京都駅前すぐの観光拠点「京都タワーサンド（KYOTO TOWER SANDO）」では、12月15日（月）より、京都で話題のグルメが集う地下1階「FOOD HALL」を京都の地元学生アーティストの作品で彩る「京都タワーサンド FOOD HALL アートプロジェクト＜京都アート in KYOTO TOWER SANDO＞」 をスタートします。 本プロジェクトは、若い才能と地域が一緒に京都を盛り上げていく文化プロジェクトとして、京都タワーサンドを運営する株式会社京阪流通システムズ（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：松下 靖）と、アーティスト支援に取り組むホルベイン画材株式会社（本社：東大阪市、代表：川見 良夫）が共同で実施するものです。

京都の未来を担う学生の作品を、観光客が最初に出会う「京都の玄関口」で展示することで、卒業後のアーティスト活動につながる露出機会をつくるとともに、来場者にとっては＜京都の文化の未来＞に触れられる場を提供します。 「京都の街から若い才能を育てる文化循環」を生み出し、地域に貢献していくことを目指します。

展示作品についてー京都の表現の＜未来＞が集まる場

本イベントに応募された学生アートの一例。作品名 ART-SCAPE: KYOTO氏 名 長田尚己(おさだなおき)所 属 京都芸術大学 芸術学部 情報デザイン学科 1年

今回の展示作品は、京都の美術系大学に在籍する学生や卒業生、その他の若手アーティストらを対象に公募し、審査によって選ばれた約15点の作品群です。 油絵やデジタルなど多彩なジャンルのアートが集まり、学生ならではの視点や実験的な表現が、FOOD HALLの空間を立体的に彩ります。

FOOD HALLとは-京都駅前で＜食と文化が交差する＞カルチャーハブ

京都タワーサンド地下1階FOOD HALLは、約450席を備える大型フードホールです。地元京都の名店から話題の人気店まで多彩な飲食店が集い、和食・ラーメン・寿司・焼き鳥・中華・スイーツ・クラフトビールなどを幅広く楽しめます。 京都駅前という立地を活かし、観光客・学生・地元の方々が自然に行き交う、＜食と文化が交差する＞カルチャーハブとして機能しています。 昼はランチや観光の拠点として、夜はお酒とともに語らう場所として、時間帯によって表情を変えるこのFOOD HALLで、食事の合間にふと作品に目が留まり、会話のきっかけが生まれるような、心はずむ文化体験をつくり出します。

プロジェクトのねらいー京都を未来へつなぐ文化循環をつくる

本プロジェクトは、「アート×食」の体験を京都駅前すぐのFOOD HALLに展開する事で、文化都市・京都の＜いま＞と＜これから＞をつなぐことを目的としています。

若い才能の実践の場をつくる

学生の作品を多くの人が集う京都駅前のスペースに展示することで、卒業後の活動につながる実践的な機会を提供します。

京都駅前を＜文化都市の入口＞として強化する

「食×アート」という風景を京都タワーサンドから発信し、国内外の来訪者に、京都＝＜文化が生まれる街＞というメッセージを印象づけます。世界に向けて、京都駅エリアの文化都市としてのブランディング向上に貢献します。

地域と学生が交わる文化循環を育む

展示を通じて、若手アーティストと地域の人々・観光客が出会い、京都が継続的に才能を育てていくための土壌をづくりを目指します。

主催者コメント

■ 株式会社京阪流通システムズ（京都タワーサンド運営）「京都駅前という＜街の玄関口＞から、京都の文化の未来を育てる取り組みを始めます。食とアートが交差するFOOD HALLで、新しい文化体験を生み出し、地域の人たちと学生たちが一緒になって京都を盛り上げていく、そんな文化循環を育てていきたいと考えています。」■ ホルベイン画材株式会社「学生が社会に作品を届ける＜最初の一歩＞を応援できることを嬉しく思います。京都から未来のアーティストが育つきっかけになればと願っています。」

展示概要

名 称：京都タワーサンドFOOD HALL アートプロジェクト ＜京都アート in KYOTO TOWER SANDO＞開催期間：2025年12月15日（月）～2026年1月12日（月・祝）会 場：京都タワーサンド（KYOTO TOWER SANDO） 地下1階 FOOD HALL時 間：11:00～23:00入 場 料 ：無料主 催：株式会社京阪流通システムズ・ホルベイン画材株式会社

取材のご案内

展示空間の撮影、参加学生・若手アーティストへのインタビュー取材などご対応可能です。取材をご希望の際は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

施設・会社概要

■京都タワーサンド 施設概要施設名称：京都タワーサンド（KYOTO TOWER SANDO）所 在 地 ：〒600-8216 京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町721-1営業時間：B1F 11:00～23:00／1F 10:00～21:00／2F 10:00～19:00 ※一部店舗は営業時間が異なります。 ※営業時間が変更となる場合がございます。営業状況につきましてはHPをご確認ください。アクセス：JR・地下鉄・近鉄電車・市バス「京都」駅下車徒歩3分京阪電車「七条」駅からステーションループバス「京都駅（ザ・サウザンド京都前）」下車徒歩約3分営業面積：約2,620㎡店 舗 数 ：全42店舗URL：https://www.kyoto-tower-sando.jp/■会社概要商 号：株式会社京阪流通システムズ代表者：代表取締役社長 松下 靖本 社：〒540-0032 大阪市中央区天満橋京町1-1 KEIHAN CITY MALL 3FT E L ：06-6944-3087 F A X ：06-6944-3047設 立：2002年8月8日事業内容：ショッピングセンター等の商業施設の経営、プロパティマネジメント事業資本金：100百万円U R L：https://www.mall-keihan.co.jp商 号：ホルベイン画材株式会社代表者：代表取締役社長 川見 良夫本 社：〒577-0807 大阪府東大阪市菱屋西1-3-14創 業：1900年9月1日設 立：1951年1月8日事業内容：洋画材料、デザイン材料の製造卸並びに輸出入U R L：https://www.holbein.co.jp/

