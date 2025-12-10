愛知県・岡崎市を拠点に活動するYouTuber、東海オンエアのレギュラー番組「東海オンエアラジオ+」(日曜日22時00分～22時30分)は、12月14日(日)の放送をスタジオ内のこたつから届ける。出演は虫眼鏡、りょうの2名。

収録で使用した こたつ本体にサインを入れ、プレゼント

TOKAI RADIOは12月8日(月) から12月14日(日)まで「TOKAI RADIO Winter Special」と題し、対象番組で愛知県産の「こしひかり5㎏」をプレゼントするなど、様々な企画を実施している。期間中の「東海オンエアラジオ+」も、リスナープレゼントが豪華に。メッセージが採用されると「番組オリジナルサイン入り生写真」と「新ステッカー」をセットでプレゼント。さらに、番組で使用したこたつにサインをし、こたつ布団、敷布団をセットにしてプレゼントする。

虫眼鏡、りょう、としみつの私物プレゼントも キーワードは番組内で発表

恒例企画となっている私物プレゼントも実施する。当日出演の虫眼鏡、りょう、そして出演予定の無いとしみつの貴重な私物が当たる。以前の私物プレゼント企画では、虫眼鏡から漫画「キングダム」全巻、ゆめまるやとしみつからブランド物がプレゼントされるなど、プレゼントは多岐にわたっている。私物プレゼントの詳細、また応募に必要なキーワードは番組内で発表される。

【番組概要】■放送局：TOKAI RADIO ( FM92.9MHz / AM1332kHz / radiko )■番組タイトル：東海オンエアラジオ+(日曜日22時00分～22時30分)■放送日時：2025年12月14日(日)22時00分～22時30分■DJ：虫眼鏡 / りょう (東海オンエア)■メッセージボード：番組へのメッセージ■番組X：@toaradio1332■番組ハッシュタグ：#東海オンエアラジオ※この番組は、radikoのタイムフリー機能で、放送1週間後まで聴くことができる