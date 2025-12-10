ELOISE′s cafe KOFU 1st Anniversary！＆平日限定「ちょっと心躍るモーニングセット」スタート！
株式会社彩り(所在地：神奈川県相模原市、代表取締役：岡崎 茂和)が運営する「ELOISE's cafe KOFU(エロイーズカフェ コウフ)」は、2025年12月14日のオープン1周年を記念し、2025年12月12日(金)から14日(日)までの3日間限定で、感謝の気持ちを込めた記念イベントを開催いたします。
メインホール
また、同日の12月12日(金)より、お客様からのご要望が多かった「平日限定モーニングセット」のレギュラー提供をスタートします。
モーニング
1.【3日間限定】1周年記念 感謝のプレゼントキャンペーン
イベント期間中、ご来店いただいた全てのお客様に豪華ノベルティをプレゼントし、さらにお得なクーポン企画を実施します。
概要期間：2025年12月12日(金)～12月14日(日)の3日間
対象 ：店内飲食およびテイクアウトをご利用のお客様
プレゼント内容：
(1)ELOISE's cafe自慢のオリジナルブレンド珈琲のドリップバッグと、店舗で焼き上げたオリジナルクッキーをセットでプレゼント
(2)アンケートにご協力いただいた方へ、次回以降のお会計で利用可能な10％OFFクーポンを贈呈
オリジナルブレンド珈琲のドリップバッグと、オリジナルクッキー
1周年イベント案内
2.【新登場】平日限定モーニングセットの提供開始(12月12日～)
地域のビジネスパーソンや、観光前の朝食ニーズに応え、待望の平日限定モーニングセットをスタートします。
「平日限定モーニングセット」
詳細提供開始日：2025年12月12日(金)
提供時間 ：平日 9:00～11:00
内容 ：お好きなドリンク ＋ 3種類から選べるモーニング
価格 ：ドリンク代 ＋ 780円(税込)
モーニングメニュー(3種から選択)
(1)フレンチトーストモーニング
看板メニューのフレンチトーストに、厚切りベーコン・目玉焼き・サラダがついた贅沢モーニング
(2)厚切りトーストモーニング
厚切りトースト・ベーコン・目玉焼き・サラダ・スープの定番モーニングメニュー
(3)クロックマダムモーニング
ホワイトソースとハムをサンド。パンの上にはチーズと目玉焼きを乗せたフランスの伝統的なホットサンドイッチ
SPECAIL MORNING SET
3.「ELOISE's cafe KOFU」について
「ELOISE's cafe」は、「ちょっと心躍る非日常を楽しむ」をコンセプトに、ガラス張りで緑に囲まれた開放感溢れる店内で、香り豊かなフレンチプレス珈琲と特別な食事を楽しむ、上質なカフェタイムを提供しております。
別フロア
【店舗概要】
店舗名 ： ELOISE's cafe KOFU(エロイーズカフェ コウフ)
所在地 ： 〒400-0802 山梨県甲府市横根町480-1 光と風マーケットコート1F
営業時間 ： 9:00～17:00(L.O.16:30)
定休日 ： 1/1、1/2のみ
Instagram： https://www.instagram.com/eloise_yatsugatake/
アクセス ： 甲府昭和インターまたは一宮御坂インターから15分
酒折駅から車で5分
アクセスマップ