千年の意匠を宿した掛け軸に使う美しい裂地を、利休の見立ての心で現代の装いに新しい形で提案する「RIKYU CHIEF」。このたび、クリスマス・年末年始のプレゼントにも好評をいただいていることを受け、販売強化を実施いたします。

Japanラグジュアリーの逸品として誕生したポケットチーフは関西万博で人気を博しました。絹100％の光沢と裂地ならではのシワになりにくく、形が取りやすいという特質を活かし、折り方にこだわらずとも、サッとポケットに挿せば、それだけで様になるという点でも注目を集めました。企業のエグゼクティブ層からファッションへの感度が高い層、またチーフを普段着用する機会のなかった層にも扱いの良さと手軽さで支持されています。





■1000年続く伝統を、現代の装いへと昇華したポケットチーフ

【RIKYU CHIEF】製品紹介

RIKYU CHIEFに使用されている「裂地(きれじ)」は、掛け軸の天地や茶道具に用いられている絹織物です。

平安時代に大陸から伝わり、室町時代の茶の湯の隆盛とともに日本で独自に発展した調和の美に欠かせない伝統の織物。

ですが、現在、掛け軸の需要が激減し、西陣を中心に守り続けられてきたこの裂地の存続はまさに風前の灯火となっています。

「1000年続く伝統を、今、絶やしてはならない」という想いのもと、千利休の見立てのこころにならい、現代の装いへと昇華させて、ポケットチーフをつくりました。

【RIKYU CHIEF】一番人気の紋様「剣太鼓」

「RIKYU CHIEF」は、大阪万博でブランドデビュー。

「伝統は、こんなに洒落ていい。」というコピーのもと、国内外の方の多くの目に留まり、一気にブランドが認知されました。









■張りのある風合いと優美な立体感

【RIKYU CHIEF】白隠禅師の軸装の前で。モデルが挿しているのは「花文」紋様

RIKYU CHIEFの特徴としては、また、掛軸に使う布地という特性から下記を挙げられます。





(1) 一般的なポケットチーフより張りがあり、優美な立体感を長時間キープ可能

(2) 絹100％でありながら驚くほどシワになりにくい織の技法

(3) 表裏の両面それぞれに美しい色柄が出ており、どちらの面も使用可能

(4) 全ての紋様(柄)に1000年続くストーリーがある

(5) 日本人の体型、最近の流行でポケットの小型にあわせ、ポケットの中で膨らみすぎないことを考慮したサイズ









■男女を選ばず、一瞬で装いを華やかに

【RIKYU CHIEF】「剣太鼓」

RIKYU CHIEFは男女問わずお楽しみいただけます。

これまでポケットチーフというと男性向けのイメージがありましたが、高市首相を筆頭に企業や組織の顔として女性が様々なシーンで注目を集めることが増え、甘すぎず、硬すぎないアクセサリー的な要素として、このRIKYU CHIEFはおすすめです。

程よい光沢感で、ドレッシーなパーティシーンや、記念日、様々なビジネスシーンに品格と華やかさを一瞬でプラスすることができます。

また、ちょっとしたギフトとしても最適です。

【RIKYU CHIEF】「花菱」

■それぞれの紋様に込められた意味や祈り

ーART FOR YOUR POCKETー

RIKYU CHIEFは現在8種。

それぞれの紋様には全て意味があり、祈りや願いが込められています。









【二重蔓大牡丹】二丁遠州

【RIKYU CHIEF】「二重蔓大牡丹」

絡み合う蔓に大輪の牡丹が咲き誇る絢爛たる文様。牡丹は古来より「百花の王」と称され、富貴や高雅の象徴とされてきました。二重に巡る蔓は、縁の重なりと繁栄を表し、華やぎの中にも力強さを宿しています。









【剣太鼓】嵯峨緞子

【RIKYU CHIEF】「剣太鼓」

剣の鋭さと太鼓の円が交差し、静謐と躍動が共存する文様。武の象徴である剣は凛とした意志を、円を描く太鼓は響き合う心を表し、相反する要素が美しく融合しています。抑制された強さと精神性を胸元に。









【大燈雲】上緞子

【RIKYU CHIEF】「大燈雲」

遥か天を漂う雲に道を照らす燈の意味を重ねた文様。古来、雲は吉祥と高みの象徴であり、形を定めずすべてを包み込む姿は寛容と静けさを宿します。燈は暗がりを導く光。雲と光が結ばれることで、心の中に宿る希望や智恵の光を表しています。









【花菱】二丁上遠州

【RIKYU CHIEF】「花菱」

平安の雅を今に伝える、端正な幾何と花の調和。花のかたちに菱を重ねたこの文様は、生命の力と気品を象徴し、時代を超えて愛されてきました。控えめな華やぎの中に、静かなる格を宿します。









【菱地二重蔓大牡丹】上緞子

【RIKYU CHIEF】「菱地二重蔓大牡丹」

大輪の牡丹に重なり合う蔓を添えた「二重蔓大牡丹」。さらに、菱の地紋を加えた重厚な文様。牡丹は富貴と気品、蔓は縁と繁栄を、そして菱は清らかさと生命力を象徴します。文様全体に端正なリズムをもたらし、華やぎの中に静けさと緊張感を添えています。









【花文】二丁上遠州

【RIKYU CHIEF】「花文」

花のかたちを抽象化した、四季と生命のめぐりを象徴する文様。特定の花にとらわれず、普遍の美を求めた「花文」は、控えめな華やかさと品格を併せ持ちます。柔らかな曲線が、静けさの中にやさしさを添えています。









【鳳凰、龍と兎】二丁上遠州

【RIKYU CHIEF】「鳳凰、龍と兎」

天翔ける龍、静かに舞う鳳凰、そして地に遊ぶ兎。神話に名を刻む霊獣たちが一堂に会した異例の吉祥文様。力と調和、気品と愛らしさが共鳴し、華やかなだけでなく、装いに奥行きをもたらします。









【蝙蝠】上緞子

【RIKYU CHIEF】「蝙蝠」

「福」と同音の蝠(こうもり)は、古来中国において幸福のしるしとされてきた吉祥文様です。音に託された福運と、夜を翔けるその姿が、しなやかで直感的な強さを象徴。利休が好んだ美しい鼠色で、控えめながらも個性光る一枚。

RIKYU CHIEFは、華やかさをプラスするだけのアイテムではなく、その時の気分に合わせた「願い」や「祈り」を胸元に宿すことができます。









■ギフトに最適な一品。桐箱にも美しい紋様を。

大切な方に、永く使っていただきたいから桐箱に。

ギフト用の桐箱は絵柄ごとに異なるデザインで、贈る愉しみも。

【RIKYU CHIEF】 「菱地二重蔓大牡丹 ギフト用」

せっかくのギフトなら永く使っていただきたいものです。

それぞれの紋様毎に異なるデザインの桐箱にチーフを封入。





紋様に込められたメッセージに想いを宿して贈れること。

そして、コンパクトサイズで、さりげなくかばんに忍ばせることができる手軽さからも、贈り物として喜ばれています。

※ご自分用に桐箱なしの商品もお求めいただけます。詳細はこちらをご覧ください。









＜商品概要＞

◎RIKYU CHIEF 各色

素材 ：絹 100％

サイズ：24cm×24cm(ポケットチーフには若干の個体差がございます)





◎桐箱(「ギフト用」のみ)

寸法：縦17.1cm × 横7.1cm × 高さ2.3cm

内寸：縦15.6cm × 横5.6cm × 高さ1.5cm

※絵柄毎に桐箱のデザインが異なります。





◎取り扱いのご注意

洗濯は手洗いのみ可(30度以下)。

アイロンは低温に設定し、当て布をあててご使用ください。





【RIKYU CHIEF】関西万博2025年出店時の様子





■RIKYU CHIEFとは

軸装に使う布地「裂地(きれじ)」で表装された絵図とRIKYU CHIEF

軸装に使う布地「裂地(きれじ)」で表装された絵図とRIKYU CHIEF伝統の紋様と織りの技術を現代のファッションに。

「伝統はこんなに洒落てていい。」をコンセプトに、掛軸に使われる格式高い裂地をポケットチーフに仕立てました。

無造作に入れても様になる布地のしなやかさが特長です。





RIKYU CHIEF Webサイト ： https://rikyuchief.com/

RIKYU CHIEF オンラインショップ： https://rikyuchief.shop/

販売元：株式会社一凛堂

製造元：株式会社マスミ東京

【RIKYU CHIEF】メインビジュアル