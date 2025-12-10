クリスマスに贈る、中華とチーズとワインの華やかな饗宴｜神戸壺中天
「中華にチーズ？ワインと合わせる？」
そんな意外な組み合わせから始まった今回のフェア。料理長とスタッフが何度も試作を重ね、クリスマスにふさわしい華やかさと、ワインとのペアリングを追求しました。
グラスを重ねる瞬間に、聖夜の魔法が始まる。芳醇な香りと笑顔が広がるクリスマス。
聖夜を彩る特別アラカルト。中華とチーズの意外な出会いが、テーブルに華やぎを添えます。
フェア概要
- 期間：2025年12月20日（土）～12月28日（日）
- コンセプト：中華料理 × チーズ × ワイン
おすすめポイント
・ 中華とチーズの新しいマリアージュ
・ ワインとのペアリングを楽しめる
・ クリスマスだけの特別アラカルト
特別アラカルトメニュー
フェア期間中だけの限定アラカルトをご用意しました。
- スモークサーモン チーズ巻き 1,000円（税込）燻製の香りとチーズのコクが、ワインとの相性抜群。
- クリスピーチキン プラムソース 2,000円（税込）
甘酸っぱいプラムソースが、チーズと絡み合う新感覚。
- 大海老のチリソース コンテチーズ盛り 2,000円（税込）
ピリ辛チリソースにコンテチーズの芳醇な風味をプラス。
- トマトとフレッシュチーズ 椒麻ソース 1,000円（税込）
四川のスパイスとフレッシュチーズの爽やかさが絶妙。
さらに、フェアを彩るもうひとつの楽しみが「チーズ盛り合わせ」。
ワインとともにゆったりと味わえるよう、厳選したチーズを数種類ご用意しました。中華料理とのペアリングを楽しんだ後は、チーズそのものの奥深い風味を堪能する贅沢なひととき。クリスマスの夜にふさわしい、ワインとチーズのマリアージュを心ゆくまでお楽しみください。
チーズ盛合せ 2,000円（税込、およそ二人前程度）※内容は仕入れ状況により異なります
料理長厳選のチーズをワインとともに。クリスマスの夜にふさわしい贅沢なひととき。※写真はイメージです
料理長からのコメント
中華料理にチーズを合わせる発想は、スタッフ達との達レインストーミングから生まれました。ワインとのペアリングを意識しながら、辛味・酸味・甘味のバランスを追求した一皿一皿です。
おすすめポイント
中華×チーズという“意外性”。
中華料理にチーズを合わせるという発想は、ここでしか味わえない新しい体験。ひと口ごとに、濃厚なチーズと中華の奥深い旨みが重なり、驚きと楽しさを運んでくれます。
さらに、ワインとのペアリングがこのフェアを特別なものに。
当店厳選の紫ワイン。それぞれが料理の個性を引き立てグラスを傾けるたびに新しい発見があります。
そして、クリスマスならではの華やかさ。
テーブルに並ぶ彩り豊かな一皿は、ロマンチックな雰囲気を演出。特別な夜にふさわしい、心躍る時間をお届けします。
中国料理 神戸壺中天（こうべこちゅうてん）概要
店舗名 ： 中国料理 神戸壺中天
所在地 ： 〒650-0037 神戸市中央区明石町32番地 明海ビル B1F Block32
営業時間 ： ランチ 11:00～14:30(L.O.14：00)／ディナー 17:00～21:00(L.O.20:00)
電話番号 ： 078-334-1002
アクセス ： JR三ノ宮/各線三宮駅から徒歩14分・JR元町駅/阪神元町駅から徒歩7分
HP URL ： https://www.kobekochuten.jp/
instagram： 毎日更新中！https://www.instagram.com/kobekochu32/
予約方法 ： 公式HP(https://kobekochuten.jp/reservation/)やお電話からも承っております。