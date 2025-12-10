株式会社近代、ハノイ国家大学で日本就職セミナーを初開催

概要

株式会社近代

株式会社近代（本社：石川県金沢市、代表取締役：野村隆太）は、2025年12月6日（土）、ハノイ国家大学・外国語大学にて、日本でのキャリア形成を志望する学生を対象としたキャリアセミナーを開催しました。

ハノイ国家大学は、QSアジア大学ランキングでも上位に位置する“国内トップクラスの国家大学”であり、ベトナムを代表する名門校として知られています。

当日は、

- ハノイ国家大学 外国語大学 副学長- 同大学 日本語文化学部 学部長- 同大学 国際協力部 副部長

をはじめとした 教職員 合計9名 にご臨席いただき、大学公認の公式イベントとして開催されました。

参加学生は約120名。N1～N3の日本語資格を保有する日本語文化学部3・4年生を中心に、日本就職への関心が高い学生が多数参加し、質疑応答も活発に行われました。

本セミナーの目的

セミナー参加者との集合写真日本就職について講演する様子：当社代表の野村学生が仕事内容について質問する様子来賓としてご参加いただいた大学関係者セミナーに参加する学生たち

本セミナーは、日本で働きたい学生に対して、日本での働き方・生活・就職プロセスを正しく理解する機会を提供するとともに、ベトナムの有望な学生と日本企業の間に新しい“選択肢”と“つながり”を生み出すことを目的として開催しました。また、首都圏だけでなく北陸エリアをはじめとした地方でのキャリア形成という新たな道も提示し、学生が将来のキャリアをより具体的に描けるよう支援する内容となりました。

社会課題と開催の背景

日本国内では、人口減少と若年層の都市部集中を背景に、地方企業を中心として深刻な人材不足が続いています。特に製造業・IT・サービス業など幅広い分野で求人数が大幅に上回り、企業の採用計画に大きな支障をきたしている状況です。

一方、ベトナムでは優秀かつ日本語人材の育成が進んでおり、N1～N3レベルの実践的な日本語力を持つ大学生が増加しています。

しかし、

- 日本の就職プロセスが分かりづらい- 自分に合う企業や働き方を十分に理解できない- 正しい情報にアクセスできない

という課題から、日本就職を希望しても実現できない学生が多く存在します。

この「情報ギャップ」を解消し、日越双方の課題を同時に解決する取り組みとして、当社は本セミナーを開催いたしました。

今後の展望

当社は2025年1月～3月にかけて、ハノイ国家大学をはじめ複数大学にて継続的なキャリアセミナーを軸とした、日本にくる支援を実施する予定です。

また、今回参加してくれた学生に対しては、

- 個別キャリア相談- 日本語レジュメの添削- 面接準備セミナー

などの伴走型サポートを継続的に提供します。

さらに、

- 日本企業を招いたベトナムにおける合同企業説明会の開催- 日本企業の幹部・採用担当者による現地視察会- 大学との公式連携（MOU検討）

これらの活動を通じて、ベトナムの学生が日本に就職する機会を広げるとともに、日本企業が抱える人手不足の解消にも寄与していきたいと考えています。

高度人材採用パートナー企業の募集について

当社では現在、ベトナム人高度人材の獲得におけるパートナー企業を国内外で募集しております。

日本国内で海外高度人材の採用を検討されている企業様、またベトナム現地の日系企業において高度人材獲得を進めたい企業様からのご相談も受け付けております。

本プログラムやベトナム現地での採用活動にご関心のある企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

株式会社近代

広報担当

メールアドレス：info@kindai-inc.jp