株式会社オレンジページ（東京都港区）が刊行する創刊40周年の生活情報誌『オレンジページ』（月2回刊）と、大人気のレジェンド占い師・水晶玉子先生のコラボが実現。「開運財布2026」が完成しました。気分が上がるオレンジカラーで、機能性も抜群のオリジナル財布は、12月17日（水）発売の1月2日号増刊の特別付録。数量限定、特別定価1,599円（税込）で、予約受付中です。

「丙午」にあたる2026年は、情熱や明るさがテーマ

2026年の干支は60年に一度の「丙午（ひのえうま）」で、太陽のように強い火のエネルギーが満ちる年。世の中は明るく活気にあふれた雰囲気になり、意見や個性をオープンに表現することが開運の鍵に！ 今回、水晶玉子先生と完成させた開運財布は、ラッキーカラーのオレンジとゴールドの組み合わせ。キャッシュレス時代に最適なコンパクトさで、いい運気を呼び込んでくれること間違いなし。今こそ、この財布とともにお金とのつきあい方をアップデートするチャンスです。

【Check！】 縁起のいい日を選んで財布を使いはじめると、さらに金運アップ！

始めたことが大きな成果につながるとされている「一粒万倍日」を参考に使いはじめるのが◎。2025年12月～2026年2月の一粒万倍日【2025年12月】20日(土)、21日(日)※【2026年1月】1日(木・祝)、2日(金)、5日(月)、14日(水)、17日(土)、26日(月)、29日(木)【2026年2月】8日(日)、13日(金)、20日(金)、25日(水)※12月21日は最上の吉日とされる「天赦日」とも重なり、特に運気が高まる日です。

水晶玉子監修「開運財布2026」の開運ポイント4

［開運ポイント1］オレンジ＆ゴールドでラッキーカラーの組み合わせに持つ人に元気と活力を与えるオレンジの生地と、ゴールドのチャーム＆小銭入れの組み合わせで金運を強力にサポート。丙午の年を象徴する太陽のチャームで、ポジティブなエネルギーを呼び込みます。

［開運ポイント2］キャッシュレス時代のコンパクトサイズ手のひらにすっきり納まる、持ちやすいサイズ感。キャッシュレスが主流になりつつある今の時代だからこそ、クレジットカードやもしものときの現金をコンパクトに持ち歩くのがスマートです。

［開運ポイント3］カード8枚収納で運気アップ数秘術で富や成功を象徴する「8」の数字にかけ8枚のカードがしまえる仕様。よく使うカードを8枚に整理して開運。

［開運ポイント4］中が見やすいボックス型小銭入れまちが大きく広がるボックス型の小銭入れで、中身がわかりやすい！

水晶玉子先生監修「開運財布2026」 仕様

縦9×横11.5㎝オレンジカラーの生地は、上質なしわ模様が特徴のシボ革風仕立てで傷がつきにくい。がばっと開く蛇腹式ポケットでカードを探す手間なし。

●水晶玉子先生

占術研究家。幼いころから占いに興味を持ち、東洋占星術、西洋占星術、タロットカードなど数々の占いを研究。幅広い知識に裏打ちされた占いで当たると評判になり、女性誌を中心に大活躍。オリエンタル占星術、フルーツフォーチュンなどのオリジナル占いでも知られる。

『オレンジページ』2026年1月2日号は、福が詰まった一冊！

【内容】家族が喜ぶ絶品 肉おせち／つやつや黒豆と、しっとり栗きんとん／野菜ひとつで、小粋な箸休め。／ぷりっとめちゃうま えびおかず／ラップで巻くだけ、華やかロールずし／吉日×開運行動で運気アップ！ 2026年上半期 水晶玉子の開運カレンダー／神社ソムリエ・佐々木優太さんがご案内 令和8年福を呼び込む神社ナビ 他 ※通常版・増刊の誌面の内容は同じです。 ※『オレンジページ』2026年1月2日号は、開運財布2026つきの増刊（特別定価1,599円）と、付録なしの通常版（特別定価620円）の2パターンで販売します。ご購入の際はお間違いのないよう、ご注意ください。

通常版 https://www.orangepage.net/books/2007増刊 https://www.orangepage.net/books/2008

＜このリリースに関するお問い合わせ先＞〒108-0073 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル16F株式会社オレンジページ総務企画部 広報担当：遠藤 press@orangepage.co.jp

