メキシコ・カボサンルーカスで開催された「第45回 Bisbee's Black & Blue Tournament Cabo 2025」(以下 ブラック＆ブルー)のAWARDS CELEBRATION(2025年10月25日)にて、TEAM RED STAR JAPAN 所属の赤星 琉威(RUI AKABOSHI)11歳が同大会における最年少受賞の快挙を果たしました。





世界最大級のフィッシングトーナメント

受賞の様子1





本大会には、世界中から約177チーム、1,200名以上のアングラーが参戦。2025年大会の優勝賞金は $2,440,850(約3億7,299万円)に達し、“世界で最も賞金の高いフィッシングトーナメント”として世界中から注目を集める中、日本の若きアングラーが歴史的な成果を残しました。









【Bisbee's Black & Blue Tournamentとは】

1981年に、アングラーであるBob Bisbee(ボブ・ビスビー)が、メキシコ・カボサンルーカスで友人たちと釣り大会を開催したのが始まりです。

年々規模は大きくなり、現在では、年に一度10月に開催され、世界的に知られる大会になりました。中でもブラック＆ブルーは「世界で最も賞金の高いスポーツフィッシング大会のひとつとして広く認知されており、世界中のトップアングラーが集結する名誉ある大会です。









【大会スケジュール】

・Fishing Days 3日間／2025年10月22日(水)・23日(木)・24日(金)

・AWARDS CELEBRATION／2025年10月25日(土)





フィッシングデー1





■赤星 琉威(11歳)が見せた圧巻のファイト

大会期間中は、毎朝6時45分までに出航ラインへ集合し、午前7時に“Shotgun Start”の号砲とともに全船が一斉スタートします。競技可能時間は午前7時～午後5時と定められ、すべてのチームがこの厳格なルールのもとで釣果を競い合いました。

釣行中、ヒットした大物に対し、赤星 琉威はファイティングチェアに固定され、波しぶきが激しくかかる状況の中、確かな技術と集中力でロッドを操りました。

大会スタッフからは、「11歳とは思えない落ち着き」「将来を期待したい才能」と高く評価されました。

夜に行われたAWARDS CELEBRATIONでは、大会主催者・スポンサー・メディア関係者の前で赤星 琉威の名前が呼ばれ、ステージ中央でトロフィーを受賞しました。最年少アングラーとしての受賞に会場からは大歓声が沸き起こり、赤星 琉威の笑顔が大型スクリーンにも大きく映し出されました。

授賞式後、日本から参加していた仲間たちが赤星 琉威を肩に担ぎ上げ、会場は歓喜と熱気に包まれました。国際大会という大舞台での快挙は、チームと観客に大きな感動を与えました。





喜びを分かち合う琉威さん





【TEAM RED STAR JAPANとは】

株式会社ステラトレード(本社：大阪市中央区、代表取締役：赤星 陽太郎)が運営するTEAM RED STAR JAPAN は、フィッシングをはじめとする多様なスポーツ活動を通じて、子どもたちに明るい未来と“人生を楽しむことの大切さ”を伝えることを理念としています。

私たちは、「楽しいと思える瞬間こそ、人は最大限に頑張れる」「努力すれば夢は叶う」という信念を持って活動しています。





チームのモットーは、“DREAMS COME TRUE(夢は叶う)”。

スポーツを通じて挑戦する姿勢、あきらめない心、仲間との絆を育み、未来ある子どもたちが世界へ羽ばたくための機会を創出しています。





TEAM RED STAR JAPAN





【今後の展望】

TEAM RED STAR JAPANは、今回の受賞を糧に、子どもたちがスポーツに挑戦し続けられる環境づくりをさらに強化していきます。

スポーツを通じて、夢や希望、そして努力することの楽しさを伝え、未来を担う子どもたちが自分の人生を誇れるよう、これからも支援と貢献を続けてまいります。









【会社概要】

TEAM RED STAR JAPAN

株式会社ステラトレード

本社 ： 〒541-0059 大阪市中央区博労町2丁目6-2

代表者 ： 代表取締役 赤星 陽太郎

設立 ： 2020年4月1日

事業内容： PELICAN、Case-Mateなどの輸入、卸、販売サービス

スポーツ支援

URL ： https://stella-trade.com