TRUNK(HOTEL) CAT STREETがホリデーシーズン恒例の「TRUNK WINTER MARKET 2025」を開催

株式会社TRUNK

渋谷区・神宮前のブティックホテルTRUNK(HOTEL) CAT STREETは、12月23日(火)から12月25日(木)の3日間、ホリデーシーズンを彩る「TRUNK WINTER MARKET」を開催いたします。今年のテーマは『Wrap with Warmth』-思いやりを分かち合い、あたたかな気持ちに包まれる季節であってほしいという願いを込めています。

パブリックテラスには今年もマーケットさながらのスタンドが立ち並び、本イベント限定のFOOD & DRINKやホテルで使用しなくなった調度品をスタッフが厳選したTRUNK VINTAGE STORE、TRUNK(HOTEL)のフラワーデザインチームによるワークショップなどバラエティ豊かなコンテンツが揃います。

ここでしか味わえないメニューとして、スイート＆セイボリー3種のスティックフードやピロシキ、オニオングラタンスープなど、心も体もほっとするラインアップが登場。いずれもホテルシェフがこの日のために丁寧に仕上げる特別メニューです。ドリンクには、オリジナルレシピのホットワイン「NOCTURNE ROUGE (ノクターン・ルージュ) 」や、アルコール入り・ノンアルコールから選べる紅茶版アイリッシュコーヒー「IRISH HONEY (アイリッシュ・ハニー)」など、冬の時間に寄り添う一杯を用意いたします。

毎回好評をいただいているTRUNK VINTAGE STOREでは、館内で使用していたインテリアやテーブルウェアなどから厳選し販売します。丁寧に使われていたホテルの調度品を次に大切にしてくださる方へお繋ぎする取り組みです。

ワークショップでは、クリスマスからお正月にかけて季節の雰囲気を添えてくれるフラワーアレンジメントを制作いただけます。お子さまから大人までご参加可能です。

さらに今回は、TRUNK WINTER MARKET 2025のメインビジュアルを手がけたアーティストLITTLE FUNNY FACEのアートをモチーフとした雑貨やオリジナルアイテムのPOP-UPに加え、オンラインを中心にヴィンテージウェアやアクセサリーを展開するpour ellesも出店いたします。

期間中は会場で、音楽もお楽しみいただけます。

初日となる12月23日(火)には、pour ellesオーナー NICO氏によるDJプレイ、24日(水)・25日(木)にはTeh (HALLEY) 氏とKosuke Kamata氏によるライブパフォーマンスを予定しています。

また、24日(水)・25日(木)には館内のメインダイニングTRUNK(KITCHEN)にてクリスマス限定ディナーコースをご提供。毎年人気のTRUNK(STORE)のクリスマスケーキやローストチキンとあわせて、ご予約を承っています。

ホリデーシーズンならではの温もりと喜びに満ちた3日間を、TRUNK(HOTEL) CAT STREETでお過ごしください。

ワークショップイメージ

【TRUNK WINTER MARKET 2025概要】

開催日時: 12月23日(火) - 12月25日(木) 12:00 - 21:00

開催場所: TRUNK(HOTEL) CAT STREETパブリックテラス

お問い合わせ先: 03-5766-3210

入場料: 無料(フード＆ドリンク、ワークショップなどは別途)

*価格は全て税込

WORKSHOP

Flower Arrangement Workshop by TRUNK(HOTEL)

開催日時: 12月23日(火) - 12月25日(木) 14:30 - / 16:30 - / 18:00 -

開催場所: TRUNK(HOTEL) Room 212

定員: 1回につき5名まで

所要時間: 30分

参加費用: 3,000円

オンライン予約：https://trunkstore.official.ec/items/127393908

事前予約のほか、当日会場でのお申し込みも承ります。

*当日の混雑状況によってお待ちいただく場合もございます。

TRUNK VINTAGE & POP-UP

開催日時: 12月23日(火) - 12月25日(木) 12:00 - 21:00

・アート＆雑貨

LITTLE FUNNY FACE (https://www.instagram.com/little_funny_face/)

・古着

pour elles (https://www.instagram.com/pourelles.boutique/)

ピロシキ左) NOCTURNE ROUGE、右) IRISH HONEY

FOOD & DRINK

提供日時: 12月23日(火) - 12月25日(木) 12:00 - 21:00

FOOD & DRINKメニュー

・スティックフード (シュリンプカレー、チキンポテト、ル レクチエ・カスタードの3種からお好みの2種) : 700円

・ピロシキ: 700円

・オニオングラタンスープ パイ包み焼き: 800円

・NOCTURNE ROUGE: 800円

・IRISH HONEY: (ノンアルコール) 600円、(アルコール入り) 800円

DJ PLAY

開催日時: 12月23日(火) 19:00 - 21:00

・NICO (https://www.instagram.com/nico.khanh7/) pour ellesオーナー / DJ

・Liccachee (https://www.instagram.com/liccachee)

LIVE PERFORMANCE

・Teh (HALLEY) (https://www.instagram.com/teh_210)

開催日時: 12月24日(水) 2部制 (19:00-19:30 / 20:00-20:30)

東京を拠点に活動するR&Bバンド HALLEY のフロントマン。R&Bを基軸に、ソウルフルでしなやかな表現を特徴とする。バンドとしては2024年にアメリカで開催されたSXSW 2024に出演し、2025年には1stアルバム『From Dusk Till Dawn』がAPPLE VINEGAR MUSIC AWARDの12作品ノミネートに選出。同年11月には東京キネマ倶楽部でワンマンライブ『Night Show with HALLEY & Friends』を開催し、特別編成でのパフォーマンスを披露した。

・Kosuke Kamata (https://www.instagram.com/kosukekamata/)

開催日時: 12月25日(木) 2部制 (19:00-19:30 / 20:00-20:30)

東京を拠点に活動するボーカリスト／ピアニスト。R&B、Jazz、Neo-Soulをベースに、繊細さとグルーヴ感のある表現を特徴とする。自身のプロジェクト『The Late Set』ではライブ制作から映像、アレンジまで手がけ、音楽と空間を融合した作品を制作。

MAIN VISUAL for TRUNK WINTER MARKET 2025

NARI (LITTLE FUNNY FACE) (https://www.instagram.com/little_funny_face/)

唇のみを描き込む独自のスタイルが印象的なアーティスト。言葉にならない心の機微、鑑賞者が自分自身を重ねたくなる登場人物を描き、多くの共感を得ている。異なる文化や背景を持つ人々の“ありのまま”の姿や人間くささ、多様な愛のかたちを表現することで、個性を尊重し、自由な生き方の大切さを社会に伝えている。

TRUNK(KITCHEN) クリスマスコースクリスマスケーキ『La Noel』

【TRUNK(KITCHEN) Christmas Dinner Course 2025概要】

■提供期間: 12月24日(水) - 12月25日(木)

■提供時間: 17:00 - 23:00（20:30最終入店）

■予約受付期間: 12月23日(火) まで

■提供内容/価格:

クリスマスコース6品 17,600円(税・サービス料込)

クリスマスコース7品 19,800円(税・サービス料込)

■予約方法:お電話又は専用サイト https://www.tablecheck.com/ja/shops/trunk-kitchen/reserve

*満席になり次第、受付終了

■お問い合わせ先: TRUNK(KITCHEN) 03-5766-3202

【TRUNK(STORE) クリスマス限定商品概要】

■提供内容/価格:

クリスマスケーキ『La Noel』/ 価格: 5,200円(税込)

ローストチキン / 価格: 3,000円(税込)

■予約受付期間: 12月17日(水) まで

■引き渡し方法: TRUNK(STORE) 店頭のみ

■引き渡し日: 12月20日(土)、21日(日)、24日(水)、25日(木)

■予約方法:お電話又は専用サイト https://trunkstore.official.ec/

■問い合わせ先: TRUNK(STORE) 03-5766-3206

*予定数に達した場合予約受付を終了します。

◆ TRUNK(HOTEL)とは？

日本発のブティックホテルブランドとして、2017年5月、「一人ひとりが日々のライフスタイルの中で、自分らしく、無理せず等身大で、社会的な目的を持って生活すること」という「ソーシャライジング」をコンセプトに掲げ、渋谷区神宮前にオープン。2019年には、神楽坂に元芸者の稽古場をリノベーションした一棟貸しのエクスクルーシブな宿泊施設 TRUNK(HOUSE)を開業。そして、2023年9月新たに渋谷区富ヶ谷に TRUNK(HOTEL) YOYOGI PARK を開業。ロケーションごとにコンセプトの異なるホテルづくりを目指し、唯一無二のラグジュアリーな宿泊体験を提供する。

TRUNK(HOTEL) CAT STREET

HP: https://catstreet.trunk-hotel.com

Instagram: ＠trunkhotel_catstreet