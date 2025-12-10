再生医療発想の“iPS美容”でまつ毛の未来を変える。まつ毛の根元からハリ・コシを育てる次世代ラッシュケア『iPSence ラッシュブースター』12月10日（水）新発売
化粧品、化粧雑貨、服飾雑貨及びキャラクター雑貨等の企画・製造・販売、コンタクトレンズの企画・販売を行う粧美堂株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：寺田正秀、以下 粧美堂）は、再生医療や細胞研究を応用した独自アプローチ“iPS美容”*¹を採用した新ブランド 「iPSence（イプセンス）」 をローンチし、第1弾としてまつ毛美容液 『iPSence ラッシュブースター』 を2025年12月10日（水）より公式オンラインストアおよび各ECモールにて発売いたします。
ブランドコンセプトは 「Cell being」。細胞（Cell）から、日々の美しさと健康（Well-being）を満たすという想いを込めた、新時代のスローエイジングケアブランドです。
開発背景
“まつ毛老化”が進行する時代。
ビューラー・マツエク・まつパ・デジタルデバイス…
日常の刺激が蓄積し、まつ毛の細り・抜け・ハリ不足が急増。
近年、まつ毛ダメージを訴える生活者が増えています。
・マスカラやクレンジングによる摩擦
・まつ毛パーマの熱ダメージ
・年齢によるまつ毛の細りやコシ低下
・PC・スマホで目もとが乾燥しやすい生活環境
こうした「まつ毛の加齢 × 生活ダメージ」という新しい社会課題に対し、
粧美堂は“細胞の力を生かしたスローエイジング”という視点でアプローチ。
78年間美容で培ってきた知見と、再生医療分野の研究から誕生した“iPS美容”*¹を掛け合わせ、
毎日安心して使えて、確かな変化を実感できるまつ毛美容液を目指して開発されました。
『iPSence ラッシュブースター』商品特徴
Point 1
再生医療発想。
iPS細胞培養上清液*²がまつ毛の根元へアプローチし、ハリ・コシを与える。
iPS細胞培養上清液*²には、成長因子・サイトカイン・エクソソームなど、美しさの土台となる細胞に働きかける有用成分が豊富。
弱ったまつ毛を土台（根元）から支え、ハリ・コシを引き出します。
Point 2
“攻め × 守り”のWアプローチ。
iPS美容*¹初採用*³の「リンゴ幹細胞由来エクソソーム*⁴」を配合。
紫外線や乾燥、摩擦などの外的ストレスからまつ毛と目もとの皮膚を守り、
肌バリアをサポート。
日中のダメージ環境でもまつ毛を健やかに保ちます。
Point 3
スーパーヒアルロン酸（アセチルヒアルロン酸Na）で
敏感な目元に“深いうるおい”を。
ヒアルロン酸の2倍の保湿力を持ち、肌なじみに優れ、乾燥しやすい目もとをふっくらと整えます。
Point 4
“美容成分40種”の濃密処方。
高機能的なのに低刺激。朝晩のルーティーンに取り入れやすい。
・12のフリー処方
・色素沈着成分不使用
・敏感肌でも使いやすい
・まつエク・まつパにも対応
・4つの安全性テスト実施
“高実感力と低刺激の両立”を目指した設計です。
Point 5
粧美堂「目もとのプロ」78年の知見 × 先端科学。
つけまつげ、カーラー、二重まぶた化粧品など、
時代を代表するヒット商品を数多く生み出してきた粧美堂だからこそ到達できた
“本当に長く使える実力派まつ毛美容液”です。
ブランド「iPSence」について
コンセプトは 「Cell being.」
細胞の力を味方に、毎日の美しさと生活の質を高めるスローエイジングケアブランド。
年齢を“隠す”のではなく、“自然な美しさを底上げする”ための選択肢を提供します。
会社概要
会社名：粧美堂株式会社（SHOBIDO Corporation）
本社所在地：
東京本社：東京都港区港南二丁目15番1号 品川インターシティA棟23階
大阪本社：大阪市北区西天満六丁目4番18号
代表取締役社長：寺田 正秀
創業：1948年10月
設立：1949年12月
事業内容：化粧雑貨、化粧品、服飾雑貨、キャラクター雑貨、
コンタクトレンズの企画・製造・販売
売上高（連結）：209億19百万円（2024年9月期）
従業員数（連結）：237名（2024年9月末）
粧美堂株式会社
粧美堂は、世界中の様々な個人の「心と体の美と健康をサポートする」ことを使命とし、自社ブランド及びOEMで、化粧品、化粧雑貨、服飾雑貨、キャラクター雑貨及びコンタクトレンズ関連等の商品を幅広く取扱う総合企画メーカーです。企画・生産から販売（小売店及びEコマース市場向け）までを自社で完結できることが強み。また販売先は、ドラッグストア、ディスカウントストア、均一ショップ、バラエティストア、総合スーパー、ネット通販など多岐にわたります。2013年4月からコンタクトレンズ事業を開始。加えて、2025年1月に化粧品のOEM製造受託業務を行っている株式会社ピコモンテ・ジャパンを傘下に入れ、OEM事業の拡大に乗り出しています。
*¹iPS細胞培養上清液*²を配合した化粧品を使用した美容方法を使った保湿成分 年齢に応じたスキンケア
*²ヒト（線維芽細胞／単核細胞）人工多能性細胞培養順化培養液
*³2025年10月自社調べ
*⁴リンゴ果実培養細胞エキス（保湿成分）