GOODおせっかいAWARD2025で「変化の兆し発見賞」を受賞

医療法人社団鴻愛会が地域で推進するソーシャルグッドプロジェクト「こうのすえん」は、GOODおせっかいAWARD2025 推しおせっかい10選「変化の兆し発見賞」を受賞しました。本賞は、地域住民の小さな変化や意欲の芽生えを丁寧にすくい上げ、地域全体にポジティブな循環を生み出している活動に贈られるものです。

「こうのすえん」とは何か

畑を通じて“やりたい”が芽ばえ、“つながり”が育つプロジェクト

https://note.com/cnc_note/n/n0929aae56273?magazine_key=mcb02f39a961d

こうのすえんは、医療法人社団鴻愛会が地域で展開するソーシャルグッドプロジェクトで、畑という開かれた場所を通じて、人の「やりたい」を引き出し、役割やつながりを育てる取り組みです。参加者の多くは高齢者や地域住民であり、畑での作業や交流をきっかけに、生きがい・役割・人との関係性が自然と生まれていきます。本プロジェクトは、地域共生社会の実現や孤立予防、フレイル予防にも寄与する取り組みとして注目されています。

受賞を支えた「地域の力」

多様な人の“おせっかい”が集まり生まれた取り組み

今回の受賞は地域の力がつくったものです。・畑を貸してくださったご家族・地域の皆さま・忙しい業務の合間に関わってくれた職員・クラウドファンディングで専従コミナス採用を支えてくれた方々・全国でコミナスを広げるCNCの仲間多くの“おせっかい”と応援の積み重ねが受賞につながりました。

三重県視察とアワード参加で得た３つの学び

今回の視察とアワードでは、今後の活動に大きなヒントとなる学びがありました。

1. “やりたい”の奥には人生の物語がある

いなべ暮らしの保健室との交流を通じて、住民の小さな「やりたい」の背景には、その人の人生・価値観があることを学びました。「やりたいを叶えること」は、その人の生き方を尊重する行為であると再確認しました。

2. 医療 × コミナスが生む“安心の循環”

アワード参加者との対話で、医療機関がコミナス（Community Nurse）と連携して取り組む意義が明確になりました。医療機関がコミナスと連携することで、変化の兆しに気づきやすく、本音を安心して話してもらえ、家族の不安を含めて支えられ、専門職と連携しながら安全に挑戦できる環境が整います。このように医療とコミナスの掛け合わせは、人の「やりたい」と「不安」を同時に支える独自の価値を生みます。

3. 人を動かすのは “役割” と “信頼”

交流会で聞いた次の二つの言葉が印象的でした。・役割は、最期まで人を前へ進ませる・小さなおせっかいは、信頼を土台に連鎖する信頼関係があるからこそ、地域の中で「やりたい」がつながり、人の前進を支え合う環境が育ちます。

今後の展望

「共に生きる地域」をソーシャルグッドで実装していく

今回の受賞を機に、こうのすえんはさらに地域に根ざした活動へと進化していきます。・“やりたい”の奥にある物語まで丁寧に聴く・医療 × コミナスで安全に挑戦できる地域づくり・日々のふるまいから信頼を育て、役割が生まれる関わりを続ける医療法人社団鴻愛会は、地域の「できる」を信じ、住民・職員・地域が共に育ち合うソーシャルグッドの取り組みを継続していきます。

本件に関するお問い合わせ

こうのす共生病院 広報室電話：048-541-1131メール：info@kouaikai.jp公式サイト：https://kouaikai.jp/ソーシャルグッドプロジェクト紹介：https://kouaikai.jp/sgpj-top/※写真・動画素材、活動背景資料をご用意しています。取材・掲載をご希望のメディア関係者様は、広報室までお気軽にご連絡ください。