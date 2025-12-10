株式会社リブグラフィ(本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役：正林 智)は、紙再生材を100％使用したサステナブルな吸音パネル「REBORN PULP吸音パネル」について、これまでの予約販売を終了し、2025年12月10日(水)より正式発売を開始します。さらに、製品の色調や質感を事前に確認いただける無料サンプルの発送サービスも同日より開始いたします。

本製品は、2025年度グッドデザイン賞(主催：公益財団法人日本デザイン振興会)を受賞しており、デザイン性と環境配慮を両立した革新的な吸音パネルとして高く評価されています。





REBORN PULP吸音パネル





■「REBORN PULP吸音パネル」とは

オフィスや会議室などの反響音を抑え、快適な音環境を実現する吸音パネルです。合成樹脂や化学接着剤を一切使用せず、古紙パルプ100％で構成。廃棄時には土に還る環境負荷の少ない設計で、脱プラスチック時代に対応したサステナブルな製品です。日本の伝統色を採用した波型デザインが、空間に落ち着きと美しさをもたらします。









■製品仕様

寸法：30cmx30cm 厚さ4.2cm

材質：パルプ(古紙パルプ100％)

販売価格(税込)：4,840円(1枚単品販売価格)、94,600円(40枚セット販売価格)









■発売日

2025年12月10日(水)









■無料サンプルについて

色調や質感を確認できるサンプルを無料でお届けします。お申込みは公式オンラインショップよりお願いいたします。





無料サンプル





■取扱い場所

自社ショップ「LIBGRAPHY ONLINE SHOP」： https://shop.libgraphy.co.jp/





サステナブルな吸音パネル





残響室法吸音率





残響時間の変化





■株式会社リブグラフィについて

株式会社リブグラフィは創業60年を越える工業用の防振ゴム、吸音材などを販売するグループの新規事業を担う会社として設立されました。60年余りの歴史の中で建設機械や新幹線、風力発電など人目に触れない場面で我々の防音・防振の技術は活躍してきました。その中で培った防音・防振の技術や経験を活かし、デザインを加えた新たな製品を広く社会に発信していきます。









■会社概要

商号 ： 株式会社リブグラフィ

代表者 ： 代表取締役 正林 智

所在地 ： 〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町2-5-8

設立 ： 2014年10月

事業内容 ： 防音商品製造・販売／インテリア用品販売

資本金 ： 300万円

URL ： https://shop.libgraphy.co.jp/









【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社リブグラフィ

Tel ： 06-4707-6055

E-Mail： info@libgraphy.co.jp