信頼出来ない。（60代・男性）



■合計76％が、セキュリティゲートや入退室管理システムがあることで「安心感は向上する」と回答


次に、セキュリティゲートや入退室管理システムがあることで安心感はどれくらい向上するかを調査しました。






31％が「大幅に向上する」、45％が「多少向上する」と回答し、合計76％の方がセキュリティゲートや入退室管理システムがあることで安心感が向上すると回答しています。


あまり変わらないと感じている方は、22％でした。



それぞれの回答理由を聞いてみたので、一部を紹介します。



「大幅に向上する」回答理由


・部外者の不法侵入が防げる。（20代・男性）


・記録されるから。（30代・女性）


・不審者が侵入できないから。（40代・男性）


・チェックができるところがあれば安心する。（40代・女性）


・認証がないと入れないなら、不審者が侵入するハードルが格段に上がると思うから。（50代・女性）


・不法侵入が防げるので。（60代・男性）




「多少向上する」回答理由


・無関係の人は入れないので。（30代・女性）


・セキュリティ対策としては有効だと感じるから。（30代・男性）


・不特定多数の人間が来訪出来なくなるから。（40代・男性）


・ないよりはあったほうがある程度不正侵入を防げるから。（50代・男性）


・チェック機能が向上すると思えるから。（60代・男性）




■14％が、勤務先のセキュリティをより強化するため、欲しい設備・対策が「ある」と回答


最後に、勤務先のセキュリティをより強化するため、欲しい設備や対策があるかを調査しました。






14％が「欲しい設備・対策がある」と回答しました。


実際に欲しい設備や対策を聞いてみたので、一部を紹介します。



勤務先のセキュリティをより強化するため、欲しい設備・対策は？


・監視カメラ。（30代・男性）


・観音開きのドアにして、左右にキーを設置。2人でキーを差込み、同時に廻さないと開かない。（30代・男性）


・セキュリティゲート。（40代・女性）


・警備員の対応を向上させてほしい。（50代・男性）


・防犯カメラの増設。（50代・男性）


・顔認証システム。（60代・男性）




オフィスのセキュリティ強化のためには、監視カメラやセキュリティゲートの設置やを求める声がありました。


顔認証システムの導入という声もあり、セキュリティ強化のためにできることは多岐にわたりそうですね。


■まとめ


今回は「勤務先のセキュリティ」に関するアンケートを行い、その結果について紹介しました。


「監視カメラ」「ICカード・社員証による認証」「警備員の常駐」「セキュリティゲート（入退館ゲート）」の順で、オフィスのセキュリティ設備が導入されているようです。


とくに「監視カメラ」は半数以上のオフィスで導入されていました。



勤務先のセキュリティレベルについて、合計74％の方が満足していましたが、3人に1人は満足していないという結果でした。


現在のオフィスが、監視カメラや警備員常駐などのセキュリティに関する意識が低かったり、昔ながらの建物で対策が難しかったりする場合があるようです。


勤務先のセキュリティをより強化するため、欲しい設備や対策が導入できるなら「監視カメラ」や「セキュリティゲート」を入れてほしいという声がありました。



セキュリティゲートには、フラップ式や回転式などいくつかの種類があります。


省スペースに対応したモデルもあるため、セキュリティレベルを上げたい場合は、導入を検討してみてくださいね。





