株式会社彩り(所在地：神奈川県相模原市、代表取締役：岡崎 茂和)が運営する「ELOISE's cafe KOFU(エロイーズカフェ コウフ)」は、2025年12月14日のオープン1周年を記念し、2025年12月12日(金)から14日(日)までの3日間限定で、感謝の気持ちを込めた記念イベントを開催いたします。





メインホール





また、同日の12月12日(金)より、お客様からのご要望が多かった「平日限定モーニングセット」のレギュラー提供をスタートします。





モーニング









1.【3日間限定】1周年記念 感謝のプレゼントキャンペーン

イベント期間中、ご来店いただいた全てのお客様に豪華ノベルティをプレゼントし、さらにお得なクーポン企画を実施します。





概要期間：2025年12月12日(金)～12月14日(日)の3日間

対象 ：店内飲食およびテイクアウトをご利用のお客様

プレゼント内容：

(1)ELOISE's cafe自慢のオリジナルブレンド珈琲のドリップバッグと、店舗で焼き上げたオリジナルクッキーをセットでプレゼント

(2)アンケートにご協力いただいた方へ、次回以降のお会計で利用可能な10％OFFクーポンを贈呈





オリジナルブレンド珈琲のドリップバッグと、オリジナルクッキー





1周年イベント案内









2.【新登場】平日限定モーニングセットの提供開始(12月12日～)

地域のビジネスパーソンや、観光前の朝食ニーズに応え、待望の平日限定モーニングセットをスタートします。





「平日限定モーニングセット」

詳細提供開始日：2025年12月12日(金)

提供時間 ：平日 9:00～11:00

内容 ：お好きなドリンク ＋ 3種類から選べるモーニング

価格 ：ドリンク代 ＋ 780円(税込)





モーニングメニュー(3種から選択)

(1)フレンチトーストモーニング

看板メニューのフレンチトーストに、厚切りベーコン・目玉焼き・サラダがついた贅沢モーニング

(2)厚切りトーストモーニング

厚切りトースト・ベーコン・目玉焼き・サラダ・スープの定番モーニングメニュー

(3)クロックマダムモーニング

ホワイトソースとハムをサンド。パンの上にはチーズと目玉焼きを乗せたフランスの伝統的なホットサンドイッチ





SPECAIL MORNING SET









3.「ELOISE's cafe KOFU」について

「ELOISE's cafe」は、「ちょっと心躍る非日常を楽しむ」をコンセプトに、ガラス張りで緑に囲まれた開放感溢れる店内で、香り豊かなフレンチプレス珈琲と特別な食事を楽しむ、上質なカフェタイムを提供しております。





別フロア









【店舗概要】

店舗名 ： ELOISE's cafe KOFU(エロイーズカフェ コウフ)

所在地 ： 〒400-0802 山梨県甲府市横根町480-1 光と風マーケットコート1F

営業時間 ： 9:00～17:00(L.O.16:30)

定休日 ： 1/1、1/2のみ

Instagram： https://www.instagram.com/eloise_yatsugatake/

アクセス ： 甲府昭和インターまたは一宮御坂インターから15分

酒折駅から車で5分





アクセスマップ