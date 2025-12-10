【12月10日抽選販売】CASIO × ストレンジャー・シングス 未知の世界 Netflix コラボ AQ-800EST-1AJR STRANGER THINGS CASIO CLASSIC

株式会社 矢野時計店

矢野時計店は1948年創業の時計・宝石・眼鏡の専門店です（本店：大阪市東住吉区、代表取締役：関岡 郁夫）。

ベースモデルはAQ-800を採用。ストレンジャー・シングスを象徴する表と裏の２つの世界「UPSIDE DOWN」をテーマに、随所にその世界観を表現しているSTRANGER THINGS CASIO CLASSIC AQ-800EST-1AJRが12月10日より抽選販売スタート。

ダイアルにはシリーズ中の強敵であるヴェクナを象徴するVINESをデザイン。インデックスはストレンジャー・シングスのフォントをメタリックで立体感のある仕上げにしています。裏蓋にはストレンジャー・シングスのロゴを、中留カバーにはヴェクナのタトゥー「001」をそれぞれ刻印しています。 シリーズを通して主人公達が対峙するVINESを落とし込んだ専用のパッケージを採用した特別なコラボレーションモデルです。

STRANGER THINGS CASIO CLASSIC 「AQ-800EST-1AJR 」抽選販売のお知らせ(https://yano1948-watch.com/pages/stranger-things-casio-classic-aq-800est-1aj)

<抽選販売の背景>

本モデルは発売前より多数のお問い合わせをいただき、入荷予定数を大幅に上回る購入希望を頂戴いたしました。 公平性確保の観点から、抽選販売にてご提供させていただきます。 お問い合わせ順・過去の購入履歴等が当選結果に影響することはございません。個別のお取り置き等はお受けいたしかねます。

<商品特長・詳細>

ダイアルには “VINES（蔦）” をモチーフとした模様を配置 - 強敵 “ヴェクナ” を象徴するデザインが、ドラマの世界観をそのまま手元に。インデックスは Stranger Things のロゴフォントをメタリック＆立体仕上げにし、重厚感と特別感を演出。

“特別感”と“日常使い”の両立 Stranger Thingsの世界観を宿しながらも、配色を抑えたステンレス×ブラックの設計により、普段のファッションにも自然に合わせられる一本です。

■株式会社矢野時計店について

1948年創業の矢野時計店は、大阪・駒川商店街に本店を構える時計・宝石・眼鏡の専門店です。

セイコーウオッチサロン／グランドセイコー認定ショップ、CASIO WATCH Partner Shop として、公認の取扱いとアフターサービス体制を整えています。ジュエリーは第三者鑑定機関による確かな鑑定に基づいた商品をご提供しています。

【連絡先】

株式会社矢野時計店

〒546-0043

大阪市東住吉区駒川4-4-15 駒川商店街

担当： 関岡 郁夫

E-MAIL: info@yanotokeiten.jp

■公式サイト:YANOオンライン

https://yano1948-watch.com/

■楽天市場店:

https://www.rakuten.ne.jp/gold/yano-online/

■Yahoo!ショッピング店:

https://store.shopping.yahoo.co.jp/yano1948/

