経営会計コンサルティングやシステム構築・運用、ビジネス・プロセス・アウトソーシングを提供する株式会社ビジネスブレイン太田昭和（本社：東京都港区、代表取締役社長：小宮一浩、以下BBS）は、BBSが展開する人事・給与システム「Bulas」において、auペイメント株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：菊池良則）が提供する「au PAY 給与受取」への対応を、2025年12月より開始いたしましたのでお知らせします。

給与デジタル制度の整備・普及により、給与の受取方法は銀行振込に加えて、スマホ決済サービスを通じた受け取りが選択肢として広がりつつあります。従業員の利便性向上や、企業の多様な働き方改革の推進において、給与受け取り手段の拡大は重要なテーマとなっています。BBSは人事・給与業務の効率化と利便性向上を支援する立場として、ユーザー企業のニーズに応えるべく、Bulasにおける「au PAY 給与受取」への対応を開始しました。

Bulas × au PAY 給与受取の概要

今回の対応により、Bulasをご利用の企業は以下のことが可能になります。・従業員が選択した「au PAY 残高」への給与支払に対応・給与デジタル払いの情報連携・処理をBulas内で一元管理・業務フローを変更することなくスムーズに運用開始・au PAY での利用により、日常生活での支払い利便性が向上

導入メリット

企業側

・多様な給与受取手段に対応することで働き方改革・人材確保に寄与・給与デジタル払いに関する業務をBulasで一元管理し、担当者の負荷を軽減・BBSが提供するサポートにより安心して導入可能

従業員側

・給与を「au PAY 残高」で受け取り、日常の支払いに即利用が可能・スマートフォンのみで給与確認から支払いまで完結・キャッシュレス生活の利便性向上

BBSは今後も、企業の業務効率化と従業員の利便性向上に向け、サービス連携を拡大してまいります。また、人事・給与領域を中心に、Bulasの機能強化および周辺サービスとの連携を推進し、企業のバックオフィスDXを支援していきます。

◆BBSが提供する人事・給与BPOサービス「Bulas」についてhttps://www.bbs.co.jp/bpo/jinji-outsourcing/

