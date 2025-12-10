株式会社珠屋櫻山(本社：東京都中央区、代表取締役：町田 素直)が運営するCAFE OHZAN(カフェオウザン)が、2025年12月10日(水)より公式オンラインストアにてお正月限定ラスクの予約受付を開始しました。

公式オンラインストアは2025年12月17日(水)、店頭は2025年12月22日(月)より発売いたします。





お正月らしいトッピングを用いたチョコレートラスクです





“大人可愛い”をテーマにチョコレートラスクを展開する、CAFE OHZAN(カフェオウザン)。今年も、お正月向けの限定商品が完成いたしました。





お年賀ギフトにぴったり、数量限定のチョコレートラスクです。小ぶりなサイズが可愛いキューブラスクと細長い形状のスティックラスクの2種類を用意。

サクサクに焼き上げたラスクにたっぷりチョコレートをまとわせて、可愛らしいトッピングで仕上げました。





年末年始のお手土産にぴったりです





ベースのチョコレートは4種類。定番のミルクチョコレートやストロベリーチョコレート、ホワイトチョコレートに加えて、きな粉チョコレートで和のテイストを入れています。





トッピングは、ひとつひとつ手作業で丁寧に。2026年の干支である午(馬)に、お正月飾りや門松、羽子板といったお正月らしいモチーフを飾りました。金色の金平糖やアラザンも散りばめて、華やかで明るい雰囲気に仕上がりました。

また、ドライオレンジやストロベリー、ラズベリーなどのフルーツが、味に爽やかなアクセントを与えてくれます。

キューブラスクには「迎春」と書かれたチョコプレートを、スティックラスクには贅沢な金色の金平糖を使用して、それぞれ少し異なるポイントを入れています。





数量限定の商品です。ぜひお早めに





CAFE OHZANのラスクは、生クリームが入ったオリジナル配合の生地を使用しています。焼き上げたあとも口あたり柔らかで、サクサクとした食感が特徴。硬すぎず、さまざまなご年代の方にお召し上がりいただけます。

コーティングに使用しているチョコレートはベルギー産。見た目はもちろん、味わいにもこだわった自信作です。





店頭・公式オンラインストア・一部取扱店限定で、年始のご挨拶用の掛け紙もご用意しています。

年末年始のご挨拶やご贈答におすすめです。





新年のご挨拶が印刷された掛け紙





CAFE OHZANでは、どの商品も、パッケージの蓋を開けるその瞬間を想像しておつくりしています。

ギフトを選ぶ楽しさと渡す喜び。皆様の会話が弾むきっかけとなるような贈り物になりますように。

年末年始の贈答品として、このきらびやかなお菓子をいかがでしょうか。

数量限定のため、ぜひお早めに。









■キューブラスク5個入 お正月／Le Cube Rusk “NEWYEAR”





カラフルなチョコレートが華やかです





商品名 ： キューブラスク5個入 お正月

価格 ： 1,728円(税込)

発売日 ： オンラインストア 2025年12月17日(水)

店頭 2025年12月22日(月)

販売URL： https://onlineshop.cafe-ohzan.com/shopbrand/reserv#CU5-26NY









■スティックラスク5本入・10本入 お正月／Le Stick Rusk “NEWYEAR”





すべてが限定の味です





商品名 ： スティックラスク5本入 お正月／スティックラスク10本入 お正月

価格 ： 5本入/1,566円(税込)

10本入/2,916円(税込)

発売日 ： オンラインストア 2025年12月17日(水)

店頭 2025年12月22日(月)

販売URL： https://onlineshop.cafe-ohzan.com/shopbrand/reserv#ST-26NY









≪販売店情報≫

■直営店

・日本橋三越店

お問い合わせ：03-3274-8230





・銀座三越店

お問い合わせ：03-3535-1817





・東武池袋店

お問い合わせ：03-5396-6456





・二子玉川東急フードショー店

お問い合わせ：03-6805-7341





・公式オンラインストア

お問い合わせ：0120-129-683

https://onlineshop.cafe-ohzan.com





■一部商品取扱店

※店舗により取り扱いラインナップや取り扱い開始日が異なります。詳細は各ショップへお問い合わせください。





・羽田空港(第1ターミナル／2カ所)

2Fマーケットプレイス15 特選洋菓子館

お問い合わせ：03-5757-8127





2F 国内線出発ロビー 2 PIER1

お問い合わせ：03-5757-8131





・羽田空港(第2ターミナル)

2F国内線出発ロビー25 SMILE TOKYO

お問い合わせ：03-6428-8725





・羽田空港(第3ターミナル)

4F 江戸小路 28 Edo食賓館(時代館)

お問い合わせ：03-6428-0426





・成田空港(第3ターミナル)

2F保安検査前 東京食賓館

お問い合わせ：0476-34-4161





・西武武蔵小杉ショップ

グランツリー武蔵小杉1階 ライフスタイルマルシェフロア

お問い合わせ：044-431-3010





・西武・そごうショップ

三井ショッピングパーク ららテラス川口 地下1階

お問い合わせ：048-259-5577





・京王百貨店 新百合丘オーパ店

新百合丘オーパB1階

お問い合わせ：044-712-0809





■期間限定ショップ

※店舗により取り扱いラインナップは異なります。

※出店期間は予告なく変更になる場合がございます。詳細は各ショップへお問い合わせください。





【福岡県】

・JR博多駅構内 マイング

POP UP SPACE

期間 ：12月1日(月)～12月26日(金)

お問い合わせ：092-431-1127









■会社概要

商号 ：株式会社珠屋櫻山

代表者：代表取締役 町田 素直

所在地：〒104-0045 東京都中央区築地2-14-2 SW東銀座No1(築地NYビル)3F

創業 ：昭和28年12月15日









■ブランド概要

株式会社珠屋櫻山が経営する、洋菓子ブランドCAFE OHZAN(カフェオウザン)。東京都内4店舗の直営店のほか、羽田空港や東京駅などでも「東京限定の手土産」として取り扱われています。秋田県で発祥したブランドで、現在も秋田県にある工場にて製造しています。

良質小麦や良質バターを使った風味豊かな生地を焼き上げ、洋菓子、主にラスクを製造。

濃厚なチョコレートのコーティングに、ナッツやフルーツなどを手作業でトッピング。華やかなデコレーションが施されたチョコレート菓子は、まるで宝石のよう。

硬すぎないサクサクの食感でお子様から年配の方まで食べやすく、喜ばれる贈り物としてギフトに選ばれています。商品はそれぞれ個包装されており、手土産にしやすい点もポイントの一つ。

形や素材、大きさの異なるラスクを複数取り扱っており、主な種類はスティックラスク、キューブラスク、クロワッサンラスクの3種類。ギフトシーンに合わせてお選びいただけます。









【商品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社珠屋櫻山

Tel：0120-129-683