ELEMOs合同会社(本社：千葉県東金市)は、川崎市と株式会社アットヨコハマが推進するモビリティステーション実証事業「MobiSt. 川崎・橘公園」のオープニングイベント(2025年12月13日開催)に、特定小型四輪を代表するメーカーとして出展します。





MobiSt.は“歩く・乗る・つながる”をテーマに、地域の生活動線を広げる新しい交通拠点(まちなか停留所)として整備される都市型プロジェクトです。





本オープニングイベントでは、次世代モビリティを活用した“移動しやすい街づくり”を市民とともに推進するため複数社のモビリティメーカーが集結。展示だけでなく試乗体験を実施いたします。





ELEMOsは特定小型四輪カテゴリのリーディングブランドとして唯一、ELEMOs4 REBORN／エレカーゴ／エレポーターの3車種を試乗車両として提供。免許不要で利用できる新しい移動手段が、地域交通の選択肢として持つ可能性を提示します。









■川崎市が推進する「MobiSt.」とは





～未来のまちを支える、新しい移動と情報の拠点づくり～

川崎市と株式会社アットヨコハマが協働して展開する「MobiSt.(モビステ)」は、短距離移動の利便性向上と、多様なモビリティを活用した回遊性の高い都市づくりを目指す社会実験プロジェクトです。





橘公園を拠点とする今回のオープニングイベントでは、歩行領域モビリティ、特定小型モビリティ、小型BEVなどの試乗体験を通じ、市民が次世代の“移動のあり方”を感じることのできる取り組みです。





■ 特定小型四輪として唯一選定されたELEMOs

今回のオープニングイベントにおいて、特定小型四輪に分類される試乗車両として採用されたのはELEMOsの3車種のみ。生活動線に溶け込むコンパクト性、車道・歩道双方に対応した法適合性、そして“免許不要で乗れる利便性”が生活モビリティとして高く評価されました。





【ELEMOs4 REBORN(画像左)】

特定小型四輪の定番モデル。国土交通省性能確認試験適合車で、安定感と走行性能の高さから幅広い層に支持され続けているロングセラーモデル。





【エレカーゴ(画像中央)】

跨がず乗れるフラットフロア設計。大容量の荷台を完備していることで、日常の買い物だけでなく趣味やお仕事にも活用可能。ゆとりある使いやすさを実現し、ユーザーから高い評価を得た2025年注目モデル。





【エレポーターPRO(画像右)】

今秋発売の最新車両。40Ahバッテリー搭載で特定小型四輪として日本初※航続距離100kmを実現。(※ELEMOs調べ)取り回しのしやすい車格に荷物を置くスペースを効率よく配置。デザインと走行性能を兼ね備えたフラッグシップモデル。





ELEMOsは、歩行領域モビリティと自動車の“間”を埋める存在として、地域交通に新しい選択肢を提供します。









■ 来場者が得られる価値：移動の未来を“自分の足で確かめる”体験

・免許不要で乗れる“生活モビリティ”を実際に試せる

・歩行領域モビリティ・特定小型二輪・小型EVとの比較体験が可能

・公園・公共交通・地域商店街をつなぐ“新しい移動の風景”を実感できる





特にELEMOsは、シニアカーより速く、電動自転車より安定し、クルマより手軽という“生活モビリティの新しい基準値”を提示します。









■ イベント概要

【日時】

2025年12月13日(土) 10:00～16:00 雨天中止





【会場】

MobiSt. 川崎・橘公園(川崎市高津区子母口565)





【アクセス】

JR 武蔵新城駅から川崎市バス 杉04(横須賀線小杉駅行き)8分

→子母口小学校入口下車徒歩1分

JR・東急 武蔵小杉駅から川崎市バス 杉03(蟹ヶ谷行き)20分

→子母口小学校入口下車徒歩1分





【参加費】

無料





【参加申込】

不要









■代表コメント

今回、特定小型四輪を牽引するメーカーとして本イベントに参加できることを大変光栄に思います。

ELEMOs(エレモーズ)は“誰もが安心して外出できる社会”を実現するために、日常に根ざした次世代モビリティの開発を進めてまいりました。

今後も行政や地域と連携し移動課題の解決と次世代交通の普及に貢献してまいります。





【会社概要】

会社名 ： ELEMOs合同会社

所在地 ： 千葉県東金市田間909-9

代表 ： 伊藤 京子

設立 ： 2023年10月

事業内容： 特定小型モビリティメーカー

URL ： https://elemos.jp/









【ELEMOs (エレモーズ)出展車両情報】

ELEMOs4 REBORN ： https://elemos.jp/elemos4-reboen/

エレカーゴ/スーパーエレカーゴ： https://elemos.jp/elecargo-superelecargo/

エレポーター/エレポーターPRO ： https://elemos.jp/eleporter/