株式会社カイザー(本社：東京都台東区、代表：増田 勝彦)が運営するカイザー人間関係研究所(以下、KRL)は、SNS疲れ、職場のハラスメント、家族の不和など複雑化する現代の対人ストレスに対し「信頼できる情報の羅針盤」の提供を行っております。

その為に、現代人が抱える深刻な人間関係の悩みや生きづらさに寄り添い、解決への道筋を示すWebメディア「感情の交差点( https://emotionalcorssing.net/ )」のコンテンツを2026年1月から拡充を予定しています。

本メディアは、心理学の学術的根拠に基づく信頼性の高い情報と、実際の当事者の声を融合させ、悩める人々が孤立することなく、適切な解決策や公的支援へと辿り着ける「心のプラットフォーム」を目指します。





Webメディア「感情の交差点」









【案内人(創設者)の紹介と想い】

このサイトを立ち上げたのは、カイザー人間関係研究所(KRL)の所長であるつむぎ氏自身が長年、人間関係における「感情の揺らぎ」に深く悩み、苦しんできた当事者だからです。

かつてのつむぎ氏は、常に人の顔色をうかがい、自分の感情に蓋をすることでしかその場をやり過ごせない日々を送っていました。「本当の自分」がわからなくなり、誰にも本音を打ち明けられず、出口のない暗いトンネルの中にいるような感覚でした。

そんなつむぎ氏を救ったのが、心理学の叡智と、自分自身の心と深く対話する時間でした。自分の感情の一つひとつを丁寧に「つむいで」いくことで、閉ざしていた心の扉が少しずつ開いていったと言います。

この「感情の交差点」という名前には、「喜び、悲しみ、怒り、不安……様々な感情が行き交うこの場所で、あなたが自分自身の心と出会い直し、他者と健やかに交差し、そして、あなただけの新たな道を見つけてほしい」という願いが込められています。

つむぎ氏の何よりの喜びは、読者の心が少しでも軽くなること、自分らしい笑顔を取り戻すことです。









【背景と社会的意義：なぜ今、このメディアが必要なのか】

(1)「つながり」の中にある「孤独」

デジタル化が進み、私たちは常時誰かとつながっているようでいて、実はかつてないほどの孤独を感じています。内閣府の調査等でも若年層から高齢者まで「孤独感」を抱く人の割合は増加傾向にあり、特にSNS上の人間関係や、職場での複雑なパワーバランス(マニピュレーターやクラッシャーなどの存在)に疲弊する人々が後を絶ちません。





(2)情報の氾濫と「心の迷子」

悩みを抱えた時、多くの人はインターネットに救いを求めます。しかし、Web上には根拠の乏しい精神論や、不安を煽って高額なサービスへ誘導する情報が溢れています。その結果、解決策を見つけるどころか、さらなる混乱と絶望に陥る「情報の迷子」が生まれています。





(3)「感情の交差点」が果たす社会的役割

当メディアは、こうした社会課題に対し、以下の3つの役割を果たします。

・情報の選別と信頼性の担保：心理学の専門知見に基づき、玉石混交の情報の中から「本当に役立つ知恵」だけを体系化して提供します。

・セーフティネットへの接続：悩みによっては医療機関や行政の相談窓口が必要なケースもあります。当メディアでは、信頼できる公的機関や専門家への導線を明確にし、孤立化を防ぐゲートキーパーとしての機能を担います。

・当事者主権の回復：一方的なアドバイスではなく、読者自身が自分の感情(本音)に気づき、主体的に人生を選択できるようになるための「伴走」を行います。





カイザー人間関係研究所 所長 つむぎ(1)









【メディアの特徴】■カイザー人間関係研究所(KRL)独自の「3つの約束」

(1)心の迷子をつくらない「信頼の地図」：最新の心理学論文や一次情報を徹底的にリサーチし、感情のメカニズムを論理的かつ分かりやすく解説します。





(2)経済的な不安を取り除く「透明性」：解決策として紹介する書籍やサービスについては、費用対効果やリスクを隠さず公開。心の弱みにつけ込むような不透明な誘導は一切排除しています。





(3)「つむぎ」によるパーソナルな伴走：所長である「つむぎ」自身が人間関係に深く悩んだ当事者であることから、上からの指導ではなく、横に並んで歩くような共感性の高い記事構成を実現しています。





カイザー人間関係研究所 所長 つむぎ(2)









■取り扱いテーマ例

職場・社会 ：マニピュレーターや攻撃的な人物への心理学的対処法、同調圧力からの脱却

家族・パートナー：共依存関係の見直し、健全な距離感(バウンダリー)の構築

自己肯定感 ：自分の感情を言語化し、認めるためのセルフケアワーク





悩んでいる人がスマホで記事を見て安心している様子(1)









【今後の展望】

「感情の交差点」は、単なる読み物サイトにとどまらず、オンラインコミュニティの形成や専門家との連携強化を視野に入れています。

「誰もが自分の感情を大切にし、他者と健やかに交われる社会」の実現に向け、孤立・孤独対策の一翼を担うメディアとして成長を続けてまいります。





悩んでいる人がスマホで記事を見て安心している様子(2)









【媒体概要】

名称 ： 感情の交差点

URL ： https://emotionalcorssing.net/

開設日 ： 2025年1月30日

コンセプト： 人間心理、各種性格診断など人間関係についての情報を発信し、その悩みを解決する手助けをする専門メディア。









【会社概要】

会社名 ： 株式会社カイザー(Kaiser Inc.)

所在地 ： 〒111-0051

東京都台東区蔵前4-31-10 蔵前オラシオンビル4F

電話番号 ： 03-5835-2045

事業内容 ： Webメディア運営/プレスリリース・SEOコンサル等

公式サイト： https://kaiser.vc/

公式SNS(X)： https://x.com/emotioncorssing