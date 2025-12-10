1940年創業のアラ商事（本社：東京都中央区、代表取締役：荒川 徹）は、多くのメンズファッション誌で活躍中の人気スタイリスト四方章敬氏と自社ブランド「Earldom（アールダム）」がタッグを組み、クラウドファンディングのMakuake (マクアケ）で先行販売スタートしました！Makuake：https://www.makuake.com/project/earldom_04/

本格ジャカード生地で極限まで軽く仕上げた「エアリータイ」、今どきの軽快な仕立てのスーツに映える！

今回は、四方氏自身が本気で締めたいと考えたネクタイを制作。アールダムで軽量ネクタイ「エアリータイ」を一見クラシックながら、今らしい軽快感があり、確実に胸元を洒脱に見せます。

今らしい軽快感を備えたエアリータイをさらに、ファッショナブルに！

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=mCscUqu29Mg

開発の経緯

最近のスーツやジャケットは、薄い心地を用い、パッドなども極力省いた軽快な仕立てが主流。そこに昔ながらの重厚なシルクのネクタイを締めると、どこかチグハグな印象となることが多いものです。そこでアラ商事が５年前に開発したのが「エアリータイ」です。旗艦ブランドの「Earldom（アールダム）」で展開し、すでに多くの方々からご支持をいただいております。人気の理由は、その抜群の軽さにあるでしょう。裏地を潔く割愛し、大剣・小剣ともに芯地の先端部分を逆三角形の形で大きくカット（その形からツバメ芯と呼ばれます）。これにより、通常のシルクタイの約66%の重さにとどめることができました。夏場にタイを締めると首回りが暑苦しくなりますが、この軽さであれば快適に締められます。今回そんなエアリータイをさらに進化させるべく、人気スタイリスト・四方章敬さんと新たなコレクションを作製いたしました。目指したのは、抜群に軽やかな締め心地ながら、皆さんのお持ちのベーシックなスーツやジャケットに合わせやすく、スタイル全体の格上げにもつながるタイ。もちろん売れっ子のスタイリストの感性により、今の時代にあったトレンド感やモダンなニュアンスも加味しています。オフィスカジュアルの浸透でノータイの気楽さに慣れてしまったけれど、最近再びネクタイのオシャレを積極的に楽しみたいというマインドになっている方も多いのではないでしょうか。軽く締められるのに、さりげなく非凡なセンスをアピールできる「四方章敬プロデュースのエアリータイ」は、そんな方々にとっても最善の選択になると自負しています。

「スーツが軽くなっているのに、ネクタイだけ重たいというのは時流にマッチしていないなと思っていました」（四方さん）

アールダムの「エアリータイ」をチェックする四方さん。「軽いけれど、生地感自体はしっかりしていて、仕立ても本格的なんですね」（四方さん）

スーツに合わせやすいのに確実に差がつく！

ビッグヘリンボーン

ビッグハウンドトゥース

ビッググレンチェック

ジャカード生地のクオリティを踏まえ、限界値とも言える軽さを追求

生地のこだわり

シルクのネクタイ生地は、ジャカードとプリントの大きく２タイプに分かれることをご存知でしょうか。軽さや柔らかさがあるプリントタイと、生地がしっかりしていて締めやすいジャカードタイです。「四方章敬プロデュースのエアリータイ」は、ジャカード織りの生地を使用しています。ジャカードタイは、ジャカード織機で目を詰めて織り上げているため、生地に適度なコシがあり、しっかりしたノットが築け、生地の落ち感も綺麗です。色柄の表現においても、奥行き豊かに仕上がります。織りで柄を表現しているため生地に表情があり、複数の色糸を使うことで色合い的にも深みが出るのです。ジャカードタイの織り技術は、複雑な模様を表現するために、職人の高い技術力が詰まっています。そして、今回の生地は、プリントタイの良さでもある、軽さや柔らかさも追求しているのです。「ジャカードタイを軽く仕上げるのはとても難しいのですが、アラ商事はもともと極上のシルクジャカードタイで発展してきたメーカー。織り方や使用するシルク糸の選定、フィニッシングの工程などにとことんこだわっていただき、今回、驚くほど軽いジャカード生地が完成しました。クラシックなスーツにも映える重厚な見た目なのに、着用すると抜群に軽い。そんなギャップを楽しんでいただけたらと思います」（四方さん）

重量比較（当社比較）

商品仕様

全長：145㎝大剣巾：8cmスタイル：セミボトルシェイプ縫製：手縫い縫製生地組成：シルク 100％原産国：日本

プレゼント

Earldom×四方章敬エアリータイの販売を記念して、EarldomギフトBOX、Earldom木製ミニハンガーをセットいたします。

プロフィール

アラ商事株式会社1940年に洋品業として創業、1946年にネクタイ製造・販売業としてのスタート以来、斬新な感覚と優秀な技術によって創られたアラ商事の商品は、常に満足を得られる“ARAのネクタイ”として、お客様の高い評価を得てまいりました。日本の成長を支えてきたビジネスマンの胸元を常に飾ってきたのがアラ商事のネクタイです。現在では、長い歴史のなかで培われてきたネクタイづくりのノウハウを生かし、お客様により近い立場での商品づくりをおこなっている結果、常に時代のトレンドやお客様の様々なニーズに合った商品づくりに成功しています。アラ商事株式会社：https://www.aranet.co.jp/アルファテックス テックス事業部：http://alphatex.co.jp/