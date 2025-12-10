学校法人九里学園 浦和大学(所在地：埼玉県さいたま市、学長：久田 有)は、埼玉県福祉部との福祉分野における連携協定に基づき、2025年12月15日(月)に、「つながりサポーター養成講座」を開催いたします。









■開催の背景：深刻化する「孤独・孤立」問題に、官学連携で挑む

近年、社会構造の変化やコロナ禍の影響により、孤独・孤立の問題はより一層深刻化しており、内閣府も重点的な対策に乗り出しています。「実学に勤め徳を養う」を建学の精神とし、社会学部(総合福祉学科・現代社会学科)とこども学部を有する本学は、これまでも地域社会の福祉向上に貢献する人材育成に力を入れてまいりました。この度、埼玉県が進める孤独・孤立対策の趣旨に賛同し、本学の知見とキャンパスという場を活かして、学生だけでなく広く一般市民の方々とも共に学ぶ機会を創出すべく、本講座を合同開催する運びとなりました。









■「つながりサポーター」とは？

「つながりサポーター」とは、地域の中で孤立しがちな人々に「気づき」、声をかけ、「話を聞き」、必要であれば専門の相談窓口へ「つなぐ」役割を担う人たちのことです。特別な資格は必要ありません。本講座では、日本産業カウンセラー協会の清水 達也氏を講師に迎え、孤独・孤立の実情を知り、身近な人が困っている時にどう接すればよいか、その具体的なスキルとマインドを学びます。









■本講座のポイント

1. 官学連携による取り組み

埼玉県と福祉系大学が手を組み、地域の課題解決に向けた具体的なアクション(人材育成)を行います。





2. 誰でも参加可能なオープン講座

学生だけでなく、関心のある一般の方もオンライン(YouTube配信)で気軽に参加いただけます。





3. 「気づき」から「行動」へ

知識を得るだけでなく、明日から地域や職場で実践できる「見守り」の視点を養います。









【開催概要】

講座名 ： 「つながりサポーター養成講座」

開催日時： 令和7年(2025年)12月15日(月)16時20分～17時50分(予定)

開催形式： 本学学生は講義形式(対面)、

一般の方の参加はオンライン開催となります(YouTube配信)。

対象 ： 孤独・孤立対策に関心のある方(定員なし・参加費無料)

※学生、福祉従事者、地域活動に関わる方など、幅広く募集します。

講師 ： 一般社団法人 日本産業カウンセラー協会 清水 達也 氏

申込方法： 以下URLよりお申し込みください。

URL ： https://forms.office.com/r/UfjUYwm3pZ

※お申し込みいただいたメールアドレスに、

動画視聴のリンク及び資料を

埼玉県福祉部福祉政策課より送付いたします。

申込期限： 令和7年12月12日(金)正午まで

主催 ： 埼玉県、浦和大学









【浦和大学について】

「実学に勤め徳を養う」を建学の精神に掲げ、社会学部(総合福祉学科、現代社会学科)とこども学部(こども学科、学校教育学科)を擁する私立大学。地域社会との連携を重視し、福祉・教育・保育の現場で即戦力となる人材を育成しています。

所在地： 埼玉県さいたま市緑区大崎3551

URL ： https://www.urawa.ac.jp/