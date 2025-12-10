東京都と大阪府の焼肉・餃子業態70店舗とコラボ！　「ブレスケア」サンプリング＆Wキャンペーンを実施

株式会社ぐるなび

株式会社ぐるなび（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：杉原章郎）は、小林製薬株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：豊田賀一）が製造・販売する「ブレスケア」のサンプリング施策を、2025年12月10日（水）より東京都と大阪府の焼肉・餃子業態70店舗にて実施します。

■施策概要

ブレスケアは、水で飲むと清涼成分（メントール・パセリオイル）を配合したカプセルがお腹に直接届き、お腹の中から息をリフレッシュする息清涼カプセルです。この度、ぐるなびの飲食店ネットワークを活用し、東京都・大阪府内の飲食店70店舗にて、来店されたお客様全員に、店舗スタッフよりブレスケアを配布します。ニオイの気になるお食事を楽しんだ後に、ブレスケアの速攻性とスッキリ感を実感いただくことができます。

実施期間：2025年12月10日（水）～2026年2月9日（月） ※なくなり次第終了

実施店舗：東京都・大阪府の飲食店 70店舗

業態 ：焼肉、餃子

配布物 ：ブレスケア試供品1個（3粒入り）

<Wキャンペーンでギフトカードが当たるチャンス！>

本サンプリング施策を実施する70店舗のうち、一部の店舗では、試供品と一緒にアンケートカードを配布します。このカードからぐるなびプロモーションのLINEに登録し、アンケートに回答いただくと、抽選で50名様にAmazonギフトカード2,000円分をプレゼントします。さらにアンケート回答者に後日送られる追加アンケートに回答いただくと、抽選で50名様にAmazonギフトカード2,000円分をプレゼントします。アンケートの実施については、ご来店時に店舗スタッフにお問い合わせください。

この機会に、ブレスケアで食後の息をリフレッシュし、ぜひキャンペーンにご参加ください！

■「ブレスケア」について

商材名: ブレスケア

メーカー希望小売価格: 546円（税抜） ※50粒入り

商材URL:

https://www.kobayashi.co.jp/brand/breathcare/