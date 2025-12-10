ジェクトワンの空き家解決サービス「アキサポ」が第5回日本サービス大賞「国土交通大臣賞」を受賞

株式会社ジェクトワン

不動産の開発事業・リノベーション事業および空き家事業を展開する株式会社ジェクトワン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大河幹男 以下、ジェクトワン）は、公益財団法人日本生産性本部 サービス産業生産性協議会（SPRING）が主催する第5回日本サービス大賞において、当社の空き家解決サービス「アキサポ(https://www.akisapo.jp/)」が「国土交通大臣賞」を受賞したことをお知らせいたします。

日本サービス大賞は、分野を問わず、国内の幅広いサービスの中から「革新的な優れたサービス」を表彰する制度で、サービスの高度化と産業の発展を先導する、きらりと光る新しい価値を提供しているサービスや、これまでになかった新しいやり方を実現しているサービスが対象となります。

当社の空き家解決サービス「アキサポ(https://www.akisapo.jp/)」は、2015年施行の「空家等対策の推進に関する特別措置法」を機に、翌2016年に開始したサービスで、空き家所有者が抱える課題やお悩みに対し、活用や買取などのさまざまな選択肢の中から、物件や地域の特性に応じた最適な解決策をご提案、これまでに数々の空き家問題を解決に導いてきました。

なかでも、今回特に評価された「アキサポの活用」は、空き家を所有者から定期借家契約で借り受け、基本自社負担でリノベーションしたのち、賃貸住宅やシェアハウス、貸店舗、貸スペースとして一定期間転貸するサービスです。すぐに売りたくはないが、改築や解体などの費用捻出が難しい等、空き家所有者が抱える問題を解決するとともに、住居だけでなく、カフェやコミュニティスペースといった新しい空き家活用の機会が増えることで、地域活性化にも貢献しています。また、「活用」以外の選択肢として、買取サービスにも注力しています。

■特に評価されたポイント

１.空き家所有者と「アキサポ」の価値共創：改修費用の捻出や維持管理など所有者の悩みに寄り添い、「アキサポ」が付加価値の高いプランを提案してリノベーションを実施。入居者対応などを含め、所有者と「アキサポ」が一体となって、空き家に経済的価値を付加し創造している。

２.遊休資産の活用で地域活性化に貢献：空き家を店舗やシェアハウス、コミュニティスペース、宿泊施設など様々な用途に活用することで、街の新たな住人や関係人口を増加させ、地域経済の活性化に貢献している。

３.地方都市や観光地など全国への展開可能性：空き家を解体・売却するだけでない、リノベーション後の再活用で付加価値を創造する新たな不動産活用サービスであり、プラットフォームとして全国に展開し得る。

■受賞者コメント

株式会社ジェクトワン 代表取締役 大河 幹男

この度の受賞、大変光栄に存じます。私たちは「アキサポ」を通じて、従来からある不動産の既成概念を変え、今ある建物の価値を再定義することに挑戦してまいりました。「アキサポ」は、所有者様の想いを未来へ繋ぎ、地域に新たな息吹をもたらす社会変革の試みです。

私たちが目指すところは、すべての土地・建物が本来持つポテンシャルを引き出し、その場所にとって最もふさわしい形へ導く「不動産の最適化」です。今後も多角的な視点と柔軟な発想をもって、一つひとつの不動産、そして地域社会の可能性を最大化できるよう尽力してまいります。

第5回日本サービス大賞 授賞式の様子■株式会社ジェクトワン 会社概要

社名：株式会社ジェクトワン

所在地：東京都渋谷区渋谷二丁目17番1号 渋谷アクシュ21F

設立：2009年1月28日

代表取締役：大河 幹男

資本金：1億3,000万円

事業内容：総合不動産開発事業（住宅、ビル、商業、ホテル）、リノベーション事業、賃貸管理事業、

空き家事業（アキサポ：https://www.akisapo.jp/）

ホームページ：https://jectone.jp/

＜ご参考＞

■「アキサポ」とは

株式会社ジェクトワンが運営する空き家解決サービスです。

空き家のお悩みに対して「アキサポ」が寄り添い、活用や買取などのさまざまな選択肢の中から最適なプランをご提案、所有者様の手間なく、お悩みを解決いたします。創業時より大切にしている物件の多様化（不動産それぞれの土地や周辺のニーズに合わせた活用方法）を最大限に活かした事業を目指し、2016年にスタートしました。

現在は、住居用戸建てだけではなく、企業が保有する遊休不動産の有効活用も積極的に行っております。

アキサポ公式HP：https://www.akisapo.jp/(https://www.akisapo.jp/)

■「アキサポの活用」とは

首都圏と関西圏を中心に展開する空き家活用サービスで、「アキサポ」が提供するサービスの一つです。

「アキサポ」が空き家を借り受け、「アキサポ」の基本費用負担でリノベーション工事を行い、一定期間転貸するサービスです。地域にマッチした空き家活用を提案し、街の資源である空き家の再生を通じて地域コミュニティの活性化に貢献しております。

【空き家所有者にとっての最大のメリット】

・契約期間終了後、建物が戻ってくる

所有権が変わらず、リノベーションを行った空き家が契約終了後手元に返ってきます。

・リノベーション費用は「アキサポ」が基本負担

リノベーション設計や施工、工事管理もすべて「アキサポ」にお任せできます。

※物件により諸条件等が異なります。



【サービスフロー】

■「アキサポの買取」とは

「アキサポの買取」では、「アキサポ」が直接空き家を買い受ける買取サービスを展開しております。

空き家の立地・状態にかかわらず、全国無料査定を行い、最適な「売りたい」をサポートいたします。