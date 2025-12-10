株式会社 優(本社：埼玉県川口市、代表取締役：市島 優太)が運営する「粗大ゴミ回収サービス」は、全国500名を対象に「年末の大掃除事情」と「今年の不要品整理」についてアンケート調査を実施しました。

その結果、年末に向けて大掃除を行う人が多数派である一方、体力・時間不足や粗大ごみ処理の難しさから片付けが思うように進まない人が多いことが判明しました。また、2025年に実際に「捨ててスッキリした物」や「逆に捨てて後悔した物」も明らかになり、年末の片付けに関するリアルな姿が浮き彫りとなりました。









■年末の大掃除を始めている人は約8割

年末の大掃除を始めている人は約8割





今年の年末に大掃除や片付けをする予定があるかを尋ねたところ、「すでに始めている」と回答した人が40.6％、「年末にまとめて行う予定」と回答した人が37.6％となり、合計で78.2％が年末に向けて何らかの形で片付けを行う意向を示しました。

一方で、「やりたいけどできそうにない」と回答した人は15.8％、「特に予定はない」と回答した人は6％となりました。









■日頃の片付け頻度 ― 3割近くが「普段ほとんど片付けない」層

日頃の片付け頻度 ― 3割近くが「普段ほとんど片付けない」層





日頃どの程度片付けを行っているか尋ねたところ、「週に1回以上」と回答した人が42.2％で最も多く、続いて「月に1回程度」が30％となりました。一方で、「数か月に1回程度」は16.8％、「年に数回程度」は7.2％、「ほとんどしていない」は3.8％となり、頻繁に片付けを行わない層が約3割存在することが分かりました。

この結果から、普段から片付け習慣がついていない人の多くは、年末の大掃除で一気に不用品処分を行う必要があり、片付けの負担が大きくなりやすくなると予想されます。









■年末の片付けで最も困ること ― 最大の壁は「体力的な負担」

年末の片付けで最も困ること ― 最大の壁は「体力的な負担」





年末の片付けで最も困ることを尋ねたところ、「体力的に大変」と感じている人が25.8％で最も多い結果となりました。家具の移動や不要品の運搬など、年末の大掃除は肉体的な負担が大きく、年齢に関係なく負担として感じる人が多いようです。

次に「片付ける時間がない」が24.6％、「物が多すぎて手がつけられない」が22.8％と続きました。仕事・家事・育児など日々の忙しさに加え、年末特有の予定が重なることで、片付けに時間が割けないという現状が見えてきます。

また、「粗大ごみの処理が面倒」と回答した人が16.4％、「捨て方・分別がわからない」が5.2％となり、自治体のルールの複雑さや手続きの手間が、大掃除を進めるうえで大きなハードルになっていることも明らかになりました。









■2025年に「捨ててスッキリした物」ランキング

2025年に「捨ててスッキリした物」ランキング





2025年に実際に捨ててスッキリした物を尋ねたところ、「着なくなった服・靴」が37.8％で最も多い結果となりました。クローゼットのスペースが空き、視覚的にもスッキリするため、満足度が高い不用品であることが分かります。

次に多かったのは「たまった書類・本・雑誌」で19％でした。紙類は気付かぬうちに溜まり、処分すると空間が広がりやすいため、スッキリ感につながると考えられます。

さらに、「使わなくなった家電」が12.9％、「使わなくなった家具」が10.6％と続き、家電・家具のような大きな不用品を年末に処分する人も多いことが分かりました。

「趣味・コレクション品」(6.5％)や「子ども用品」(5％)など、思い入れのある物を手放した人も一定数存在し、年末を機に気持ちの整理もあわせて行う傾向が見られました。









■捨てて後悔した物 ― 最も多いのは「趣味・コレクション品」

捨てて後悔した物 ― 最も多いのは「趣味・コレクション品」





捨てて後悔した物を尋ねたところ、最も多かったのは「趣味・コレクション品」で50.96％でした。趣味のグッズやコレクションは代替がきかず、後になって手元に置いておけばよかったと感じるケースが多いようです。

次に多かったのは「思い出の品」で21.15％、「高価だった家電・ブランド品」で18.91％、「子ども用品・成長記録」で8.97％という結果になりました。

後悔した理由については、「思い出があった」が44.4％で最も多く、感情的価値が後悔につながるケースが大半を占めました。「売れたかもしれない」と感じた人が17.4％、「後から必要になった」が11.6％、「家族や子どもが残してほしかった」が1.8％となり、心理的理由と実利的理由が複雑に絡み合っていることが分かります。









■不用品をどのように処分した？ ― 自治体の粗大ごみ利用が最も多い結果に

不用品をどのように処分した？ ― 自治体の粗大ごみ利用が最も多い結果に





捨ててスッキリした物をどのように処分したか尋ねたところ、「自治体の粗大ごみ・ごみ収集に出した」が最も多く32.39％となりました。費用が比較的安く、最も利用しやすい処分方法として選ばれているようです。

次に多かったのは「フリマアプリ・リサイクルショップで売却」で23.89％、続いて「自分で処分した(燃えるごみ・燃えないごみなど)」が22.13％となり、個人で手間なく処分する方法を選ぶ人も多いことが分かりました。

「不用品回収業者に依頼した」と回答した人は15.79％、「知人・家族に譲った」は5.8％となり、特に大きな物や状態の良い物は譲渡や業者依頼という選択が一定数存在しています。









■これからの大掃除で利用したい処分方法 ― フリマアプリがトップ

これからの大掃除で利用したい処分方法 ― フリマアプリがトップ





今後の大掃除でどのように不用品を処分したいか尋ねたところ、「フリマアプリ・リサイクルショップで売る」が35.8％で最も多い結果となりました。次いで「自治体の粗大ごみ」が31.4％、「不用品回収業者に依頼する」が14.2％、「知人・家族に譲る」が13.8％、「特に何もしない」が4.9％となりました。

特に注目すべきは、「不用品回収業者に依頼したい」と回答した人が14.2％とあり、年末という限られた期間で効率的に片付けたい人が増え、専門業者への需要が伸びていることがうかがえます。









■年末の片付けは“体力・時間・粗大ごみ処理”が大きな壁

今回の調査で、年末の片付けには「体力的な負担」「時間不足」「粗大ごみ処理の手間」という3つの大きな壁があることが明らかになりました。一方で、服、書類、家電、家具などを処分することでスッキリ感を得られたという声も多く、片付けは新しい年を迎えるための重要なリセット行動であることもうかがえます。

しかし、片付けたいという気持ちがあっても、重い家具や大量の不用品を運び出すのは容易ではありません。年末の限られた時間で効率よく片付けたい場合、不用品回収業者の利用は現実的で安全な選択肢となります。

粗大ゴミ回収サービスでは、即日対応や分別・搬出のサポートが可能で、体力的な負担や時間的制約を感じている人の大掃除を強力に支援しています。









■調査概要：調査名：年末の大掃除事情に関する意識調査

調査方法 ：インターネット調査(当社による自主調査)

調査対象 ：全国の男女500人

実施時期 ：2025年12月









■会社概要

会社名 ： 株式会社 優

所在地 ： 〒332-0002 埼玉県川口市弥平3-14-22

代表取締役 ： 市島 優太

事業内容 ： 不用品回収・遺品整理・ゴミ屋敷清掃などの片付けサービス事業

運営サイト ： https://eco-life-smile.com

お問い合わせ： info@eco-life-smile.com