【かみむら牧場】幸せのクリスマス大感謝祭！2日間限定「薩摩牛ローストビーフ食べ放題」開催 ～食べ放題コースに“薩摩牛ローストビーフ”が追加で楽しめる～

ワタミ株式会社

ワタミ株式会社（東京都大田区、以下ワタミ）と国内有数の和牛生産者であるカミチクグループ（鹿児島県鹿児島市）との合弁会社、ワタミカミチク株式会社（東京都大田区、以下ワタミカミチク）が展開する「かみむら牧場」は、2025年12月24日（水）・25日（木）の2日間限定で、クリスマスの大感謝祭として 「薩摩牛ローストビーフ食べ放題」 を全店にて実施いたします。

今回の企画は、クリスマス期間限定でかみむら牧場が誇るブランド和牛「薩摩牛」の魅力を、より多くのお客様に体験していただく特別企画です。クリスマスの“幸せの2日間”にふさわしい贅沢な逸品を、食べ放題コースをご注文のお客様限定でご提供いたします。目の前でスタッフが切り分けて提供するライブ感と、薩摩牛ならではの濃厚な旨みを、存分にお楽しみください。

『幸せのクリスマス大感謝祭 薩摩牛ローストビーフ食べ放題』企画 概要

◆対象店舗：全国の「かみむら牧場」 11店舗

京急蒲田第一京浜側道店/守口南寺方店/府中店/城北黒川店/八千代成田街道店/八尾外環店/横浜鶴見駒岡店/上尾店/ららぽーと福岡店/福重拾六町店/船橋宮本店

◆店舗情報：https://kamimura-bbq.com/

◆販売期間：2025年12月24日（水）・25日（木）の2日間限定

◆内容：

対象期間中に食べ放題コースをご注文頂いたお客様限定で、ブランド和牛「薩摩牛」を使用したローストビーフを数量限定提供します。スタッフが目の前で切り分ける特別仕様で、クリスマスだけの上質な食体験をお届けします。

※販売予定数10,129食（いい肉）、なくなり次第終了となります。

※数量に限りがあるため、時間帯や混雑状況によりご提供がない場合や、在庫が無くなり次第終了する場合がございます。

※仕入れ状況や当日の提供状況により、予告なく内容を変更または提供を中断する場合がございます。

※キャンペーンツールで使用している写真はイメージです。

◆店舗情報：https://kamimura-bbq.com/store/

焼肉も寿司も食べ放題新鮮なサラダやデザートもビュッフェ形式で食べ放題「KAMIMURA BAR」A4ランク以上の黒毛和牛「薩摩牛」カルビ国産プレミアム黒牛「上村牛」カルビプレミアム5_永遠のダイヤカルビプレミアム5_至福の炙りすき焼きカルビ

幸せの焼肉食べ放題『かみむら牧場』について

「かみむら牧場」は和牛の食べ放題が手ごろな価格で楽しめる焼肉業態として、国内有数の和牛生産者であるカミチクグループとの合弁事業として展開しており、カミチクグループから調達したA4ランク以上の黒毛和牛「薩摩牛」を食べ放題で楽しめて、特急レーンや配膳ロボットの活用により非接触型というニューノーマルな焼肉屋としてファミリー層を中心に多くの人気を集めています。

◆A4ランク以上の黒毛和牛も牛タンも食べ放題！全品『和牛マニアコース』 KAMIMURA BAR付き

◆国産プレミアム黒牛「上村牛」も食べ放題！110品『かみむら牧場コース』 KAMIMURA BAR付き

◆「かみむら牧場」厳選の「プレミアム5」が食べ放題！90品『ジャストミートコース』 KAMIMURA BAR付き

◆気軽に楽しめる幸せの焼肉食べ放題！60品『カジュアルコース』 KAMIMURA BAR付き

※全ての食べ放題コースは100分（20分前ラストオーダー）で小学生以下はドリンクバー付きです

※各コースとも一般価格・小学生価格・幼児無料をご用意しております。販売価格の詳細はホームページよりご確認ください

メニュー情報：https://kamimura-bbq.com/course/

特急レーン内観イメージ2名掛けボックス席4名掛けボックス席

ワタミカミチク株式会社

【住 所】 東京都大田区羽田1-1-3

【代表者名】 代表取締役社長 大生広幸

【設 立】 2020年1月

【事業内容】 焼肉『かみむら牧場』の運営

ワタミ株式会社

ワタミグループは、「地球上で一番たくさんの“ありがとう”を集めるグループになろう」という理念に基づき、経済・社会・環境ニーズの充足に取り組み、持続可能な循環型社会づくりを推進しています。

【代表者名】 代表取締役会長 兼 社長CEO 渡邉 美樹

【設立】 1986年5月

【事業内容】 国内外食事業、海外事業、宅食事業、農業、環境事業、人材サービス事業

【ホームページURL】 https://www.watami.co.jp/