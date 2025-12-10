別府ロープウェイでは、【令和７年度 年末年始の輸送等に関する安全総点検】（２０２５年１２月１０日～２０２６年１月１０日）の一環として、別府市消防本部と共同で、緊急時対応訓練『２０２５年度 総合防災訓練』を実施いたします。

詳細は別紙のとおりです。

高さ約３０ｍで行う乗客救助訓練の様子（ ２０２４年１２月１０日撮影 ）









別紙

２０２５年度 総合防災訓練計画概要

１．訓練目的

日向灘を震源とする大規模地震が発生したという想定で、駅舎および九州焼酎館からの避難誘導や、初期消火訓練を行うほか、ロープウェイ機械装置故障により運転を停止したゴンドラ内の乗客の脱出訓練を行います。訓練を通じて非常時の対応を再確認し、お客様・社員の安全確保を図ります。

２．訓練日時・場所

・日時 ２０２５年１２月１６日（火） 午前９時００分～午前９時５０分（小雨決行）

※荒天の場合は１２月１９日（金）に実施いたします。

・場所 別府ロープウェイ高原駅周辺

訓練指揮本部は、高原駅前山野草館駐車場に設置。

３．訓練参加者

別府市消防本部、別府ロープウェイ係員

４．当日の営業時間

総合防災訓練のため、ロープウェイおよび九州焼酎館は１０時３０分からの営業を予定しております。





【別府ロープウェイ概要】

別府ロープウェイは、阿蘇くじゅう国立公園・鶴見岳（ 標高１,３７５ｍ ）の山上まで、約 １０分でご案内する九州最大級のロープウェイです。山上各所からは別府市内、四国地方や中国地方、由布岳やくじゅう連山がそれぞれ一望できます。四季折々の景観をお楽しみいただきながら、山上の遊歩道を散策することができます。

詳しくは、ホームページをご覧ください。

URL：https://www.beppu-ropeway.co.jp

以 上