アイメックＲＤがNightingale Health CoreMetabolomics Platformを活用した食品機能性・血液マルチマーカー研究支援サービスを開始

臨床試験の受託事業を運営する株式会社アイメックＲＤ（本社：東京都、代表取締役：大澤裕樹、以下「アイメックＲＤ」）は、ナイチンゲールヘルスジャパン株式会社（本社フィンランド、以下ナイチンゲール社）が提供する研究向け血液メタボローム解析プラットフォーム「Nightingale Health CoreMetabolomics Platform」を活用し、血液マルチマーカーを用いた食品機能性研究を伴走支援する新サービス「食品機能性・血液マルチマーカー研究支援サービス」の提供を開始しました。本サービスは、機能性表示食品を含む食品・サプリメントなどの食品機能性研究において、「測って終わり」にしない血液多項目解析の設計と、臨床検査値・自覚症状・行動データとの一体的な評価を支援します。本サービスは本リリース公表時点で既に提供を開始しており、商談・ご相談があり次第、個別に試験計画のご提案が可能です。

■サービス提供の背景

近年、機能性表示食品を含む食品や飲料・サプリメントの研究開発領域では「他社にはないエビデンス」を求める声が高まっています。一方で、メタボローム解析を含む高度な血液多項目解析は、大きな可能性を持ちながらも、次のような理由から十分に活かしきれていない場面があります。

- 分析測定・データ解析コストが高く、試験規模や予算とのバランスを取りにくい- 見慣れない代謝物や項目が多く、何をどう解釈すればよいか分かりにくい- 他の臨床検査値や臨床的アウトカムとの関係性を整理しづらく、社内外のステークホルダーへの説明が難しい

その結果、「インパクトはありそうだが、具体的な意思決定やマーケティングにどう使うか分からない」「社内説明に時間がかかる」「測って終わりにはしたくないが、どう設計すべきか悩ましい」といった声が聞かれます。

そこで、アイメックＲＤは、ナイチンゲール社の研究向け解析プラットフォーム「Nightingale Health CoreMetabolomics Platform」を活用し、伴走型の食品機能性研究支援を提供します。単に「測って終わり」ではなく、試験設計や解析設計とセットで活用することを前提とした伴走型支援である点が特長です。

■ サービス概要と特徴（伴走型支援）

Nightingale Health CoreMetabolomics Platformを組み込んだ研究計画・解析計画の設計提案

ナイチンゲール社のNMRベースの解析プラットフォームは、英国のUK Biobankや日本のバイオバンク・ジャパンなど、数十万例規模のコホート研究で活用されてきました。単一プラットフォーム上で多数のバイオマーカーを一括測定し、長期追跡データや遺伝情報との統合解析に用いられている点が特長です。また、大規模コホートや臨床研究での実績を背景に、類似のメタボローム技術の中では比較的コスト効率良く試験に組み込みやすいとされています。アイメックＲＤは、こうした特徴を踏まえ、評価項目の優先度や予算バランスを考慮しながら、現実的な研究設計をご提案します。

ビジネスゴール・研究ゴールから逆算した一気通貫・橋渡し型の研究支援

アイメックＲＤでは、「どのような価値を、誰に、どう提供したいか」を起点に、ゲノム・メタボローム・マイクロバイオームなどを組み合わせたマルチオミクス型の臨床研究に積極的に取り組んでいます。本サービスでも、バイオインフォマティクス・データサイエンスによる高度なデータ解析まで含めた一気通貫の支援を提供します。これにより、食品素材のポテンシャルやメカニズム探索を、実務的なアウトカムや次の試験設計・上市に結びつけやすくします。単なるデータ取得にとどまらず、研究仮説の立案・検証から、次段階の試験・開発展開までを見据え、研究成果をビジネスや実装へとつなげる「橋渡し」を意識した研究設計をご提供します。

■想定されるユースケース

■当社代表コメント

- 機能性表示食品やトクホを狙った食品・サプリメントの有効性評価試験- 新規素材のポテンシャルを評価する探索的臨床試験- 既存製品のリブランディングや新カテゴリー創出に向けた食品機能性研究- デジタルヘルス介入（行動変容アプリ、オンラインプログラム等）と食・運動介入を組み合わせた複合介入試験における生体評価指標

株式会社アイメックＲＤ 代表取締役社長 大澤 裕樹より：

最近の食品機能性の臨床試験では、企業・研究機関のみなさまから「他社と差別化できる指標を使いたい一方で、試験設計が難しい」「血液マルチマーカーやメタボロームのデータを取っても、事業側にどう説明するか悩む」「コスト面で条件が合わない」といった声を多くいただきます。Nightingale Health CoreMetabolomics Platformは、大規模コホートで蓄積されたエビデンスを背景に、研究とビジネスの双方の視点からデータを解釈しやすいプラットフォームです。当社はヘルスケアCROとしての試験設計力と運営力を組み合わせ、単なる測定の提供にとどまらない伴走型の食品機能性研究支援を行ってまいります。

アイメックＲＤは、CRO（開発業務受託機関）として食品・医薬品の臨床試験支援を行っています。 これまでの実績の中で蓄積された独自のノウハウと、医師、大学・研究機関の研究者や博士号取得の学術メンバーによる視点から、 臨床試験の実施だけでなく試験目的に沿った精度の高い試験計画（設計）、提携医療機関、試験審査委員会など 関係機関との連携により試験内容に最適なチームのコーディネート力で臨床試験を包括的に支援します。

ナイチンゲールヘルスは、予防医療の新時代を切り開く革新的な血液検査を開発しました。この検査は、わずか１回の採血で複数の慢性疾患リスクを検出できる新しいソリューションです。私たちは、この技術を通じて、より良い医療の実現に貢献してまいります。

本社はフィンランド、ヘルシンキにあり、フィンランド、日本、米国、シンガポール、英国にラボを展開しグローバルに事業を行い、医療および医学研究分野において、３０カ国以上のお客様にサービスを提供しています。

---------------------------------------

