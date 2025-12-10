神奈川県手話言語条例施行 10 周年記念イベント「手話の世界へ GO!」を開催します!

神奈川県

平成 27 年４月に神奈川県手話言語条例が施行されてから 10 周年を記念した式典と、聴覚障 がい者等の関係団体と協働で開催する手話普及推進イベントを併せた神奈川県手話言語条例 施行 10 周年記念イベント「手話の世界へ GO！」を開催します。

１ 日時・場所

日時： 令和７年 12 月 13 日（土曜日） 10 時 40 分から 16 時 05 分まで

場所： アリオ橋本 グランドガーデン（相模原市緑区大山町 1-22）

「橋本駅」（JR 横浜線・相模線・京王相模原線） 下車 徒歩５分

２ 内容

(1)記念式典

手話パフォーマンス、有識者等によるトークセッション、みんなのことば「手話」マーク の発表

当日は、歌・ダンス・手話を融合した新しい表現方法を確立し、注目を浴びている HANDSIGN さん、映画「アイ・ラブ・ユー」で日本初のろう者主演女優となった忍足亜希子さんがス ペシャルゲストとして登場するほか、県からは首藤副知事が出席します！

(2)手話普及推進イベント

学生パフォーマンス、デフリンピックの紹介、ミニ手話教室、手話での絵本の読み聞かせ、 パネル展示等

今回、初めての取組として、県と県内大学の包括連携協定により、横浜市立大学と神奈川 大学の学生に運営スタッフとして協力いただくことになりました！

３ 主催

神奈川県、神奈川県手話普及推進イベント実行委員会

４ 取材について

当日の取材は可能です。直接会場へお越しください。

※ イベントの詳細はホームページをご覧ください。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/n7j/cnt/f537527/event.html

【問合せ先】

神奈川県福祉子どもみらい局福祉部地域福祉課

調整グループ 電話 045-210-4804