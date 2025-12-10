Yakima Chief Hops、最新のPink Boots Blendを発表し、醸造分野における教育とジェンダー多様性を強化





ヤキマ（ワシントン州）、2025年12月9日 /PRNewswire/ -- Yakima Chief Hops（YCH）は、Pink Boots Society（PBS）とのパートナーシップにより、醸造業界における女性およびノンバイナリーの方々の教育と専門的なサポートを通じて支援するために作成された最新のPink Boots Blendを発表しました。

第9回Annual Pink Boots Blendは、Ekuanot®、Centennial、HBC 638、Mosaic®で構成されます。今年のブレンドは、トロピカルシトラスやストーンフルーツの香りに、ハーバルかつウッディなアクセントを組み合わせ、白茶やシダーを思わせる柔らかな余韻が調和した、躍動感あふれるフルーツアロマを特徴としています。 「力強く表現力のあるシトラスの要素と、味わいを支える土台となる特性の双方を備えることで、このブレンドは、親しみやすさと革新性を両立しながら、醸造家の皆様に多様なフレーバー表現を追求いただけるものになっています」と、YCHのセンサリー・コーディネーターであるDominic Wise氏は述べています。「今年のブレンドには、柔らかく繊細な一面があり、私たち自身とても期待しているとともに、醸造家の皆様にもきっと喜んでいただけると考えています。」

YCHは、同ブレンド1ポンドの販売につき1ドルを直接PBSへ寄付し、全メンバーを対象とした奨学金、研修、そして専門的な機会の提供を支援します。「業界が変化する中で、Pink Boots Blendは規模の大小を問わず、あらゆる生産者が創造性を維持し、コミュニティとのつながりを保つための手段となっています。重要なのは参加規模ではなく、共に革新を続けていこうとする姿勢です」

と、PBS事務局長のGeorgina Solis氏は述べています。「その影響はフレーバーの領域をはるかに超え、業界全体を強化し、女性およびノンバイナリーのプロフェッショナルのキャリア発展に寄与しています。」

31か国で2,000名以上のメンバーを擁するPink Boots Societyの使命は明確です。すなわち、急成長を遂げる発酵およびアルコール飲料業界において、女性およびノンバイナリーの方々が教育を通じてキャリアを発展できるよう支援することです。Pink Boots Blendは、この使命を直接的に支援し、醸造家（およびその他のメーカー）の方々に、創造性の可能性を広げる高品質な製品を提供します。Pink Boots Blendの詳細はこちら：www.yakimachief.com/commercial/hop-wire/9th-annual-pink-boots-blend。ブレンドまたはYCHに関する一般的なお問い合わせは、hops@yakimachief.com までご連絡ください。

Yakima Chief Hopsについて

YCHは、世界最高の醸造家と家族経営のホップ農場をつなぐことを使命とする、100%生産者所有のグローバルなホップサプライヤーです。30年以上にわたって事業を展開し、イノベーション、品質、そしてカスタマーサービスにおけるリーダーとしての地位を確立しています。同社は、業界をリードする研究と製品を提供し、醸造業者にとっては一種の資源となっています。同社は、持続可能性および社会的に意義ある取り組みを推進し、周囲のコミュニティを支援するために尽力しています。 https://www.yakimachief.com/

