2025年グローバルMOOC・オンライン教育会議（2025 Global MOOC and Online Education Conference）がメキシコで開催

北京、2025年12月9日 /PRNewswire/ -- 「境界を打ち破り、未来を再構築する：開放的で知的なグローバル教育（Breaking Boundaries and Reshaping Futures: Open and Intelligent Global Education）」をテーマとする2025年グローバルMOOC・オンライン教育会議（2025 Global MOOC and Online Education Conference）が、12月2日から4日にかけてNational Autonomous University of Mexico（UNAM）で開催されました。開会式では、Tsinghua University学長でありGlobal MOOC and Online Education Allianceの理事長であるLi Luming、UNAMの事務総長であるPatricia D á vila Aranda、UNESCO IITE Governing Board議長のAsha Kanwarが挨拶を述べました。UNESCO教育担当事務局次長のStefania Giannini氏がビデオ演説を行いました。

Li大統領は会議に出席した著名な来賓に対し温かい歓迎と感謝の意を表しました。同氏は過去1年間の同盟の活動を、以下の4つの主要分野で評価しました。品質、公平性、コミュニティ、知恵です。また、Vietnam National University, HanoiとFederal University of Rio De Janeiroが、Global MOOC and Online Education Allianceの新規メンバーとして正式に加盟したことを発表しました。同氏は、AI時代の大学が学問分野の障壁を打ち破り、時間的および空間的制約を克服し、組織の役割を再定義するための実践的な道筋について詳細な分析を提供しました。同氏は、Tsinghua Universityが「AIネイティブ」教育モデルを構築し、教育パラダイムの変革を推進する取り組みを紹介しました。さらに、同氏は世界中の大学に対し、インテリジェントテクノロジーを活用して時間、空間、分野、伝統的な教師と生徒の役割の境界を超越し、より包括的で回復力のある将来の学習エコシステムを協力して形作るために力を合わせるよう呼びかけました。

Gianniniは、世界的な教育の公平性と包摂性を推進する同盟を称賛し、すべての学習者に変革をもたらす利益を保証するための国際協力を求めました。

Dávilaは、各大学に対し、この会議をより包括的でインテリジェント、かつ人間中心の教育エコシステムを共同で構築する機会として活用するよう促しました。

Li、D á vila、Kanwar、およびNational Autonomous University of Mexicoのオープン大学・デジタル教育調整担当コーディネーターであるAnabel de la Rosa G ó mezは共同で、2025年グローバル高等教育のデジタル開発（Digital Development of Global Higher Education）および2025年グローバル高等教育デジタル開発指数（Digital Development Index of Gobal Higher Education）に関する報告書を発表しました。

会議ではさらに「メキシコシティ宣言」を発表し、世界で初めて「インテリジェントMOOC」の概念を導入するとともに、Tsinghua Universityの化学工学熱力学を含む一連のインテリジェントMOOCを初公開しました。

同時に、Global MOOC and Online Education Allianceの理事会も開催されました。Tsinghua University副学長であり、Global MOOC and Online Education Allianceの実行委員会議長であるPeng Gangが会議に出席し、スピーチを行いました。Vietnam National University, Hanoiが2026年グローバルMOOC・オンライン教育会議（2026 Global MOOC and Online Education Conference）を共同主催することが決定されました。

2025年グローバルMOOC・オンライン教育会議（2025 Global MOOC and Online Education Conference）には、34の国と地域の76の大学、オンラインプラットフォーム、国際機関、政府機関から180人を超える代表者が集まりました。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com