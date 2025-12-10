パーク ハイアット 京都 カジュアルダイニング「KYOTO BISTRO」 料理職人ステファン・パンテルが紡ぐ美食体験 “STEPHAN PANTEL in KYOTO BISTRO”

株式会社TAKホスピタリティ京都

パーク ハイアット 京都（所在地：京都市東山区高台寺桝屋町360、総支配人：マシュー・キャロル）は、旬の新鮮な京野菜や和の食材を自由な発想で融合させ、独自のテクニックで美しい料理へと昇華させるフランス人シェフ、ステファン・パンテル氏を迎え、2夜限定のディナーイベントを開催いたします。

京都の地で多くの人々に愛され、美食家を魅了してきた料理人、ステファン・パンテル氏。 惜しまれつつ自身の店を閉じた彼が、この冬、地域とのつながりを大切にし、京都全体の食文化の更なる発展を目指すパーク ハイアット 京都のカジュアルダイニング「KYOTO BISTRO」にて、2夜限りの特別なイベントを開催し、みなさまをお迎えいたします。

人・素材との出会いを大切に、そのふれあいの中からインスピレーションを得て、一皿一皿に情熱と美意識を込めていく彼の料理スタイルは、まさに食の芸術。京都で暮らし、田中長奈良漬店との出会いから生まれた看板商品ともいえる「フォアグラのコンフィ 奈良漬け巻き」をはじめ、繊細さと大胆さを併せ持つ全6品をコーススタイルでご提供いたします。

地元に寄り添う温かな人柄で多くの人に愛されるステファン氏と、地域に根づき京都の食文化の発展を願い、地元食材を取り入れた料理を届ける「KYOTO BISTRO」が紡ぐ本イベント。料理の職人ともいえる丹念な手仕事から生まれる美食の世界を、ぜひ心ゆくまでご堪能ください。

コラボレーションディナーコース詳細

■足赤海老 カラフル大根 ピスタチオ豆腐

■フォアグラのコンフィ 奈良漬け巻き

■お米のスープ 赤かぶのマリネ

■鱈のローストと大原野菜 からすみ

■丹波鹿 バターナッツかぼちゃ 菊芋 コーヒー味噌

■チョコレートの温かいタルトレット 大徳寺納豆 パッションフルーツのソルベ

ディナーコースより、ハイライトの2品をご紹介いたします。

足赤海老 カラフル大根 ピスタチオ豆腐

提供直前に低温でやさしく火を入れることで、海老本来の甘みと瑞々しい食感が最大限に引き出された足赤海老のひと品からコースがスタートします。繊細な火入れによって生まれる旨味が、華やぎを添える逸品です。合わせるのは、青大根、紅しぐれ、紅芯大根、ビタミン大根、 黒大根など、季節ごとに表情を変える多彩な大根。柑橘の爽やかな酸味とピスタチオの香ばしさを効かせたドレッシングでまとめることで、それぞれの個性が調和し、軽やかな味わいを演出します。さらに、アクセントとして添えたピスタチオ豆腐が、なめらかな口当たりとナッツの豊かなコクが全体に奥行きを与え、多層的な味覚の世界を広げます。料理人の見事な感性で織りなす一皿は、アートのような心奪われるビジュアルに仕立てられています。

丹波鹿 バターナッツかぼちゃ 菊芋 コーヒー味噌

京都の豊かな自然が育んだ丹波産の鹿肉を、贅沢に用いた特別なひと品。 鹿のロインは香ばしくローストし、しっとりとした食感と野性味あふれる旨味を引き出しました。 腕肉とすね肉はじっくりと煮込み、ソースへと仕立てることで、異なる部位の個性を一皿に凝縮しています。添えるのは、夏に収穫し熟成させたバターナッツかぼちゃのピューレ。自然な甘みと濃厚な風味が鹿肉の力強さを引き立てます。仕上げに、コーヒーと味噌を合わせたオリジナルの「コーヒー味噌」を。ほろ苦さと発酵の旨味が重なり合い、奥行きのある味わいを演出いたします。丹波の恵みと料理人の技が織りなす、冬ならではの美食体験が叶う一皿です。

料理人について

ステファン・パンテル氏

1972年、南フランス・プロヴァンス地方に生まれる。13歳から学校の休日には父のレストランを手伝い始め、17歳で料理学校に進学。2年後の1992年、ニースの名門「ホテル・ネグレスコ」へ。その後、パリの三ツ星「グラン・ヴェフール」をはじめ、「ジュラール・フォシェ」や「ジャック・カー二ャ」などの星付きレストランで経験を積み、2001年に来日。京都にて、「フィリップ・オプロン祇園」オープン当初よりスーシェフを務め、2004年には「クーラン・デルブ」のシェフに就任。2006年には祇園に「KEZAKO」をオープンさせ、大きな話題となる。

ご予約詳細

コラボレーションディナーイベント 「STEPHAN PANTEL in KYOTO BISTRO」

開催日：2026年1月31日（土）、2月1日（日）

時間：17:30 ドアオープン／18:00 ディナー

料金：全6品ディナーコース 17,600円（税込）

場所：オールデイダイニング 『KYOTO BISTRO』

店舗URL: https://www.hyatt.com/ja-JP/hotel/japan/park-hyatt-kyoto/itmph/dining/kyoto-bistro

予約ページURL: https://www.tablecheck.com/ja/shops/kyoto-park-hyatt-bistro/reserve?menu_items[]=692032fa7d1f16f2a5a13107(https://www.tablecheck.com/ja/shops/kyoto-park-hyatt-bistro/reserve?menu_items%5B%5D=692032fa7d1f16f2a5a13107)

*メニューは仕入れ状況により、変更となる場合がございます。

*開催日を除く10日前より、100%のキャンセル料を申し受けます。

施設について

パーク ハイアット 京都について

パーク ハイアット 京都は、京の洗練された文化とパーク ハイアットの優美なホスピタリティーが融合した「ラグジュアリー ゲストハウス」です。世界遺産・清水寺へ至る二寧坂に面し、京都市最大の重要伝統的建造物群保存地区の中で日本家屋の外観が町に溶け込んでいます。京都市街と八坂の塔を同時に眺望するホテルは、明治10年創業の料亭「山荘 京大和」と共生し、静寂に包まれた70の

客室と、4つの料飲施設、宴会場、スパを含むウエルネスセンターを完備。庭と家屋が一体化する「庭屋一如」の造りが、東山のいにしえの記憶と四季の移ろいを語ります。パーク ハイアット 京都でしか感じ得ない、過去から未来へ続くゆったりとした時の流れに浸る滞在をお楽しみください。

パーク ハイアットについて

パーク ハイアットは45年以上にわたり、洗練を知る世界中の旅慣れたお客様に選ばれるラグジュアリーホテル・ブランドとして、世界各地の魅力的な都市やリゾート地で上質な滞在を提供してまいりました。それぞれのホテルは、邸宅を思わせる優雅な空間を建築や芸術で表現し、そこにワールドクラスのアート作品を設え、没入感に満ちた美食体験を丁寧に創り上げています。そして、その全ての魅力は、直感的でパーソナルなおもてなしによって一層引き立てられます。客室の細部にまでこだわった設え、世界的に高い評価を得るデザイン、受賞歴を誇るシェフたちによるシグネチャーレストランなどを通じて、お客様一人一人の記憶に残る体験をお届けします。詳細は parkhyatt.com(https://www.hyatt.com/park-hyatt/en-US) をご覧ください。Facebook、X、Instagramで @ParkHyatt をフォローし、ハッシュタグ #LuxuryIsPersonal を付けて特別な瞬間をシェアしてください。