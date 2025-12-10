ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」は、１２月１０日（水）に「魚の日限定セール」を開催しています。 「魚の日限定セール」は毎月１０日に開催しているイベントで、対象商品をこの日１日限りの特別価格で販売しています。今月は、お得な海産物約100商品を販売します。 おすすめ商品は、賞味期限間近や包材切替など訳あり品６商品以上を詰め合わせたお得な「おさかなBOX」や、鹿児島県大隅地区で育てられ甘めのたれで焼き上げた「鹿児島県産うなぎ蒲焼」、鮮度抜群のお刺身「超冷薫ブリロインブロックカット」です。 おいしい海の幸をたくさんご用意しておりますので、おうちでのお楽しみや大切な方への贈り物に「ＪＡタウン」の「魚の日」でお得にお買い物をお楽しみいただけます。

ＪＡタウンの「魚の日限定セール」 ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/e/esuisan10/【対象商品（一部抜粋）】・【第２・４金曜日発送】訳アリ！フードロス削減おさかなBOX URL：https://www.ja-town.com/shop/g/g9513-zengyoren-121/ 賞味期限間近、包材切替など通常の流通では販売が難しい商品を詰め合わせたセット品です。６品以上確約で、通常よりもお得にご提供します。・【有頭】鹿児島県産うなぎ蒲焼２尾 URL：https://www.ja-town.com/shop/g/g8604-001/ 鹿児島県大隅地区で温暖な気候の下、天然の地下水を使用し稚魚から育てられた鰻を丁寧に甘めのタレで蒲焼に仕上げた商品です。ギフト箱でお届けするため贈り物にもおすすめです。・魚の日 超冷薫ブリロインブロックカット（冷凍） URL：https://www.ja-town.com/shop/g/g9104-982914/ 特許製法の「超冷薫」で「驚きのぶり」をご堪能いただけます。抜群の鮮度なので解凍後お刺身で食べることが可能です。【ＪＡタウン】 ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。 ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】 「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。 公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown