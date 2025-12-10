【フェリシモ創立60周年記念企画】 青森の伝統工芸モチーフの傘が旅景色を彩った 「津軽びいどろ傘フォトコン」受賞作品11点を発表

株式会社フェリシモ

フェリシモは、青森の伝統工芸品「津軽びいどろ」をモチーフにした透明傘「津軽びいどろの風鈴傘」を活用した初の参加型企画「津軽びいどろ傘フォトコンテスト（#津軽びいどろ傘フォトコン）」の受賞作品を11月27日に発表、特設サイトに公開しました。総応募数1200点以上の中から、厳正なる審査の結果グランプリ１点、津軽びいどろ賞５点、りんご娘賞５点の合計11点が選出されました。幻想的な夏の一瞬を切り取った作品、および審査員からの講評は特設サイトで確認できます。この企画はフェリシモ創立60周年記念プロジェクト『STAGE60』の一環として実施され、伝統工芸×アート×地域連携をテーマに、地域の魅力を再発見し、夏の思い出を彩る体験型プロジェクトです。

◆コンテスト概要

・概要

開催期間：2025年7月15日（火）～9月30日（火）

応募方法：「津軽びいどろの風鈴傘」を使って写真を撮って、X、Instagram、TikTokいずれかで、ハッシュタグ「#津軽びいどろ傘フォトコン」をつけて写真を投稿

◆グランプリ(1名)

おいわいくま さま

撮影地：浅虫八幡宮（青森県青森市）

フェリシモ津軽びいどろ傘フォトコン実行委員会よりコメント

まるで傘が、本物の津軽びいどろの風鈴になったかのよう。ガラスのような透明傘越しに広がる浅虫の景色は、どこか懐かしく幻想的です。津軽びいどろの美しさと浅虫の風景、そして風鈴傘の魅力がひとつになった特別な瞬間を見事に切り取ってくださり、審査員一同、心を打たれました。心よりお祝い申し上げます。グランプリ受賞、おめでとうございます。

◆津軽びいどろ賞(5名)

metaれさま

撮影地：弘前市立観光館（青森県弘前市）

北洋硝子【津軽びいどろ】さまよりコメント

アンブレラスカイの見上げる楽しさと開放感が凝縮された、明るくダイナミックな作品です。背景の青空に遠近感ある構図で連なる津軽びいどろの風鈴傘と、一直線に伸びる飛行機雲が見事に共演しています。傘に映し取られた伝統工芸の色彩と大自然が描くアートが融合した感性豊かで絶妙な一枚です。



z.1751さま

撮影地：鵜ノ崎海岸（秋田県男鹿市）

北洋硝子【津軽びいどろ】さまよりコメント

幻想的で柔らかな光の中で、空に舞うシャボン玉が、傘のテーマである風鈴の音色を視覚的に表現しているかのようです。傘をさして水辺に立つ人物の美しいシルエットと、津軽びいどろの風鈴傘の透明感が、夏の情景と独特の世界観を見事に調和させています。表現、色彩、テーマとすべてに於いて完成度の高い一枚です。

杏子色の空からさま

撮影地：浅虫八幡宮（青森県青森市）

北洋硝子【津軽びいどろ】さまよりコメント

浅虫八幡宮の参道から見上げる木漏れ日が、まるで津軽海峡の底から見上げた水面のように幻想的で静寂を表現した独創的な作品です。津軽びいどろの風鈴傘に反射する光の粒が、ゆらめく水の膜を表現し、見る人を神秘的な涼感で包み込む、意欲的な一枚です。

毛豆さま

撮影地：弘前市りんご公園（青森県弘前市）

北洋硝子【津軽びいどろ】さまよりコメント

弘前市りんご公園の雄大な青空と、ふんわりと浮かぶ白い雲、それに溶け込むように連なる津軽びいどろの風鈴傘が、とても軽やかで心地よい雰囲気を醸し出しています。青と白の清々しいコントラストは、8月の弘前の夏空を象徴しています。情緒あふれる素敵な一枚です。

今は油を売っている林檎売りのお兄～ちゃんさま

撮影地：国際芸術センター青森『四季のアーケード』（青森県青森市）

北洋硝子【津軽びいどろ】さまよりコメント

一目見て強烈なインパクトがあり、カメラの設定を駆使して非現実的なアート空間へと変貌させた技術力の高い作品です。深い碧色の光と影が織りなす空間は、まるで近未来の水の回廊に迷い込んだような錯覚を覚えます。卓越した視覚的な楽しさにあふれた見事な一枚です。

◆りんご娘賞(5名)

𝐫𝐢𝐳𝐮 | 青森、スローライフ日和。さま

撮影地：浅虫（青森県青森市）

りんご娘さまよりコメント

色合いも構図もすごく素敵で、2人の浴衣姿が本当に可愛かったです!!夏の思い出がぎゅっと詰まったような、心あたたまる1枚だったので今回、選ばせていただきました。

もーりーさま

撮影地：合浦公園（青森県青森市）

りんご娘さまよりコメント

青森の海と夕陽、びいどろ傘の色合いがとても美しいです。夕景に置かれた傘がせつなくも感じ、夏の終わりを感じさせました。

ゆめうさぎさま

撮影地：葦毛崎展望台（青森県八戸市）

りんご娘さまよりコメント

水面に写った傘と空のコントラストがとてもきれいです…！ 一見下が水面かと思いきや、逆になっているのも魅力的で引き込まれました！《青森の海》の傘が青空の風景にマッチしているのも素敵です！！素敵な写真をありがとうございます

濱田なつみさま

撮影地：弘前市りんご公園（青森県弘前市）

りんご娘さまよりコメント

ねぶた柄の津軽びいどろ傘とりんごのカーブミラーがポップでかわいかったです！！りんご×びいどろ傘×岩木山という青森感満載の1枚でなんだかほっこりするお写真でした。

ringoamegramさま

撮影地：弘前市立観光館（青森県弘前市）

りんご娘さまよりコメント

一日の中でひと時しか見られない時間帯の空と津軽びいどろ傘の模様の相性がとても良く、美しさとはかなさを感じました。 構図のバランスもきれいで惹かれました！

◆「ガラスの音色が降りそそぐ 青森の伝統工芸 津軽びいどろの風鈴傘」について

色彩と透明感が魅力の、青森の伝統工芸「津軽びいどろ」の風鈴をモチーフにした傘です。青森から全国に届けられ、多くの人に親しまれている伝統工芸「津軽びいどろ」の魅力を、2つの透明傘に表現しました。ガラスの揺らめきや風合いをイラストでていねいに再現し、傘を差して見上げると、まるで風鈴の内側に入ったかのような爽やかな世界が広がります。

左：ガラスの音色が降りそそぐ 青森の伝統工芸 津軽びいどろの風鈴傘〈ねぶた〉

1本 \2,500（+10% \2,750 ）

右：ガラスの音色が降りそそぐ 青森の伝統工芸 津軽びいどろの風鈴傘〈あおもりの海〉

1本 \2,500（+10% \2,750 ）

◆コンテスト特設サイト

◆審査員

・北洋硝子【津軽びいどろ】

北洋硝子株式会社が製造する「津軽びいどろ」はかつて漁業用の浮き玉を製造していた技術をもとに生まれた、青森県の伝統工芸品です。青森の四季や自然の風景を、自社開発による100種類以上の色ガラスで表現した、美しい色彩が特徴です。

・りんご娘

2000年に青森県で結成され、メンバーの卒業や加入を繰り返しながら現在までタスキを繋いできた『農業活性化アイドル』。音楽・芸能を通して第一次産業を元気付けることを目標として活動。メンバーの名前はすべてりんごの品種名。2022年の4月から現メンバーであるピンクレディ、はつ恋ぐりん、金星、スターキングデリシャスの4人体制での活動がスタート。28thシングル「硝子のリンゴたち」のMVやCDジャケットでは、「津軽びいどろの風鈴傘」の【ねぶた】が衣装に採用され、津軽びいどろの風鈴傘を持ったカットが使用されました。

◆青森・神戸ビジネス連携について

青森県では青森・神戸間を結ぶ航空路線の利便性を生かし、県と神戸市等の企業間のビジネス機会創出とものづくり分野での交流推進などにより、青森・神戸間のビジネス連携を推進する「青森・神戸共創ビジネス推進事業」に取り組んでいます。

◆フェリシモ「青森部」（2024年1月～）

青森の伝統や生活文化を深く理解し、地元の魅力を共有しながら、メンバー（部員）が個々の興味からさまざまな青森を探求します。「知らなかった」青森の“いいところ”を発掘・発信・共有する「フェリシモ部活」のひとつです。青森を知らない人、青森から出た人、青森に住まう人が共感し合い魅力に気付きなおす機会を作ります。知ろう・行こう・味わおう……、青森が好きな人、ちょっと気になる人の入部を募っています。入部は「青森部」のSNSをフォローしたり、商品サービスを購入することで入部できるほか、様々な体験機会も設けます。

◆YOU+MORE! [ユーモア](2014年～)

すっかり見慣れた日常が、もっと楽しく、もっと笑えるように。誰かと一緒にいる時間がもっとオモシロくなるユニークなアイテムをお届けする、フェリシモのユーモア雑貨ブランドです。

◆フェリシモ創立60周年プロジェクト『STAGE60』

『STAGE60』は、「ともにしあわせになるしあわせ」をコアバリューとしたフェリシモがこれまでに育んできた企画力と社会貢献の経験を結集し、未来が楽しみになるような全60の企画を5年間展開予定です。60年分の感謝を込めた“恩返し”や、復刻企画による“いま再び届けたい価値”、そして次の60年へと続く“共創と挑戦”の物語が、60の企画に込められています。参加型企画やコラボレーションを通じて、延べ1,000万人以上の参加を目指します。本社のある兵庫県神戸市を拠点としながら世界中の生活者、日本中の地域と伝統、多方面でのエキスパートとともに、多様な60の企画を進めており、順次発表予定です。

◆ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO［フェリシモ］」：1965年5月創立。ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで販売するダイレクトマーケティングの会社です。神戸ポートタワーの運営など各地域と連携した事業も推進し、地域活性化に貢献する取り組みを進めています。誰もがしあわせの創り手となり、贈り手となれる。誰もがしあわせを受け取る人になれる。そんな社会を目指す「ともにしあわせになるしあわせ」をコアバリューに“事業性・独創性・社会性”の同時実現を目指した事業活動を行っています。

フェリシモは2025年5月8日に創立60周年を迎えました。

― 会社概要 ―

社名 : 株式会社フェリシモ

本社所在地 : 〒650-0041 神戸市中央区新港町7番1号

代表者 : 代表取締役社長 矢崎和彦

創立 : 1965年5月 証券コード : 東証スタンダード3396

事業内容 : 自社開発商品をカタログやウェブサイトにて全国の生活者に販売するダイレクトマーケティング事業

