【会場参加特典が満載】DMMオンラインサロン「SALON AWARD 2025-2026」1月17日開催決定！

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（東京都港区、PFカンパニーCEO：村中悠介、以下DMM）が展開する「DMMオンラインサロン」（https://lounge.dmm.com/(https://lounge.dmm.com/) ）は、2026年1月17日（土）15:00よりオンラインサロンの祭典「SALON AWARD 2025-2026」を開催することをお知らせいたします。



特設サイト：https://lp.lounge.dmm.com/salon-award/(https://lp.lounge.dmm.com/salon-award/)

◼︎「SALON AWARD 2025-2026」について

DMMオンラインサロンは、現在1,600以上のサロン、18万人以上の会員を有する市場シェアNo.1（※1）のオンラインサロン総合プラットフォームです。

DMMオンラインサロンでは、優れたサロンを表彰するイベントを毎年開催しており、今年も「SALON AWARD 2025-2026」を開催いたします。今年のテーマは、「広がる、深める、新たなつながり」です。サロン運営に役立つ情報満載のトークセッションと、今年度活躍したサロンへの表彰式を実施するほか、事前にお申込みいただいたサロンオーナーの皆様は、会場でのご参加が可能です（※2）。会場では軽食を片手にオーナー同士の交流を深めていただけるような、特別なお時間やコンテンツをご用意しております！

※1 デロイトトーマツミック経済研究所調べ「オンラインサロン総合プラットフォーム市場の動向」

（ミックITリポート2025年10月号 https://mic-r.co.jp/micit/2025/）

※2 希望者多数の場合は抽選となります。

■トークセッション実施内容（15:05～15:50）

15:05～15:50 １.「オンラインって難しい！」“伝わる”コミュニティの作り方

「料理の『味』をどう伝える？」「『空気感』が掴めない」。

そんな「オンラインだからこそ難しい！」という壁に、多くのサロンオーナーが悩んでいます。

このセッションでは、「オンラインの難しさ」という制約を超えて、ホットなコミュニティを育てるオーナーが登壇。その経験と、乗り越えるためのノウハウを語ります。

〈登壇者〉

・増子友紀子 （国際薬膳師・料理家／こしらえごと.Lab主宰）

こしらえごと.Lab（https://lounge.dmm.com/detail/8526/）

・なおたか （酒飲みインフルエンサー／PERFECT BEER KITCHEN西荻窪オーナー）

酔愛倶楽部（https://lounge.dmm.com/detail/9527/）

・白木夏子 （株式会社HASUNA Founder&CEO／武蔵野大学EMC教授）

PIMRICO Campus（https://lounge.dmm.com/detail/8913/）

〈イベント総合MC〉

・野坂まりあ （フリーアナウンサー／ワンプレートスタイリスト）

野坂まりあの「理想を叶える盛り付けサロン」（https://lounge.dmm.com/detail/9372/）

16:05～16:50 ２.サロン運営ノウハウクイズ＋

オンラインサロン運営に役立つノウハウをクイズ形式で出題！

集客のコツ、コンテンツ作成、メンバーエンゲージメントなど実際のサロン運営に役立つ情報が満載です。ゲーム感覚で楽しみながら学び、サロン運営のスキルアップを目指しましょう！

今年は交流を楽しみながらクイズに挑戦できます！

また、クイズの景品として、チームラボプラネッツ（アートコレクティブ・チームラボによる水に入るミュージアム）の無料ご招待券をプレゼントいたします。

〈登壇者〉

・エハラマサヒロ（ものまねタレント／ミュージカル俳優）

エハラマサヒロと死ぬまではしゃぐ会（https://lounge.dmm.com/detail/8756/）

・福島和可菜（タレント）

福島和可菜・舞のRUN&BEER走って、飲んで、食べよう会！

（https://lounge.dmm.com/detail/2205//）

〈イベント総合MC〉

・野坂まりあ（フリーアナウンサー／ワンプレートスタイリスト）

野坂まりあの「理想を叶える盛り付けサロン」（https://lounge.dmm.com/detail/9372/）

※登壇者やイベントの内容は予告なく変更となる可能性がございます。

■「SALON AWARD」表彰式（17:05～17:45）

2025年度に活躍したオンラインサロンを表彰します。

オンラインサロン大賞、新人賞、ビジネス部門賞に加え、エンゲージメント賞、ユニーク賞、ソーシャルインパクト賞と、様々な観点から活動を称えます。

また、会場参加の皆様には軽食とともにオーナー同士の交流を深められるお時間を設けています。バラエティに富んだオンラインサロンならではの交流もお楽しみください。

■会場参加特典が盛りだくさん

会場に参加されたサロンオーナーに、豪華な参加特典をご用意しております。

【参加特典1：イベントスペース無料お試し】

DMM六本木オフィスのイベントスペースを無料でお試しいただける権利をプレゼントいたします。（通常は有料）オフ会、イベントの開催を検討している方におすすめです。

※イベントスペースの貸し出し状況によっては、希望日程を承れない場合もございますのでご了承ください。

【参加特典2：DMMオンラインサロンTOP掲載】

DMMオンラインサロンのサービスサイトTOPにあなたのサロンのメイン画像を掲載！ご自身のサロンをアピールできるチャンス！

※掲載期間は当選後に別途ご連絡いたします。

【参加特典3：盛り上がっている人気のサロン トップバナー掲載】

盛り上がっている人気のサロンページの上部にあなたのサロンのメイン画像を掲載！ご自身のサロンをアピールできるチャンス！

※掲載期間は当選後に別途ご連絡いたします。

【参加特典4：DMM他サービスをお得に楽しむチャンス！】

DMMの多種多様なサービスをお得に体験できる！DMMだからこそ実現できる特別な特典をご用意しました。

※特典内容の詳細は当日ご案内いたします。

■「SALON AWARD 2025-2026」開催概要

イベント名：「SALON AWARD 2025-2026」

URL ：https://lp.lounge.dmm.com/salon-award/

開催日時：2026年1月17日（土）15:00～19:00

開催場所：オンライン（YouTube Live）

参加費 ：無料

参加方法：特設ページ内の「オンライン参加する」ボタンよりお申し込みください※。

※サロンオーナーのみ会場（DMM六本木本社）でもご参加いただけます。会場でご参加いただく場合は特設ページ内の「会場参加する」ボタンよりお申し込みください。

※後日アーカイブ配信も行います。

※希望者多数の場合は抽選となります。

■DMMオンラインサロンについて

オンラインレッスンやファンクラブの新しいカタチを目指して提供している、日本最大級の「学べる・楽しめる」会員制コミュニティサービスです。憧れの著名人や共感しあえる仲間のいるサロンなどで、密なコミュニケーションをとることができます。スキルや知識を身につけたい、同じ趣味を仲間と共有したい、新しい何かに挑戦したい、といった会員ニーズに応じて、1,600以上の多彩なオンラインサロンを取り揃えています。2024年2月時点での会員数は18万人以上に上ります。

・DMMオンラインサロン 公式サイト：https://lounge.dmm.com/

・DMMオンラインサロン 公式X：https://x.com/DMM_onlinesalon

・オウンドメディア CANARY：https://lounge.dmm.com/canary/

・お問い合わせ（よくある質問）：https://support.dmm.com/lounge

・DMMオンラインサロン開設について：https://lounge.dmm.com/page/openlounge/

■合同会社 DMM.com について

会員数5,146万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営しています。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、web3やAIなど最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2025年2月時点

・企業サイト：https://dmm-corp.com/

・プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/

・公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/