ダイオーミウラ株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：松岡 正樹）は、EC支援・在庫管理・DM発送など多様な業務を効率化するBPOサービス「DAIO MIURA×BPO」を開始し、サービス紹介ポータルサイトを2025年10月1日に公開いたしました。本サービスでは、ECフルフィルメント、在庫管理/受発注管理、各種事務局業務、アセンブリ・セット作業、封入封緘・ラベル印字代行など、幅広いBPO業務領域をカバーし、必要に応じて各サービスを組み合わせることにより、お客さまの業務効率化、サービス品質向上、コスト削減等をサポートいたします。また、ポータルサイト内には簡易的なコストシミュレーション機能も搭載しており、企画立案や予算策定時の参考資料としてもご活用いただけます。

https://dmps-bpo.jp/?utm_source=Press&utm_medium=Referral&utm_campaign=pressrelease

■提供サービスの内容

・ECフルフィルメント：ECサイト構築から、商品受注、発送まで一括対応・在庫管理/受発注管理：資材や商品の在庫管理、受発注業務の代行・各種事務局業務：各種問い合わせ対応や事務処理、キャンペーン等の事務局対応・アセンブリ・セット作業：化粧品、食品、日用雑貨、印刷物などの組立て・セット・封入封緘・ラベル印字代行：DM発送や各種ラベルの印刷・印字専門対応

■業務開始の背景

当社は従来より、ECサイト構築から発送までのサポート業務や、資材の在庫管理・発送管理、食品や印刷物等のアセンブリ・セット業務、DM発送やラベル印刷・印字などの 業務を承り、そのノウハウを蓄積してまいりました。これらの強みを活かし、各サービスを組み合わせることで、よりお客様のニーズにマッチしたBPOサービスを提供するべくサービスを再構築することとしました。

■対象顧客・業界

食品・化粧品・医薬品・日用品・金融など、幅広い業界を中心に対応しています。

会社概要

会社名：ダイオーミウラ株式会社所在地：〒170-0004 東京都豊島区北大塚1-14-3 大塚淺見ビルディング代表者：松岡 正樹設立：1952年4月資本金：3億1千万円事業内容：・情報コミュニケーション事業（プリントソリューション、ビジネスフォーム）・ラベルシステム・パッケージ事業（ラベルシステム、パッケージ・物流加工）

本件に関するお問い合わせ先

ダイオーミウラ株式会社 企画・開発本部 BPO推進部TEL：03-5980-1878